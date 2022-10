Cinq raisons d’utiliser des services MDR

Aujourd’hui, nous pouvons constater que les solutions technologiques ne peuvent à elles seules prévenir toutes les cyberattaques. Stopper les attaques les plus avancées nécessite une chasse, une investigation et une réponse aux menaces pilotées par des experts : c’est là qu’interviennent les services MDR (Managed Detection and Response).

Le service MDR est entièrement managé, disponible 24h/24 et 7j/7, fourni par des experts spécialisés dans la détection et la réponse aux cyberattaques que des solutions technologiques seules ne peuvent empêcher.

Alors que la chasse aux menaces peut être effectuée en interne à l’aide d’outils EDR (Endpoint Detection and Response) et XDR (Extended Detection and Response), l’utilisation d’un service MDR aux côtés de votre équipe interne ou en tant que service entièrement externalisé, présente de nombreux avantages.

Comment travailler avec les services MDR ?

Tous types d’organisations, dans tous secteurs, utilisent des services MDR, qu’il s’agisse d’une petite entreprise aux ressources informatiques limitées ou bien d’une grande structure disposant d’un SOC interne. Il existe trois principaux modèles de réponse MDR :

L’équipe MDR gère entièrement la réponse aux menaces pour le compte du client.

L’équipe MDR travaille avec l’équipe interne, en co-gérant la réponse aux menaces.

L’équipe MDR alerte l’équipe interne et fournit des conseils en matière de remédiation.

Chez Sophos, nous prenons en charge ces trois approches, en nous adaptant aux besoins individuels des clients.

Raison #1 : Renforcez vos cyberdéfenses

L’un des principaux avantages d’utiliser un fournisseur MDR par rapport aux seuls programmes d’opérations de sécurité internes est qu’il offre une protection élevée contre les ransomwares et d’autres cybermenaces avancées.

Un fournisseur MDR sera amené à gérer un volume et une variété d’attaques bien plus importants que n’importe quelle entreprise isolée, lui conférant ainsi un niveau d’expertise qu’il est presque impossible de reproduire en interne. Les fournisseurs de services MDR ont également une plus grande aisance dans l’utilisation des outils de chasse aux menaces, leur permettant ainsi de réagir plus rapidement et plus précisément.

Travailler au sein d’une grande équipe permet également aux analystes de partager leurs connaissances et leurs expertises, d’accélérer encore plus la réponse et de développer “l’immunité de la communauté”, qui consiste à utiliser les enseignements tirés des expériences vécues par une entreprise pour les appliquer à d’autres ayant un profil similaire.

Raison #2 : Libérez vos ressources informatiques

Pour l’anecdote, le plus grand avantage signalé par les équipes IT lors de l’adoption de Sophos MDR est qu’il permettait de libérer des ressources pour se focaliser sur des initiatives prioritaires pour l’entreprise.

La chasse aux menaces est un travail chronophage et imprévisible qui empêche souvent les équipes IT de se concentrer sur des projets plus stratégiques. Les entreprises utilisant Sophos MDR signalent des gains en matière d’efficacité IT considérables grâce à l’utilisation de notre service, leur permettant ainsi de mieux accompagner l’entreprise dans la poursuite de ses objectifs.

Raison #3 : Ayez l’esprit tranquille 24h/24, 7j/7

Avec des acteurs malveillants présents dans le monde entier, une attaque peut survenir à tout moment. En proposant une couverture 24h/24, 7j/7, les services MDR offrent une sérénité considérable.

Pour les équipes IT, une telle tranquillité d’esprit leur permet tout simplement de passer de bien meilleures nuits. Ils peuvent se détendre en sachant que la responsabilité revient au fournisseur MDR. Pour les dirigeants et les clients, une couverture 24h/24, 7j/7 fournie par des experts et un niveau de cyber-préparation élevé et permanent offrent une puissante garantie que les données et l’entreprise seront bien protégées.

Raison #4 : Ajoutez de l’expertise sans augmenter vos effectifs

La chasse aux menaces est une opération très complexe. Les individus gravitant dans cet univers doivent posséder un ensemble de compétences spécifiques et de pointe, faisant ainsi du recrutement d’experts en chasse aux menaces une tâche ardue pour de nombreuses entreprises. Les services MDR vous fournissent en réalité cette expertise. Chez Sophos, nous avons des centaines d’analystes experts qui fournissent des services MDR continus aux clients du monde entier.

Raison #5 : Améliorez le ROI de votre cybersécurité

Le maintien d’une équipe de chasse aux menaces 24h/24, 7j/7 coûte cher et nécessite au moins cinq ou six employés à plein temps. Les services MDR offrent un moyen rentable de sécuriser votre entreprise et d’étirer un peu plus votre budget de cybersécurité. De plus, en améliorant votre protection, les services MDR réduisent également considérablement le risque d’être victime d’une violation de données coûteuse et évitent les coûts financiers liés à la gestion d’un incident majeur.

Si vous faites appel à un fournisseur MDR qui propose également des solutions de cybersécurité pour les systèmes endpoint, par exemple, vous pourrez alors profiter d’avantages considérables en termes de coût total de possession (TCO) grâce à un seul et unique éditeur et à la rationalisation de vos efforts en matière de gestion des fournisseurs. De plus, en choisissant un éditeur qui vous permet de tirer parti de vos investissements existants, vous pourrez augmenter le ROI de vos actuelles dépenses.

Plus obtenir plus d'informations

Pour en savoir plus sur les principaux avantages mentionnés par les entreprises qui utilisent les services MDR, vous pouvez télécharger notre livre blanc.

Sophos MDR est le service MDR le plus réputé au monde, sécurisant plus de 11 000* entreprises contre les menaces les plus avancées, notamment les ransomwares. Avec la meilleure note de Gartner Peer Insights™** et la reconnaissance Top Vendor dans la G2 Grid® 2022 pour les services MDR servant le midmarket***, vos cyberdéfenses sont entre de bonnes mains avec Sophos MDR.

Pour obtenir plus d'informations et mieux comprendre comment nous pouvons vous aider, contactez l'un de nos experts ou rendez-vous sur www.sophos.com/mdr dès aujourd'hui.

* En août 2022.

** Avis des 12 derniers mois au 1er août 2022. Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d’avis d’utilisateurs individuels basés sur leurs propres expériences avec les éditeurs répertoriés sur la plateforme. Ces avis ne doivent pas être interprétés comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

*** Sophos est reconnu Top Vendor dans la G2 Grid® 2022 pour les services MDR servant le midmarket.

Billet inspiré de Top Five Reasons to Use MDR Services, sur le Blog Sophos.