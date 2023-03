Sophos nommé Leader dans le Magic Quadrant™️ 2022 de Gartner®️ pour les plateformes de protection Endpoint (EPP)

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos a, une fois de plus, été nommé Leader par le Magic Quadrant™️ 2022 de Gartner® dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms). Il s’agit de notre 13ème reconnaissance consécutive en tant que Leader.

À nouveau Leader

Nous pensons que l’un des principaux facteurs qui contribuent à maintenir notre position de Leader est la priorité que nous mettons systématiquement sur l’innovation. Alors que les menaces et les environnements d’exploitation ont évolué au cours des 13 derniers rapports, Sophos a continué à offrir à ses clients une longueur d’avance sur les attaques les plus avancées.

Les services et produits de Sophos sont optimisés par Sophos X-Ops, notre unité d’intelligence sur les menaces transversale qui rassemble une expertise approfondie au niveau de l’environnement d’attaque. Grâce à cette compréhension globale, nous pouvons construire des défenses puissantes et efficaces contre les menaces les plus avancées. Une protection inégalée contre les ransomwares, l’intelligence artificielle du Deep Learning, la prévention des exploits et la prévention contre les adversaires actifs proposées par notre protection endpoint stoppent net les attaques.

En renforçant encore davantage notre leadership en matière de cybersécurité avec le récent lancement du service Sophos MDR, nouvellement amélioré, Sophos est le premier éditeur de sécurité endpoint à proposer le MDR à la fois dans sa propre gamme de produits mais aussi au niveau des déploiements de sécurité existants chez les clients. Sophos MDR intègre désormais la télémétrie provenant des systèmes endpoint, des pare-feu, du Cloud, des services d’identité, des messageries tiers, ainsi que d’autres technologies de sécurité dans le cadre de l’écosystème de cybersécurité adaptatif de Sophos (ACE : Adaptive Cybersecurity Ecosystem), accélérant ainsi encore davantage la détection et la réponse aux menaces.

Le service MDR le plus fiable

Sophos MDR est le service MDR le plus fiable au monde, protégeant plus de 15 000 entreprises contre les menaces avancées que la technologie seule ne peut stopper. Il répond aux besoins croissants en matière de services gérés flexibles et d’options en termes de réponse aux menaces, répondant ainsi aux attentes de ses clients, allant des petites aux grandes entreprises, en les rejoignant là où ils se trouvent, tout simplement.

Pour en savoir plus sur notre service, n’hésitez pas à discuter avec nos experts en sécurité pour savoir comment Sophos MDR peut vous aider.

Cette double reconnaissance est un double honneur

Cette reconnaissance par le Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie EPP fait suite à la nomination de Sophos en 2021 par Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice pour les plateformes de protection Endpoint (Endpoint Protection Platforms).

Pour nous, être reconnus dans le Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie EPP et être nommés par Gartner Peer Insights Customers’ Choice pour l’EPP est un immense honneur et, selon nous, témoigne de la qualité de notre protection et du service que nous fournissons.

Consultez le rapport complet en vous rendant sur la page dédiée.

Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Chris Silva, 31 December 2022

Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ : Endpoint Protection Platforms, By Peer Contributors, 25 November 2021

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, Magic Quadrant et PEER INSIGHTS sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service cité dans ses publications de recherche, et ne conseille aucunement aux utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre distinction. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisme de recherche Gartner et ne devraient pas être interprétées comme un énoncé de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou implicite, liée à cette étude, y compris toute responsabilité quant à la valeur marchande ou à l’adéquation à un besoin particulier.

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences et ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

1 2021 Voice of the Customer: Endpoint Protection Platforms

Billet inspiré de Sophos named a Leader in 2022 Gartner®️ Magic Quadrant™️ for Endpoint Protection Platforms, sur le Blog Sophos.