Sophos Endpoint : assurer une transition en douceur pour les clients de Kaspersky

Le gouvernement américain a récemment annoncé qu’il interdisait la vente des produits antivirus Kaspersky aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Si vous utilisez actuellement les produits Kaspersky, le timing est serré. Après le 29 septembre 2024, les entreprises ne recevront plus de mises à jour ni de support de la part de Kaspersky.

Heureusement, vous pouvez migrer vers Sophos Endpoint en quelques minutes.

Sécurité Endpoint renforcée pour les petites et moyennes entreprises

Sophos Endpoint bénéficie de la confiance de plus de 300 000 organisations dans le monde, dont des milliers de petites et moyennes entreprises. Avec Sophos Endpoint, vous bénéficiez :

D’une protection contre les menaces abordable : une cybersécurité de niveau professionnel, rentable pour les entreprises de toutes tailles.

une cybersécurité de niveau professionnel, rentable pour les entreprises de toutes tailles. D'une installation rapide et facile : lancez le programme et c'est parti avec une installation simple et unique, incluant la suppression automatique de l'antivirus Kaspersky lorsque vous exécuterez le programme d'installation de Sophos Endpoint.

Gestion et reporting simplifiés : un tableau de bord unique basé dans le Cloud pour les alertes de sécurité, les rapports et la gestion. Les paramètres de sécurité recommandés sont activés automatiquement lorsque vous installez Sophos Endpoint : aucune configuration complexe n'est requise.

Compte tenu de l’interdiction des produits Kaspersky aux États-Unis, les équipes de sécurité IT recherchent désormais des produits de sécurité de remplacement offrant une protection optimale, une meilleure convivialité et une gestion simplifiée. La migration vers Sophos Endpoint vous permet de bénéficier d’une protection supérieure avec des fonctionnalités et des avantages supplémentaires qui manquent aux autres solutions, notamment :

Des défenses adaptatives : des défenses dynamiques inédites dans le secteur qui s’adaptent automatiquement en réponse aux attaques manuelles, réduisant ainsi la surface d’attaque et stoppant net les adversaires sophistiqués. Regardez cette démo rapide.

Une protection contre les ransomwares distants : Sophos offre la défense zero-touch la plus robuste contre les ransomwares distants. Les solutions alternatives de sécurité endpoint, notamment Microsoft, CrowdStrike et SentinelOne, ne peuvent pas vous protéger contre cette menace, pourtant de plus en plus omniprésente.

Une vérification de l'intégrité du compte automatisée : des paramètres de politique mal configurés peuvent compromettre votre niveau de sécurité. La vérification de l'intégrité du compte (Account Health Check) identifie toute dérive au niveau de la posture de sécurité et toute erreur de configuration présentant un risque élevé. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de remédier aux problèmes en un seul clic.

Le mieux noté par les clients, les analystes du secteur et les testeurs indépendants

Nul besoin de nous croire sur parole ! Les clients ont nommé Sophos “Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice for Endpoint Protection Platforms” pour la troisième année consécutive. Sophos se démarque avec un score client impressionnant de 4,8/5 (au 30 avril 2024) et le plus grand nombre d’avis indépendants vérifiés par Gartner parmi tous les autres éditeurs.

Le cabinet d’analystes IDC évalue dans quelle mesure les solutions de sécurité endpoint répondent aux besoins des clients et a nommé Sophos Leader dans l’IDC MarketScape 2024 pour la catégorie “Modern Endpoint Security for Small and Midsized Businesses“. Selon l’évaluation d’IDC MarketScape, “Sophos est un atout majeur pour les petites entreprises, en particulier celles qui ont d’importantes exigences en matière de sécurité et qui disposent de peu ou pas d’expertise interne en matière de sécurité”.

Vous souhaitez passer à un service de sécurité entièrement managé ?

La cybersécurité devient si complexe que de nombreuses petites et moyennes entreprises ne parviennent plus à suivre le rythme. L’obligation de remplacer les produits antivirus Kaspersky pourrait être l’occasion idéale d’envisager un service de sécurité managé 24h/24 et 7j/7.

Reconnu par plus de 23 000 organisations dans le monde, Sophos Managed Detection and Response (MDR) vous permet de réduire les risques et les coûts associés aux incidents de sécurité potentiellement catastrophiques. De plus, tous les abonnements Sophos MDR incluent le produit Sophos Endpoint dans le tarif standard.

