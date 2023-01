Sophos Endpoint obtient des scores parfaits dans le rapport Q4 sur la protection de SE Labs

Nous sommes ravis d’annoncer que Sophos Endpoint a été classé parmi les meilleurs du secteur dans les tests de protection de SE Labs au quatrième trimestre 2022, obtenant ainsi des notes AAA dans tous les domaines.

Dans les catégories Enterprise et SMB, nous avons obtenu…

un score de 100 % pour la précision de la protection (Protection Accuracy)

un score de 100 % pour la reconnaissance du contenu légitime (Legitimate Accuracy)

un score de 100 % pour les performances globales (Total Accuracy)

Voici les liens vers les derniers rapports : Endpoint Security: Enterprise | Endpoint Security: Small Business

Ces résultats confirment que les technologies de protection, leaders du marché, de Sophos Endpoint offrent des résultats de cybersécurité supérieurs à plus de 250 000 organisations dans le monde.

Après l’annonce des résultats, Simon Edwards, CEO de SE Labs, a déclaré :

“Avec une précision de 100 %, Sophos a confirmé que sa sécurité endpoint fonctionne efficacement. Sophos a tout stoppé lors de nos tests”.

SE Labs est l’un des rares organismes indépendants spécialisés dans les tests de sécurité du secteur à simuler les outils d’attaque modernes et les tactiques, techniques et procédures (TTP) que les cybercriminels et les pentesteurs utilisent actuellement dans le monde réel.

Il s’agit notamment des malwares, des menaces ciblées et des capacités de défense de stade avancé telles que les détections comportementales, la mémoire, l’AMSI (Anti-Malware Scan Interface) et les protections contre les comportements ayant un “impact sur les objectifs”, tels que le chiffrement de fichiers par des ransomwares. Sophos a systématiquement mis en échec toutes les attaques avec une précision de 100 %.

Suite aux résultats, Simon Reed, Senior Vice President des SophosLabs, a déclaré :

“Ces distinctions AAA de SE Labs renforcent notre position de leader en tant que fournisseur de systèmes endpoint et montrent notre capacité à stopper les attaques complexes qui utilisent une large gamme de techniques, d’outils et d’objectifs”.

La nécessité de simuler des attaques modernes

Des tests tiers réputés sont un outil important pour aider les organisations à prendre des décisions éclairées concernant leurs piles technologiques et leurs investissements en matière de sécurité. Cependant, à mesure que les attaques augmentent en volume et en complexité, des résultats significatifs ne peuvent être obtenus que lorsque les tests reflètent la réalité du terrain à laquelle les organisations sont confrontées aujourd’hui.

Comme l’a expliqué Edwards :

“Il est essentiel que les organisations puissent s’appuyer sur des tests de la chaîne d’attaque complets et crédibles qui reproduisent des scénarios réels. Il ne s’agit pas seulement de lancer une plus large gamme d’attaques sur les produits, mais chaque étape de l’attaque doit également être réaliste. Vous ne pouvez pas simplement imaginer ce que, selon vous, les attaquants font faire en espérant avoir raison. C’est pourquoi SE Labs suit les comportements des cybercriminels et développe des tests basés sur la manière avec laquelle les attaquants tentent de compromettre les victimes”.

Sophos Endpoint : protection de pointe contre les menaces avancées

Avec des décennies d’intelligence sur les cybermenaces, Sophos développe une protection des systèmes endpoint pour offrir une défense en temps réel contre les attaques avancées modernes. En mettant l’accent sur la prévention des attaques le plus tôt possible, la stratégie de cybersécurité de Sophos consiste à offrir plusieurs couches de protection pour défendre l’ensemble de la chaîne d’attaque contre les nombreux vecteurs de menace différents que les cybercriminels utilisent pour intensifier et lancer leurs offensives.

Ces technologies conduisent à des résultats de cybersécurité supérieurs pour nos clients, comme le prouvent les tests effectués par des tiers, réputés au niveau mondial, comme SE Labs.

Testez Sophos Endpoint par vous-même

Sophos Endpoint protège plus d’un quart de million d’entreprises contre les adversaires actifs, les ransomwares, le phishing, les malwares, etc. Discutez avec nos experts en sécurité pour savoir comment nous pouvons vous aider et testez notre solution dès aujourd’hui.

Billet inspiré de Sophos Endpoint earns perfect scores in SE Labs Q4 protection report, sur le Blog Sophos.