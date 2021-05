Carré Magique Gartner 2021 : Sophos nommé Leader dans la catégorie EPP (Endpoint Protection Platforms)

Nous sommes convaincus que notre classement est dû à l’intégration dans Intercept X de la combinaison d’une protection avancée et de capacités EDR étendues en matière de traque des menaces et d’opérations IT.

En plus d’une expertise reconnue en matière de blocage d’attaques de ransomware et de menaces avancées, les récentes améliorations apportées aux capacités EDR d’Intercept X signifient que les entreprises peuvent utiliser de puissantes requêtes SQL pour répondre aux questions au niveau des opérations IT critiques et de la traque des menaces. Des requêtes prédéfinies avec une personnalisation complète et la possibilité de créer des requêtes à partir de zéro sont incluses afin de prendre en charge tous les cas d’usage.

Nous continuons d’investir à la fois dans nos capacités de protection et notre fonctionnalité EDR, avec plusieurs versions déployées au cours de l’année écoulée. Nous avons récemment annoncé Sophos XDR, qui étend la visibilité EDR au-delà des systèmes endpoint et des serveurs.

Découvrez notre rapport complet.

Intercept X : Résultats des tests tiers

SE Labs

Noté AAA pour les entreprises : précision globale de 100% (janvier-mars 2021).

Noté AAA pour les PME : précision globale de 100% (janvier-mars 2021).

MRG Effitas

PC Magazine

Élu Editors’ Choice (le choix de la rédaction).

SC Media

CRN 2020 Tech Innovators Awards

Récompensé dans la catégorie Best Endpoint Security Solution.

Gartner Peer Insights

Intercept X Advanced with EDR a obtenu une note moyenne sur 12 mois de 4,8 (sur 5,0) sur Gartner Peer Insights.

(sur 5,0) sur Gartner Peer Insights. Sophos MTR a obtenu une note moyenne sur 12 mois de 4,8 (sur 5,0) sur Gartner Peer Insights.

