Sophos nommé ‘G2 Best Software Award Winner’

Les clients de Sophos ont donné leurs avis, et G2 les a vérifiés. La cybersécurité Sophos Endpoint est classée parmi les dix meilleurs produits de sécurité dans ‘G2 2022 Best Software Awards’.

Les gagnants sont sélectionnés en fonction d’avis clients vérifiés sur le site Web de G2 ainsi que sur la base de données relatives au secteur et accessibles au public. Voici certains des commentaires de clients concernant Sophos :

“Protège l’intégralité de notre réseau, de notre serveur jusqu’à nos utilisateurs finaux. Il arrête toutes les menaces de cybersécurité les plus récentes. Il nous fait nous sentir tout à fait en sécurité et bien protégés. Bien mieux que d’exécuter et de gérer un programme antivirus”. (Cliquez sur le lien pour consulter l’avis) “Intercept X a empêché l’apparition de plusieurs problèmes sur notre réseau en empêchant et en bloquant avec succès les attaques de virus/crypto”. (Cliquez sur le lien pour consulter l’avis) “Il arrête les dernières menaces de cybersécurité, avec un anti-ransomware pour protéger les informations de l’utilisateur”. (Cliquez sur le lien pour consulter l’avis) “Une protection supérieure à un prix très raisonnable. Elle s’est avérée très efficace pour nous protéger contre les malwares tout en incluant un ensemble complet de fonctionnalités endpoint telles que le contrôle des périphériques/appareils, le contrôle des applications, le DLP et l’isolement automatisé du réseau”. (Cliquez sur le lien pour consulter l’avis) “Nous avons découvert une multitude d’outils supplémentaires sur lesquels nous nous appuyons désormais, tels que la prévention des pertes de données, la gestion des périphériques et le blocage des liens malveillants”. (Cliquez sur le lien pour consulter l’avis)

Cette récompense fait suite à la nomination de Sophos en octobre 2021 Gartner Peer Insights Customers’ Choice dans la catégorie Endpoint Protection Platforms (EPP). Sophos était l’éditeur le mieux noté et le plus évalué, mais aussi le seul à être nommé Customers’ Choice au niveau des quatre régions de déploiement dans le monde : Amérique du Nord, EMEA, Amérique latine et Asie-Pacifique. Sur 505 avis indépendants, les clients recommandent massivement Sophos, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 au 31 août 2021.

Ces distinctions décernées par nos clients reflètent, selon nous, notre capacité à stopper plus de menaces, plus rapidement, tout en réduisant le coût total de possession (TCO) de ces derniers.

Stopper plus de menaces, plus rapidement

Obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité n’est possible qu’avec la protection la plus précise contre les menaces avancées actuelles. Mais la précision seule ne suffit pas : la protection doit également être rapide et légère afin de pouvoir stopper les violations sans ralentir vos utilisateurs. Et vos données doivent être conservées en toute sécurité, où qu’elles se trouvent : sur des appareils, dans le Cloud ou bien via une solution mélangeant les deux.

Chez Sophos, nous optimisons la prévention en stoppant les menaces avant qu’elles n’affectent vos systèmes. En fait, nous bloquons 99,98 % des attaques en tirant parti de l’IA la plus avancée du secteur et en bloquant de manière proactive plus de techniques d’exploitation et de ransomwares que quiconque.

Nous avons également un outil intégré de vérification de l’état de sécurité qui vous aide à détecter les erreurs de configuration, à trouver les machines sous-protégées et à optimiser vos politiques de protection.

En préchargeant toutes ces technologies de prévention, le temps nécessaire pour détecter, investiguer et répondre aux menaces réelles est vraiment faible. Nous avons bloqué avec précision à peu près toutes les menaces avant même qu’elles n’aient pu commencer à vous inquiéter véritablement.

Cette prévention supérieure laisse aux analystes le temps nécessaire pour se concentrer sur les attaques les plus avancées, des attaques qui ne suivent pas un seul chemin et peuvent provenir de n’importe où dans votre environnement : systèmes endpoint, serveurs, pare-feux, emails, Cloud, appareils mobiles, Microsoft 365 et bien plus encore.

Mais nous ne nous arrêtons pas à la prévention. La réponse aux menaces est accélérée grâce à nos modèles de machine learning à la pointe du secteur, à des données pertinentes sur les menaces, à des investigations guidées et à des fonctionnalités de remédiation automatisées telles que l’auto-isolement des systèmes endpoint et la restauration des fichiers après une attaque de ransomware.

Mieux encore : vous pouvez gérer cette réponse vous-même avec Sophos XDR ou bien nous laisser la gérer pour vous avec Sophos Managed Threat Response (MTR), lequel vous offre une chasse, une remédiation et un nettoyage des menaces 24h/24 et 7j/7 assurés par notre équipe d’analystes et experts en sécurité.

Réduire le coût total de possession (TCO)

La cerise sur le gâteau, c’est que toutes ces technologies et services exceptionnels se traduisent par de meilleurs résultats en matière de sécurité tout en réduisant le coût total de possession (TCP). Les clients Sophos déclarent régulièrement être deux fois plus efficaces dans leurs opérations de sécurité quotidiennes et avoir besoin de traiter 85 % d’incidents en moins.

Comment atteignons-nous un tel résultat ?

À mesure que votre environnement IT devient plus complexe, nous cherchons à vous simplifier la vie grâce à une solution de protection de bout en bout qui réduit les coûts et atténue les défis liés à la gestion de divers produits ponctuels tiers.

Les licences par utilisateur vous permettent d’étendre votre protection sans augmenter les coûts. VDI ? Aucun problème. Plusieurs appareils ? Nous avons ce qu’il vous faut.

Tout est géré via la plateforme de sécurité Cloud native la plus fiable au monde pour rationaliser votre sécurité. Et avec des API ouvertes et une importante liste d’intégrations tierces, qui ne cesse de se développer, nous nous adaptons à votre monde, et non l’inverse.

De plus, la réponse aux incidents non plafonnée incluse dans notre service MDR (Managed Detection and Response) signifie que si vous subissez une cyberattaque, nous serons là pour vous aider, tout simplement.

Enfin, Sophos Endpoint fait partie de notre écosystème de cybersécurité adaptatif (Adaptive Cybersecurity Ecosystem) : une approche holistique qui rassemble toute l’expertise en matière cybersécurité au sein d’un seul et même cercle vertueux en termes de communication et d’amélioration continues entre les produits, les services et les données, le tout géré via la plateforme Sophos Central.

Essayez Sophos dès aujourd’hui

Sophos protège plus d’un demi-million d’entreprises dans le monde, dont 70 % des plus grandes entreprises technologiques présentes dans le classement Fortune 500 et 70 % des universités les plus réputées au monde.

Si Sophos semble correspondre à votre vision en matière de cybersécurité endpoint, nous vous invitons à découvrir nos solutions de plus près. Nous aimerions également pouvoir sécuriser votre entreprise. Parlez à notre équipe de vos besoins et démarrez un essai dès aujourd’hui.

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Endpoint Protection Platforms, 25 November 2021

Le contenu de Gartner Peer Insights qui se compose des opinions d’utilisateurs finaux individuels sur la base de leurs propres expériences avec les éditeurs répertoriés sur la plateforme, ne doit pas être interprété comme des recommandations, et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne recommande aucun éditeur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant ce contenu, quant à sa précision ou son exhaustivité, y compris toutes garanties de qualité et de pertinence de la solution choisie.

Gartner Peer Insights est marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Billet inspiré de Sophos named a G2 Best Software Award Winner, sur le Blog Sophos.