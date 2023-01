Sophos nommé éditeur le mieux classé et seul leader dans le rapport Omdia Universe pour les solutions Comprehensive XDR

Je suis ravi d’annoncer que Sophos Intercept X Advanced with XDR a été nommé produit le mieux classé et seul leader dans le rapport Omdia Universe pour les solutions comprehensive XDR (Extended Detection and Response).

Ce cabinet d’études et de conseil, présent mondialement, a classé Sophos en première position dans presque toutes les catégories en termes de capacités : en surclassant les offres concurrentes avec les meilleures performances en matière de réponse aux menaces, déploiement, gestion, tarification et licence, grâce à Sophos Intercept X Advanced with XDR qui offre “des performances exceptionnelles en matière de réponse et résolution des menaces, un domaine dans lequel d’autres solutions ont été moins performantes”.

Selon l’analyse faite dans le rapport d’Omdia, Sophos devrait absolument figurer sur la shortlist des entreprises qui recherchent :

Une solution de niveau professionnel avec une utilisation intuitive à tous les niveaux

Une remédiation supérieure des menaces avec des actions de réponse automatisées concernant les scénarios courants

Une tarification et des licences simples, avec, en plus, un support de Sophos et de ses partenaires

Eric Parizo, Managing Principal Analyst chez Omdia, a déclaré : “Omdia pense que les meilleures solutions Comprehensive XDR offrent une approche fondamentalement différente en matière de TDIR (Threat Detection, Investigation and Response), une approche plus rapide, plus simple, plus automatisée et finalement plus efficace. En gardant à l’esprit tous ces critères, il n’est pas surprenant que Sophos Intercept X Advanced with XDR soit la solution la mieux classée dans le rapport ‘2022-23 Comprehensive XDR Omdia Universe’.

Parcourir le rapport complet ici.

Détection et réponse plus rapides et plus précises

Sophos Intercept X with XDR combine de puissantes capacités de protection, notamment la technologie anti-ransomware, l’intelligence artificielle du deep learning, la prévention des exploits et la prévention contre les adversaires actifs pour stopper les attaques, grâce à notre outil XDR de premier plan pour une détection et une réponse plus rapides et plus précises.

Réduisez le temps de détection et d’investigation

Sophos XDR vous donne accès immédiatement aux informations qui vous intéressent en vous permettant de choisir parmi une large bibliothèque de modèles pré-écrits et personnalisables couvrant de nombreux scénarios différents en matière de chasse aux menaces et d’opérations IT, ou bien de créer tout simplement les vôtres. Vous disposez d’un accès aux données de l’appareil en temps réel, de 90 jours de données sur disque, de 30 jours de données stockées dans le référentiel Cloud Sophos Data Lake et d’une liste d’éléments suspects générée automatiquement pour que vous sachiez exactement par où commencer.

Accélérez la réponse

Avec des scores de risque priorisés grâce à l’IA pour chaque détection qui utilise l’intelligence sur les menaces de Sophos X-Ops, Sophos XDR facilite l’identification des problèmes qui nécessitent une attention immédiate. Les détections incluent des informations cruciales telles que l’heure et la description de la détection, le nom du processus et le hachage, et vous pouvez facilement enrichir les données en recherchant un hachage particulier sur VirusTotal, la réputation d’une adresse IP sur SANS ou en créant vos propres enrichissements avec n’importe quel service Web.

Grâce aux informations dont vous avez besoin, Sophos XDR vous permet de répondre rapidement, même si l’appareil concerné n’est pas physiquement présent. Vous pouvez accéder à distance aux appareils pour effectuer une investigation plus approfondie, installer et désinstaller des logiciels ou bien résoudre tout problème supplémentaire via la plateforme Sophos Central basée sur le Cloud.

Prochainement : intégration de la télémétrie indépendante de tout fournisseur

Nous avons récemment ajouter la possibilité d’intégrer une télémétrie indépendante de tout fournisseur à partir de technologies de sécurité tierces dans Sophos Managed Detection and Response (MDR), proposant ainsi une visibilité et une détection sans précédent pour divers environnements opérationnels. Cette intégration de télémétrie indépendante de tout fournisseur sera disponible dans Sophos XDR en 2023, améliorant encore la détection et la réponse et permettant aux clients d’augmenter le retour sur investissement de leur solutions de sécurité existantes.

Démarrez avec Sophos XDR

Pour tester Sophos XDR, il vous suffit de démarrer un essai gratuit dès aujourd’hui. Les entreprises utilisant déjà la plateforme Sophos Central peuvent activer Sophos XDR en quelques clics directement depuis la section Essais gratuits (Free Trials) de leur console de gestion. Si vous débutez avec Sophos, démarrez un essai gratuit de Sophos Intercept X with XDR pour explorer à la fois nos capacités en matière de protection et XDR.

Un service MDR (Managed Detection and Response) géré 24h/24 et 7j/7 qui utilise Sophos XDR

Sophos XDR sous-tend Sophos MDR, la solution MDR la plus populaire au monde. Si vous recherchez à bénéficier de tous les avantages d’une solution XDR combinés à un service de détection, d’investigation et de réponse aux menaces géré 24h/24 et 7j/7 et piloté par plus de 500 analystes experts, découvrez sans plus attendre Sophos MDR. Pour en savoir plus et découvrir la meilleure option pour votre entreprise, contactez nos experts en sécurité dès aujourd’hui.

Billet inspiré de Sophos is the Top Ranked Vendor and Sole Leader in the Omdia Universe for Comprehensive XDR, sur le Blog Sophos.