Pourquoi Sophos ZTNA est meilleur ?

Il permet aux travailleurs distants d’accéder aux applications dont ils ont besoin avec une sécurité beaucoup plus forte, tout en facilitant la gestion et en offrant une expérience plus fluide à l’utilisateur final.

Sécurité renforcée

Sophos ZTNA offre une meilleure sécurité pour 4 raisons :

Sophos ZTNA rend superflus les logiciels clients VPN traditionnels vulnérables sur les ordinateurs portables des utilisateurs finaux, qui sont de plus en plus ciblés par des attaques de ransomware. Sophos ZTNA intègre l’état de sécurité des appareils dans les politiques de connexion. Cette possibilité permet de refuser les connexions aux applications et aux données de l’entreprise sur les appareils non conformes ou compromis. Sophos ZTNA connecte uniquement les utilisateurs à des applications spécifiques, et non à l’ensemble du réseau, éliminant ainsi les mouvements latéraux. Sophos ZTNA est unique car il s’intègre à Sophos Intercept X pour fournir une solution à agent unique qui combine la meilleure solution Endpoint Next-Gen sur le marché avec ZTNA. Vous protégez ainsi non seulement l’appareil, mais aussi l’identité de l’utilisateur, ainsi que les applications et les réseaux auxquels il se connecte.

Une gestion plus simple

Alors que la gestion du VPN d’accès à distance est devenue un travail à plein temps pour beaucoup, Sophos ZTNA facilite la gestion quotidienne :

Il est facile à déployer. Si vos applications sont toutes basées sur un navigateur, vous pouvez utiliser l’option sans client. Si vous avez besoin d’un accès système à distance, notre agent unique intégré à Intercept X est également très facile à déployer. Et les passerelles sont également faciles à configurer… tout cela depuis Sophos Central. Vous pouvez configurer votre fournisseur d’identité dans le Cloud rapidement et aisément, en particulier si vous utilisez Active Directory car vous pouvez facilement vous synchroniser avec Azure AD. Vous pouvez donc ajouter ou supprimer des utilisateurs en toute simplicité. Il est très simple d’ajouter de nouvelles applications et de les rendre accessibles, par le biais de politiques de sécurité, aux seuls utilisateurs qui en ont besoin. Les rapports sont extrêmement riches et précieux, et donnent un aperçu de l’utilisation de la bande passante et des ressources. Cela vous permet de surveiller l’utilisation et de planifier la capacité de vos applications en réseau.

Plus facile à utiliser

Sophos ZTNA est beaucoup plus fiable, plus fluide et plus transparent que le VPN traditionnel. Il ne ralentit pas les utilisateurs, ne coupe pas les connexions au moment le plus inopportun et ne vous frustre pas lorsque vous tentez de vous connecter, et ce en tout lieu.

Vidéo de démonstration de Sophos ZTNA

Découvrez Sophos ZTNA en action dans cette vidéo de démonstration complète qui montre comment un système peut être configuré en utilisant l’accès sans client avec quelques utilisateurs, applications et politiques différents. La prise en charge des travailleurs à distance ne devrait pas être compliquée, et avec Sophos ZTNA… elle ne l’est pas.

Six principaux avantages du ZTNA par rapport au VPN d’accès à distance

Vous voulez en savoir plus sur les avantages du ZTNA par rapport au VPN ? Consultez ce livre blanc qui explique en détail les avantages du ZTNA.

Billet inspiré de Why Sophos ZTNA is better, sur le Blog Sophos.