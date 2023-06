Un large éventail de correctifs pour ce Patch Tuesday du mois de juin

Microsoft vient de publier des correctifs pour 69 vulnérabilités, dont quatre problèmes de gravité critique dans Windows et un problème dans SharePoint et Visual Studio/.NET. Comme d’habitude, le plus grand nombre de vulnérabilités traitées concerne Windows, avec 38 CVE. Les correctifs applicables à la fois à .NET et à Visual Studio représentent neuf des correctifs restants. Office reçoit six correctifs; SharePoint, cinq. Azure, Exchange, .NET (Visual Studio exclus) et Visual Studio (.NET exclus) en reçoivent chacun deux. Dynamics 365, PowerApps et YARP (Yet Another Reverse Proxy, lié à .NET et NuGet) en reçoivent chacun un.

Lors de ce mois, plus lourd que d’habitude pour les annonces concernant les correctifs non directement gérés par Microsoft, l’entreprise fournit également des informations sur 25 correctifs Chromium (Google), GitHub, Autodesk et… Microsoft. La situation concernant ces 25 annonces, purement informatives, est un peu confuse. Non seulement il y en a beaucoup plus que d’habitude (et cela sans aucun correctif Adobe signalé, bien qu’Adobe ait publié récemment ses propres mises à jour), mais les 17 correctifs Chromium affectant le navigateur Edge proviennent à la fois de Google et de Microsoft lui-même. L’une des 17 CVE, CVE-2023-3079, un problème de confusion de type V8 corrigé par Google le 5 juin, est connue pour être exploitée sur le terrain (V8 est un moteur JavaScript développé par le projet Chromium et utilisé dans de nombreuses applications, dont Edge).

Au moment de la publication de ce Patch Tuesday, aucun des problèmes de ce mois-ci n’a été divulgué publiquement (à part les informations sur les correctifs publiées uniquement à titre informatif avant le 13 juin). Cependant, Microsoft prévient que huit des problèmes résolus sont plus susceptibles d’être exploités dans les versions les plus récentes ou les versions antérieures du produit concerné (c’est-à-dire dans les 30 prochains jours). Microsoft, une fois de plus ce mois-ci, n’a proposé aucune vue d’ensemble sur la probabilité d’exploitation dans les versions antérieures par rapport aux dernières versions, et ce pour l’ensemble de ses correctifs.

En matière de correctifs, Fortinet vient de publier un avis de sécurité pour une vulnérabilité SSL-VPN de classe critique faisant l’objet d’un exploit actif sur le terrain. CVE-2023-27997 affecte FortiOS et FortiProxy SSL-VPN. Il s’agit d’un problème d’exécution de code à distance, qui affecte plusieurs versions du logiciel et a été découvert par les propres chercheurs de Fortinet, ainsi que par des experts externes engagés dans la divulgation responsable, lors d’un audit de code après un précédent incident. Les clients Fortinet sont invités à consulter les informations disponibles et à corriger leurs appareils rapidement ; l’équipe Sophos MDR suit l’évolution de la situation.

Nous inclurons à la fin de cet article trois annexes répertoriant tous les correctifs Microsoft du mois, triés par gravité, exploitation potentielle et famille de produits. Conformément aux instructions de Microsoft, nous traiterons les trois correctifs Edge (CVE-2023-29345, CVE-2023-33143, CVE-2023-33145) avec les numéros CVE attribués par Microsoft, à titre informatif uniquement ; ils ne sont inclus dans aucun des chiffres globaux ou graphiques qui suivent.

Quelques chiffres

Nombre total de CVE Microsoft : 69

Nombre total d’avis contenus dans la mise à jour : 0

Divulgation(s) publique(s) : 0

Exploitation(s) connue(s) : 0

Gravité : Critique : 6 Importante : 62 Modérée : 1

Impact : Exécution de code à distance : 26 Élévation de privilège : 17 Déni de service : 10 Usurpation : 9 Divulgation d’information : 4 Contournement de la fonctionnalité de sécurité : 3



Figure 1 : Les problèmes d’exécution de code à distance sont à nouveau en tête des classements de ce mois de juin

Produits

Windows : 38

.NET et Visual Studio : 9

Office : 6

SharePoint : 5

Azure : 2

Exchange : 2

.NET( Visual Studio exclus) : 2

Visual Studio (.NET exclus) : 2

Dynamics 365 : 1

Power Apps : 1

YARP : 1

En plus des 17 correctifs Chromium / Edge mentionnés ci-dessus, Microsoft a également attribué trois CVE liées à Autodesk et cinq CVE liées à GitHub dans la publication de correctifs de ce mois-ci. Ces huit problèmes viennent d’être corrigés, et Microsoft les mentionne dans son propre Patch Tuesday pour indiquer que la dernière version de Visual Studio est bien protégée. Il est plus compliqué de savoir si les anciennes versions de Visual Studio sont également protégées ; ainsi les administrateurs système qui s’occupent d’anciens systèmes doivent rester prudents.

Figure 2 : Windows représente plus de la moitié des correctifs du mois de juin, ce qui représente un volume à explorer plutôt important

Mises à jour majeures du mois de juin

CVE-2023-29357 : Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Microsoft SharePoint Server

Il s’agit de la seule mise à jour de ce mois-ci avec la triste particularité d’être à la fois de classe critique et plus susceptible d’être exploitée dans les 30 prochains jours. Ce problème affiche également un score de base CVSS de 9,8, ce qui en fait le principal sujet de préoccupation du mois. Selon les informations disponibles, un attaquant ayant accédé à des jetons d’authentification JWT (JSON Web Token) usurpés peut les utiliser pour lancer une attaque réseau qui contournera l’authentification et lui permettra d’accéder aux privilèges d’un utilisateur authentifié : donc nul besoin de privilèges particuliers et aucune action de l’utilisateur n’est requise. Le bulletin s’efforce de faire savoir aux administrateurs système qu’ils doivent eux aussi s’en préoccuper : Le patch inclut plusieurs correctifs pour SharePoint Foundation Server 2013, SharePoint Enterprise Server 2016 ou SharePoint Server 2019, et tous les correctifs applicables doivent être installés. Il y a une petit point positif pour les clients sur-site (on-premises) : en effet, si ASMI (Advanced System Management Interface) est activé, tout va bien.

CVE-2023-29363 : Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM)

CVE-2023-32014 : Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM)

CVE-2023-32015 : Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM)

Moins susceptibles d’être exploitées dans les 30 prochains jours mais toujours préoccupantes, ces trois RCE de classe critique partagent la même désignation, se concentrent sur Pragmatic General Multicast, et sont décrites de la même manière par l’entreprise : Lorsque le service de Message Queuing Windows s’exécute dans un environnement PGM Server, un attaquant peut envoyer un fichier spécialement conçu sur le réseau pour exécuter du code à distance et tenter de déclencher un code malveillant. L’exploitation de l’un de ces éléments nécessite que le système cible ait activé le service de Message Queuing Windows, ce qui peut s’avérer être une solution de mitigation pour certains systèmes.

CVE-2023-29353 : Moniteur de processus Sysinternals pour la vulnérabilité de déni de service Windows

Bien qu’il ne soit pas particulièrement excitant en soi, ce problème de déni de service de classe importante est le seul à proposer ses correctifs via le Microsoft Store ce mois-ci. Selon Microsoft, une exploitation réussie de cette vulnérabilité nécessite qu’un attaquant crée le fichier d’exploitation ProcMon, ce qui est compliqué. De plus, il y a plusieurs aspects qui relèvent plus du hasard concernant la manière avec laquelle la mémoire est structurée dans ProcMon.

CVE-2023-33146 : Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office

Cette RCE de classe importante implique des graphiques SketchUp, et Microsoft a publié des informations sur la façon de désactiver la possibilité d’insérer ceux-ci dans les fichiers Office en attendant qu’une solution ne soit trouvée. Les administrateurs de systèmes Mac devraient prendre ce conseil au sérieux, car bien que la vulnérabilité semble affecter cette plateforme ainsi que Windows, il n’y a pas encore de correctif pour Microsoft Office 2019 pour Mac ou Microsoft Office LTSC pour Mac 2021. Microsoft n’a pas encore donné de date pour ces correctifs, mais indique qu’il mettra à jour les informations CVE lorsqu’ils seront disponibles.

Figure 3 : Alors que nous approchons de la moitié de l’année, le nombre global de correctifs est inférieur à celui de 2022 pour les RCE et les EoP ; Microsoft a publié 450 correctifs à ce jour, contre 487 au même moment en 2022

Les protections de Sophos

CVE Sophos Intercept X / Endpoint IPS Sophos XGS Firewall CVE-2023-28310 2308468 2308468 CVE-2023-29357 2308488, 2308489, 2308490, 2308492 2308488, 2308489, 2308490, 2308492 CVE-2023-29358 Exp/2329358-A CVE-2023-29360 Exp/2329360-A CVE-2023-29361 Exp/2329361-A CVE-2023-29371 Exp/2329371-A

Comme c’est le cas tous les mois, si vous ne voulez pas attendre que votre système installe lui-même les mises à jour, vous pouvez les télécharger manuellement à partir du site Web Windows Update Catalog. Lancez l’outil winver.exe pour connaître la version de Windows 10 ou 11 que vous utilisez, puis téléchargez le package de mise à jour cumulative pour l’architecture et le numéro de build correspondant à votre système.

Annexe A : Impact et gravité des vulnérabilités

Il s’agit d’une liste des correctifs du mois de juin triés en fonction de l’impact, puis de la gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Exécution de code à distance (26 CVE)

Gravité critique CVE-2023-24897 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET, .NET Framework et Visual Studio CVE-2023-29363 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) CVE-2023-32014 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) CVE-2023-32015 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Gravité importante CVE-2023-24895 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET, .NET Framework et Visual Studio CVE-2023-28310 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Exchange Server CVE-2023-29326 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans.NET Framework CVE-2023-29337 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans NuGet Client CVE-2023-29362 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Remote Desktop Client CVE-2023-29365 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Media CVE-2023-29366 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Geolocation Service CVE-2023-29367 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans iSCSI Target WMI Provider CVE-2023-29370 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Media CVE-2023-29372 Fournisseur Microsoft WDAC OLE DB pour la vulnérabilité d’exécution de code à distance dans SQL Server CVE-2023-29373 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver CVE-2023-32008 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2023-32017 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-32018 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Hello CVE-2023-32029 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2023-32031 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Exchange Server CVE-2023-33126 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET et Visual Studio CVE-2023-33128 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET et Visual Studio CVE-2023-33131 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Outlook CVE-2023-33133 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2023-33137 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2023-33146 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office

Élévation de privilège (17 CVE)

Gravité critique CVE-2023-29357 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Microsoft SharePoint Server Gravité importante CVE-2023-29346 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans NTFS CVE-2023-29351 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Group Policy CVE-2023-29358 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows GDI CVE-2023-29359 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans GDI CVE-2023-29360 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows TPM Device Driver CVE-2023-29361 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2023-29364 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Authentication CVE-2023-29368 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Filtering Platform CVE-2023-29371 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows GDI CVE-2023-32009 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Collaborative Translation Framework CVE-2023-32010 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Bus Filter Driver CVE-2023-32012 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Container Manager Service CVE-2023-32032 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans .NET et Visual Studio CVE-2023-33135 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans .NET et Visual Studio CVE-2023-33142 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Microsoft SharePoint Server Gravité modérée CVE-2023-24936 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans .NET, .NET Framework et Visual Studio

Déni de service (10 CVE)

Gravité critique CVE-2023-32013 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V Gravité importante CVE-2023-24937 Vulnérabilité de déni de service dans Windows CryptoAPI CVE-2023-24938 Vulnérabilité de déni de service dans Windows CryptoAPI CVE-2023-29331 Vulnérabilité de déni de service dans .NET, .NET Framework et Visual Studio CVE-2023-29353 Moniteur de processus Sysinternals pour la vulnérabilité de déni de service Windows CVE-2023-29369 Vulnérabilité de déni de service dans Remote Procedure Call Runtime CVE-2023-32011 Vulnérabilité de déni dans Windows iSCSI Discovery Service CVE-2023-32030 Vulnérabilité de déni de service dans .NET and Visual Studio CVE-2023-33129 Vulnérabilité de déni de service dans Microsoft SharePoint CVE-2023-33141 Vulnérabilité de déni de service dans YARP (Yet Another Reverse Proxy)

Usurpation (9 CVE)

Gravité importante CVE-2023-21565 Vulnérabilité d’usurpation dans Azure DevOps Server CVE-2023-21569 Vulnérabilité d’usurpation dans Azure DevOps Server CVE-2023-24896 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Dynamics Finance and Operations CVE-2023-32020 Vulnérabilité d’usurpation dans Windows DNS CVE-2023-32024 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Power Apps CVE-2023-33130 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft SharePoint Server CVE-2023-33132 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft SharePoint Server CVE-2023-33140 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft OneNote CVE-2023-33144 Vulnérabilité d’usurpation dans Visual Studio Code

Divulgation d’information (4 CVE)

Gravité importante CVE-2023-29355 Vulnérabilité de divulgation d’information dans DHCP Server Service CVE-2023-32016 Vulnérabilité de divulgation d’information dans Windows Installer CVE-2023-32019 Vulnérabilité de divulgation d’information dans Windows Kernel CVE-2023-33139 Vulnérabilité de divulgation d’information dans Visual Studio

Contournement de la fonctionnalité de sécurité (3 CVE)

Gravité importante CVE-2023-29352 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Windows Remote Desktop CVE-2023-32021 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Windows SMB Witness Service CVE-2023-32022 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Windows Server Service

Annexe B : Exploitation potentielle

Il s’agit d’une liste des CVE du mois de juin, établie par Microsoft, qui regroupe les vulnérabilités étant plus susceptibles d’être exploitées sur le terrain dans les 30 premiers jours suivant la publication du Patch Tuesday, ainsi que celles connues pour être déjà exploitées. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Exploitation probable CVE-2023-28310 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Exchange Server CVE-2023-29357 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Microsoft SharePoint Server CVE-2023-29358 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows GDI CVE-2023-29359 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans GDI CVE-2023-29360 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows TPM Device Driver CVE-2023-29361 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2023-29371 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows GDI CVE-2023-32031 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Exchange Server

Annexe C : Produits affectés

Il s’agit d’une liste des correctifs du mois de juin triés par famille de produits, puis ensuite par gravité. Chaque liste est ensuite organisée par CVE.

Windows (38 CVE)

Gravité critique CVE-2023-29363 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) CVE-2023-32013 Vulnérabilité de déni de service dans Windows Hyper-V CVE-2023-32014 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) CVE-2023-32015 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Pragmatic General Multicast (PGM) Gravité importante CVE-2023-24937 Vulnérabilité de déni de service dans Windows CryptoAPI CVE-2023-24938 Vulnérabilité de déni de service dans Windows CryptoAPI CVE-2023-29346 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans NTFS CVE-2023-29351 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Group Policy CVE-2023-29352 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Windows Remote Desktop CVE-2023-29353 Moniteur de processus Sysinternals pour la vulnérabilité de déni de service Windows CVE-2023-29355 Vulnérabilité de divulgation d’information dans DHCP Server Service CVE-2023-29358 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows GDI CVE-2023-29359 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans GDI CVE-2023-29360 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows TPM Device Driver CVE-2023-29361 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Cloud Files Mini Filter Driver CVE-2023-29362 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Remote Desktop Client CVE-2023-29364 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Authentication CVE-2023-29365 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Media CVE-2023-29366 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Geolocation Service CVE-2023-29367 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans iSCSI Target WMI Provider CVE-2023-29368 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Filtering Platform CVE-2023-29369 Vulnérabilité de déni de service dans Remote Procedure Call Runtime CVE-2023-29370 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Media CVE-2023-29371 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows GDI CVE-2023-29372 Fournisseur Microsoft WDAC OLE DB pour la vulnérabilité d’exécution de code à distance dans SQL Server CVE-2023-29373 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft ODBC Driver CVE-2023-32008 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Resilient File System (ReFS) CVE-2023-32009 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Collaborative Translation Framework CVE-2023-32010 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Bus Filter Driver CVE-2023-32011 Vulnérabilité de déni dans Windows iSCSI Discovery Service CVE-2023-32012 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans Windows Container Manager Service CVE-2023-32016 Vulnérabilité de divulgation d’information dans Windows Installer CVE-2023-32017 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft PostScript Printer Driver CVE-2023-32018 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Hello CVE-2023-32019 Vulnérabilité de divulgation d’information dans Windows Kernel CVE-2023-32020 Vulnérabilité d’usurpation dans Windows DNS CVE-2023-32021 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Windows SMB Witness Service CVE-2023-32022 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Windows Server Service

.NET et Visual Studio (9 CVE)

Gravité critique CVE-2023-24897 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET, .NET Framework et Visual Studio Gravité importante CVE-2023-24895 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET, .NET Framework et Visual Studio CVE-2023-29331 Vulnérabilité de déni de service dans .NET, .NET Framework et Visual Studio CVE-2023-32030 Vulnérabilité de déni de service dans .NET and Visual Studio CVE-2023-32032 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans .NET et Visual Studio CVE-2023-33126 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET et Visual Studio CVE-2023-33128 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans .NET et Visual Studio CVE-2023-33135 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans .NET et Visual Studio Gravité modérée CVE-2023-24936 Vulnérabilité d’élévation de privilège dans .NET, .NET Framework et Visual Studio

Office (6 CVE)

Gravité importante CVE-2023-32029 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2023-33131 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Outlook CVE-2023-33133 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2023-33137 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Excel CVE-2023-33140 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft OneNote CVE-2023-33146 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Office

SharePoint (5 CVE)

Gravité critique CVE-2023-29357 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Microsoft SharePoint Server Gravité importante CVE-2023-33129 Vulnérabilité de déni de service dans Microsoft SharePoint CVE-2023-33130 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft SharePoint Server CVE-2023-33132 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft SharePoint Server CVE-2023-33142 Vulnérabilité de contournement de la fonctionnalité de sécurité dans Microsoft SharePoint Server

Azure (2 CVE)

Gravité importante CVE-2023-21565 Vulnérabilité d’usurpation dans Azure DevOps Server CVE-2023-21569 Vulnérabilité d’usurpation dans Azure DevOps Server

Exchange (2 CVE)

Gravité importante CVE-2023-28310 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Exchange Server CVE-2023-32031 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Microsoft Exchange Server

.NET (Visual Studio exclus) (2 CVE)

Gravité importante CVE-2023-29326 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans.NET Framework CVE-2023-29337 Vulnérabilité d’exécution de code à distance dans NuGet Client

Visual Studio (.NET exclus) (2 CVE)

Gravité importante CVE-2023-33139 Vulnérabilité de divulgation d’information dans Visual Studio CVE-2023-33144 Vulnérabilité d’usurpation dans Visual Studio Code

Dynamics 365 (1 CVE)

Gravité importante CVE-2023-24896 Vulnérabilité Cross-site Scripting dans Dynamics Finance and Operations

Power Apps (1 CVE)

Gravité importante CVE-2023-32024 Vulnérabilité d’usurpation dans Microsoft Power Apps

YARP (1 CVE)

Gravité importante CVE-2023-33141 Vulnérabilité de déni de service dans YARP (Yet Another Reverse Proxy)

Billet inspiré de A smorgasbord for June’s Patch Tuesday, sur le Blog Sophos.