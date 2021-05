Présentation de Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE)

Les défenseurs gagnent, ne changeons rien !

Lorsque vous travaillez dans le domaine de la cybersécurité, il est facile de perdre de vue un élément important mais pourtant sous-estimé : en effet, dans cette bataille impliquant les systèmes et les données critiques, les défenseurs gagnent. Des milliers de tentatives de violation sont déjouées chaque jour !

En fait, les défenseurs réussissent tellement bien à déjouer les attaques que les adversaires sont obligés, de plus en plus, de combiner l’automatisation et le piratage manuel pour prendre, à leur tour, une longueur d’avance. Ce changement en termes de technique d’attaque nécessite une évolution au niveau de la cybersécurité.

Gardez une longueur d’avance avec Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE)

Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem s’appuie sur l’automatisation et les opérateurs humains pour vous permettre de garder une longueur d’avance sur les attaquants. Sophos ACE apprend et s’améliore constamment, créant ainsi un cercle vertueux en matière de cybersécurité.

Les nouvelles informations et événements détectés par les opérateurs humains peuvent être automatisés, améliorant la prévention et réduisant ainsi le nombre de nouvelles attaques qui parviennent à pénétrer dans le système. De même, les technologies next-gen permettent aux opérateurs de détecter plus rapidement les comportements et les événements suspects, réduisant ainsi davantage le nombre d’incidents.

Sophos ACE est conçu pour répondre à la nouvelle réalité du piratage manuel humain tout en intégrant le monde numérique interconnecté actuel. De plus, bien que la puissance de l’écosystème dans son ensemble soit étendue, vous pouvez l’utiliser intégralement ou partiellement, selon vos besoins. De nombreux clients commencent avec notre protection des systèmes endpoint ou notre pare-feu, puis se développent à leur propre rythme.

Intégration de la Sécurité Synchronisée (Synchronized Security)

La Sécurité Synchronisée (Synchronized Security), à savoir la capacité des produits Sophos à partager des informations en temps réel et à automatiser la réponse aux incidents, est le pilier principal de notre protection depuis de nombreuses années. Lors de son lancement en 2015, Synchronized Security était alors unique sur le marché, et nous continuons d’offrir l’intégration la plus complète de tous les éditeurs de sécurité avec des informations plus détaillées sur les produits. Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem s’appuie sur l’automatisation et l’intégration de Synchronized Security, étendant ainsi davantage le système de cybersécurité de Sophos.

Une plateforme ouverte

Dans notre monde interconnecté, il est essentiel que la cybersécurité puisse s’intégrer à l’environnement commercial au sens large. Sophos ACE est une plateforme ouverte avec des intégrations puissantes et des API ouvertes.

Sophos ACE prend en charge un large éventail de besoins en matière de sécurité, notamment les MSSP, les partenaires channel, les FAI ainsi que les petites et moyennes entreprises. Avec déjà plus de cinq millions de demandes d’API chaque jour, vous pouvez être rassuré car vous êtes, sans aucun doute, entre de bonnes mains.

Pour en savoir plus

Continuez à gagner en gardant une longueur d’avance grâce à Sophos ACE. Pour en savoir plus, découvrez la présentation de notre solution ou contactez votre représentant Sophos.

Billet inspiré de Introducing the Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem, sur le Blog Sophos.