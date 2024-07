Sophos Firewall : Secure by Design

En tant que client Sophos Firewall, votre sécurité est notre priorité absolue. Non seulement nous avons investi massivement pour que Sophos Firewall soit le pare-feu le plus sécurisé du marché, mais nous travaillons sans relâche pour en faire une cible des plus difficiles à atteindre pour les cybercriminels, tout en protégeant votre réseau et votre organisation contre les attaques futures grâce à une surveillance proactive.

Voici quelques exemples illustrant la manière avec laquelle nous avons investi pour sécuriser Sophos Firewall dès sa conception.

Intégration des bonnes pratiques

Notre objectif est de garantir que la posture de sécurité de votre pare-feu soit configurée de manière optimale, et ce dès le départ en intégrant les bonnes pratiques de sécurité pour un déploiement facile et prêt à l’emploi. Vous bénéficierez d’une protection puissante pour votre réseau dès qu’il sera connecté et actif.

Pour commencer, vous aurez à votre disposition des contrôles d’accès stricts et granulaires et des règles de pare-feu par défaut qui assureront la sécurité et le contrôle de votre trafic réseau. Sophos Firewall permet également de configurer rapidement et facilement des fonctionnalités supplémentaires. La fonctionnalité ZTNA, par exemple, protège vos applications tout en permettant un accès sécurisé aux travailleurs distants sans avoir à ouvrir des ports au niveau de l’ensemble du périmètre.

Protection renforcée contre les attaques

Prendre des mesures pour empêcher les attaques de cibler votre pare-feu est d’une importance cruciale. Sophos Firewall a été conçu dès le départ dans un souci de sécurité et est continuellement renforcé contre les attaques grâce aux nouvelles technologies.

La console de gestion, Sophos Central, offre le nec plus ultra en matière de gestion à distance sécurisée. Les améliorations récentes incluent une authentification multifacteur améliorée, une conteneurisation pour le portail VPN et d’autres limites de confiance (trust boundaries), des contrôles d’accès stricts par défaut, une prise en charge rapide des correctifs, et bien plus encore, faisant de Sophos Firewall un redoutable adversaire pour les attaquants.

Installation automatisée des correctifs

Parfois, il est important de corriger rapidement les problèmes de sécurité urgents avant la prochaine mise à jour régulière du firmware. À cette fin, Sophos Firewall intègre une fonctionnalité innovante en matière de correctif qui nous permet de “pousser (push)” des correctifs urgents et importants vers votre pare-feu en mode “over-the-air” pour traiter toute nouvelle vulnérabilité Zero-Day ou tout autre problème critique qui surviendrait entre les mises à jour régulières du firmware.

Bien qu’il soit toujours d’une importance vitale que vous mainteniez votre pare-feu à jour avec la dernière version du firmware (car chaque version inclut des correctifs de sécurité importants, ainsi que des améliorations en termes de performances, de stabilité et de fonctionnalités), cela permet d’installer rapidement un correctif sans aucun temps d’arrêt normalement associé à une mise à niveau du firmware.

Surveillance proactive

Vous comptez sur Sophos pour être proactif, transparent et réactif. C’est pourquoi nous surveillons en permanence notre base d’installation mondiale de pare-feu client et réagissons rapidement à tout incident.

Cette approche nous permet d’identifier les incidents avant nos clients grâce à la collecte et à l’analyse télémétriques. Nous vous donnons la garantie que si un seul client, n’importe où dans le monde, voit son pare-feu attaqué, nous travaillerons sans relâche pour aider à stopper l’attaque et empêcher qu’elle ne se reproduire ailleurs.

De plus, notre programme avancé de divulgation des vulnérabilités garantit une véritable transparence et une communication efficaces concernant chaque vulnérabilité ou incident de sécurité, afin de vous permettre d’être aussi bien équipé que possible pour protéger votre réseau. Nous proposons également le programme bug bounty le plus actif et le mieux financé du secteur pour anticiper tout problème potentiel avant qu’il ne devienne un véritable problème.

Bonnes pratiques supplémentaires

En plus des bonnes pratiques que nous intégrons à votre pare-feu, consultez sans plus attendre le Guide Sophos pour renforcer votre pare-feu afin de découvrir les conseils supplémentaires que vous devez suivre lors de la configuration et de l’administration de votre pare-feu Sophos.

Téléchargez le document sur la “Présentation de la sécurité Sophos Firewall” si vous souhaitez une version PDF couvrant ces fonctionnalités.

Et si vous débutez avec Sophos Firewall, n’attendez pas pour découvrir les puissantes fonctionnalités de protection de Sophos Firewall et testez-le dès aujourd’hui.

Billet inspiré de Sophos Firewall: Secure by Design, sur le Blog Sophos.