Sophos Firewall OS v18.5 MR3 est maintenant disponible

Mettre à jour votre pare-feu avec le dernier firmware est une bonne pratique de cybersécurité d’une importance cruciale.

Point fort de SFOS v18.5 MR3 :

Configurations des options de démarrage DHCP : cette nouvelle fonctionnalité répond à une demande importante de nos clients et de nos partenaires, qui souhaitaient disposer d’options de démarrage DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) supplémentaires pour les clients sur le réseau, tels que les téléphones VoIP ou d’autres types d’appareils ayant des exigences DHCP particulières.

Mises à jour additionnelles :

Prise en charge des rapports au niveau du vidage de mémoire noyau (kernel dump) pour améliorer le dépannage et l’analyse de la cause profonde en cas de problème.

Mise à jour du moteur antispam de la protection des messageries vers Sophos Anti-Spam Interface.

Plusieurs améliorations importantes en matière de sécurité, de performances et de fiabilité, notamment la correction d’une vulnérabilité DoS OpenSSL récemment divulguée.

Comment l’obtenir ?

Comme d’habitude, cette mise à jour logicielle est gratuite pour tous les appareils Sophos Firewall sous licence et doit être installée dès que possible sur tous les appareils pare-feu pris en charge.

Elle sera déployée sur tous les appareils connectés dans les prochains jours. Une notification apparaîtra sur votre appareil local ou sur la console d’administration Sophos Central lorsqu’elle sera disponible, vous permettant ainsi de la planifier à votre convenance. Sinon, vous pouvez télécharger manuellement le dernier firmware depuis MySophos et le mettre à jour à tout moment.

Sophos Firewall OS v18.5 MR3 est une mise à niveau entièrement prise en charge depuis la v17.5 MR14 et versions ultérieures, la v18 MR3 et versions ultérieures, ainsi que toutes les versions précédant la v18.5.

Utilisez-vous un VPN d’accès à distance sur votre pare-feu ?

Si vous utilisez un VPN d’accès à distance au niveau de votre pare-feu Sophos, sachez que nous avons récemment lancé Sophos ZTNA qui offre une bien meilleure solution pour connecter les travailleurs distants. Il offre une meilleure sécurité à bien des égards (en particulier contre les attaques de ransomware), une gestion plus simple, un déploiement plus facile et une expérience utilisateur beaucoup plus transparente. Découvrez-le sans plus attendre.

Billet inspiré de Sophos Firewall OS v18.5 MR3 is Now Available, sur le Blog Sophos.