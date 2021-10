Les nouveautés à venir en matière de sécurité réseau

L’année a déjà été riche en lancements de produits en matière de sécurité réseau, notamment de nouveaux matériels, logiciels et fonctionnalités de gestion Cloud :

Appliances de la série XGS avec des processeurs Xstream Flow, une protection et des performances puissantes ainsi qu’une connectivité améliorée.

avec des processeurs Xstream Flow, une protection et des performances puissantes ainsi qu’une connectivité améliorée. Sophos Firewall OS v18.5 MR1 avec de nombreuses nouvelles améliorations en termes de sécurité, des améliorations au niveau des performances ainsi que des fonctionnalités utiles.

Orchestration SD-WAN VPN dans Sophos Central qui permet un gain de temps considérable en automatisant la configuration de réseaux SD-WAN superposés (overlay) complexes entre les pare-feux.

De plus, l’équipe Produit vient de lancer un nouveau tableau de bord dans Sophos Central pour tous les partenaires chargés de la gestion pare-feu de leurs clients. Ce nouveau tableau fournit un aperçu de l’état de tous les pare-feux managés, avec la possibilité d’accéder facilement par SSO aux données de chaque client.

Les nouveautés à venir

Un certain nombre de nouvelles versions de produits de sécurité réseau sont prévues dans les prochains mois. Elles font toutes partie de notre portefeuille Secure Access et vous permettent de connecter votre réseau en toute sécurité, que ce soit au niveau du périmètre (edge) ou du cœur, avec une souplesse sans précédent.

Cette vidéo d’une durée de 30 minutes vous permettra de découvrir toutes les prochaines nouveautés :

Sophos Firewall OS v19 avec Xstream SD-WAN

La prochaine version de SFOS apporte une série d’améliorations à Sophos Firewall, notamment Xstream SD-WAN avec de nouvelles fonctionnalités sophistiquées de vérification, de surveillance et de routage des performances multi-liaisons.

Elle comprend également de nombreuses améliorations VPN, telles que l’accélération Xstream FastPath d’IPsec et une augmentation considérable des performances et de la capacité SSL.

Sans oublier de nouvelles fonctions de recherche dans la console de gestion, ainsi que d’autres améliorations notables. Le programme d’accès anticipé (EAP) est disponible depuis le mois d’octobre.

Fonctionnalités de Sophos Central Management

Dans les prochains mois, vous pouvez vous attendre à plusieurs fonctionnalités de gestion centralisée des pare-feux, telles que l’enregistrement par token (sans identifiants) des nouveaux pare-feux, la possibilité d’épingler des règles pour protéger les règles de pare-feu contre les modifications locales, l’accès par API à de nombreuses fonctionnalités de gestion ainsi que des améliorations supplémentaires de l’Orchestration VPN SD-WAN pour prendre en charge les scénarios de redondance et de basculement (failover) multi-canaux.

Ces fonctionnalités seront déployées dans les mois prochains.

Sophos ZTNA

Le programme d’accès anticipé de Sophos Zero Trust Network Access a connu un grand succès et sa sortie est prévue pour décembre.

Sophos ZTNA facilite l’accès distant et sécurisé aux applications et aux données de l’entreprise. Cette solution est bien meilleure que le VPN d’accès à distance ; elle offre une meilleure sécurité et micro-segmentation, et élimine un vecteur d’attaque potentiel pour les ransomwares.

Découvrez-en plus sur ce nouveau produit en visitant la page dédiée sophos.fr/ztna. Des informations sur le prochain programme d’accès anticipé seront bientôt disponibles.

Sophos Switch

À partir de décembre, nous lancerons notre toute nouvelle série Sophos Switch.

Ces commutateurs de couche d’accès permettront à l’ensemble de votre réseau d’être géré depuis un seul et même endroit dans le Cloud avec Sophos Central.

Des modèles seront disponibles en version 8, 24 et 48 ports avec diverses options au niveau de l’alimentation par Ethernet (PoE) afin de s’adapter à tous les réseaux. Ils prendront en charge à terme Synchronized Security et le déploiement de Security Heartbeat, offrant ainsi une sécurité unique et puissante au niveau de votre réseau principal.

Sophos Wireless

À partir d’octobre, tous les comptes Sophos Central auront accès à la gestion de Sophos Wireless gratuitement ; le coût de la licence de gestion disparaîtra.

Ainsi, tout le monde pourra utiliser Sophos Central pour gérer ses points d’accès sans fil, ce qui offrira une évolutivité et des fonctionnalités supplémentaires par rapport au sans-fil géré via le pare-feu. Vous pouvez en profiter dès ce mois d’octobre en transférant simplement la gestion de vos points d’accès sans fil vers Sophos Central, et ce sans frais.

Ainsi bon nombre de produits et de fonctionnalités verront le jour dans les prochains mois, tous gérés depuis Sophos Central, pour rendre la sécurité réseau à la fois plus simple et plus performante.

Nous espérons que vous partagez notre enthousiasme à l’idée de découvrir ces nouveaux produits et fonctionnalités. Une fin d’année très prometteuse nous attend ! Et un grand merci à tous nos fidèles partenaires et clients qui contribuent au succès de nos produits !

Billet inspiré de What’s coming next for network security, sur le Blog Sophos.