Découvrez la nouvelle enquête de Sophos intitulée ‘The IT Security Team: 2021 and Beyond’ (les équipes de cybersécurité : en 2021 et au-delà).

Notre nouveau rapport ‘The IT Security Team: 2021 and Beyond‘ vous permettra de découvrir le véritable impact de la pandémie sur les équipes de cybersécurité dans le monde entier.

Sur la base des résultats d’une enquête individuelle menée auprès de 5 400 professionnels dans 30 pays, le rapport révèle comment les expériences de cybersécurité vécues par les équipes dédiées ont changé au cours de l’année 2020. Il détaille également quel sera l’impact sur les futures activités en matière de cybersécurité.

Plus de travail et davantage d’enseignements

La technologie étant un outil clé pour les entreprises numériques et dispersées, les professionnels de l’IT ont joué un rôle essentiel en aidant ces dernières à maintenir leurs activités malgré les restrictions et les limitations imposées par le COVID-19.

En parallèle, les adversaires ont rapidement profité des opportunités offertes par la pandémie : 61 % des équipes IT ont globalement signalé une augmentation du nombre de cyberattaques ciblant leur entreprise au cours de l’année 2020.

Il n’est donc pas surprenant que la sollicitation des équipes IT ait augmenté au cours de l’année 2020. 63 % des personnes interrogées ont déclaré que leur équipe avait constaté une augmentation de la charge de travail non liée à la sécurité, tandis que 69 % ont observé une augmentation de la charge de travail en matière de cybersécurité.

Toutefois, la grande majorité des équipes IT confrontées à une augmentation des cyberattaques (82 %) et à une charge de travail plus lourde au niveau de la sécurité (84 %) au cours de l’année 2020 ont également renforcé leurs compétences et leur expertise en matière de sécurité.

L’adversité a augmenté la cohésion des équipes

Malgré les défis créés par la pandémie, 52% des équipes IT interrogées ont déclaré que le moral des équipes avait augmenté en 2020. D’ailleurs, celles qui ont été confrontées aux défis les plus importants ont souvent signalé la plus forte augmentation. Par exemple, les victimes de ransomwares étaient nettement plus susceptibles d’observer une augmentation du moral des équipes que celles qui n’avaient pas été touchées (60 % contre 47 %).

Bien que le moral puisse être également influencé par des circonstances externes et personnelles pendant la pandémie, ces résultats suggèrent qu’un objectif commun, le sens des valeurs et la volonté de faire face ensemble à l’adversité ont clairement aidé à créer des liens et à remonter le moral des équipes IT.

Les expériences vécues en 2020 ont stimulé l’envie d’avoir de plus grandes équipes IT

De nombreuses équipes ont commencé l’année 2021 avec des projets pour augmenter la taille des équipes IT internes et externes, et exploiter le potentiel des outils et technologies avancés.

L’enquête a révélé que 68% des équipes IT anticipaient une augmentation du nombre d’employés affectés en interne à la cybersécurité d’ici 2023, et 56% s’attendaient à une augmentation de l’effectif externe dédié à la cybersécurité sur cette même période.

Une écrasante majorité (92 %) s’attend à ce que l’IA aide à faire face au nombre croissant et/ou à la complexité des menaces.

Découvrez l’intégralité des résultats de l’enquête

Pour en savoir plus, et découvrir de manière détaillée les expériences vécues dans différents pays et secteurs au cours de l’année 2020 ainsi que les futurs plans concernant la mise en œuvre de la cybersécurité, vous pouvez lire notre rapport intitulé ‘The IT Security Team: 2021 and Beyond‘.

L’enquête ‘IT Security Team: 2021 and Beyond’ a été menée par Vanson Bourne, un spécialiste indépendant en études de marché, en janvier et février 2021. L’enquête a interrogé 5 400 décideurs informatiques dans 30 pays : États-Unis, Canada, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Autriche, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Suède, Suisse, Pologne, République tchèque, Turquie, Israël, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Inde, Nigéria, Afrique du Sud, Australie, Japon , Singapour, Malaisie et Philippines. Toutes les personnes interrogées provenaient d’entreprises comptant entre 100 et 5 000 employés.

Billet inspiré de The IT Security Team: 2021 and beyond, sur le Blog Sophos.