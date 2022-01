Sophos ZTNA est maintenant disponible !

Nous démarrons l’année 2022 sur les chapeaux de roue avec le lancement de notre nouveau produit Sophos ! Sophos ZTNA vient officiellement d’être lancé, offrant ainsi une solution très innovante pour connecter en toute sécurité les utilisateurs distants aux applications.

Le bon produit au bon moment

Si vous faites partie de ces nombreuses entreprises qui gèrent désormais des travailleurs distants et placent les ransomwares et les menaces au cœur de leurs préoccupations alors ce lancement arrive à point nommé. Sophos ZTNA répond également au problème soulevé par les premiers adoptants de ce mode de travail : la multiplicité des agents.

Sophos ZTNA : Un agent, une console, un éditeur

Sophos ZTNA est unique car il offre une solution à agent unique pour l’accès au réseau Zero Trust et la protection Endpoint Next-Gen avec Intercept X.

Bien que Sophos ZTNA soit compatible avec n’importe quelle solution Endpoint, il fonctionne de manière optimale avec Sophos Intercept X : en effet, vous obtenez un agent unique, géré à partir d’une console unique, le tout fourni par un éditeur unique.

Il exploite également la fonction Synchronized Security Heartbeat™ pour déterminer l’état de sécurité des appareils afin de permettre un accès conditionnel et de stopper net les menaces. Ensemble, Sophos ZTNA et Intercept X offrent la meilleure protection de bout en bout pour vos travailleurs distants et les applications et réseaux auxquels ils doivent se connecter.

Vous pouvez commander Sophos ZTNA dès aujourd’hui, et permettre à votre personnel distant de se connecter en toute sécurité à vos applications hébergées – de manière élégante, rationalisée et transparente.

Comment démarrer

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur Sophos ZTNA et ses avantages, rendez-vous sur Sophos.com/ZTNA et consultez les ressources utiles ci-dessous :

Formation sur les produits et assistance

Consultez la documentation en ligne également disponible depuis la section Aide (en haut à droite de l’écran de la console) dans Sophos Central.

Nous proposons également d’excellentes formations sur nos produits.

Rendez-vous sur les forums de la communauté pour avoir accès à davantage de contenu (comme par exemple les problèmes connus) et interagir avec d’autres participants EAP et l’équipe Sophos.

Un merci particulier à ceux d’entre vous qui ont participé au programme d’accès anticipé — l’accès des participants se poursuivra jusqu’à la fin du mois de janvier !

Billet inspiré de Sophos ZTNA is now available!, sur le Blog Sophos.