Sophos Intercept X classé N°1 dans 3 nouveaux rapports de SE Labs

Sophos est fier d’annoncer que Sophos Intercept X a obtenu un taux de précision globale de 100% pour la protection des entreprises, des PME et des particuliers dans le rapport de test sur la protection endpoint de SE Labs (janvier-mars 2021). Que vous protégiez vos employés au travail ou leur famille à la maison, vous pouvez dormir tranquille en sachant que vous bénéficiez de la meilleure protection endpoint au monde.

Sophos Intercept X, en combinant de manière unique, la technologie anti-ransomware, l’intelligence artificielle, le deep learning, la prévention des exploits et la mitigation d’adversaires actifs, peut ainsi, de par sa conception même, stopper une large gamme de menaces.

De plus, Sophos Intercept X Advanced with EDR intègre de puissantes fonctionnalités de réponse et de détection au niveau endpoint (EDR : Endpoint Detection and Response) avec la meilleure protection endpoint du secteur. Conçu à la fois pour mener des opérations de sécurité IT et la traque de menaces, Sophos Intercept X détecte et investigue les activités suspectes grâce à une analyse basée sur l’IA.

Si vous recherchez de l’aide pour la détection et la réponse aux menaces, Sophos Managed Threat Response (MTR) propose des capacités de traque, de détection et de réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7, fournies par une équipe d’experts en tant que service entièrement administré.

Sophos MTR associe la technologie de protection d’Intercept X à une analyse humaine experte pour une traque et une détection améliorées des menaces, une investigation plus approfondie des alertes avec des actions ciblées pour éliminer les menaces avec rapidité et précision. Contrairement à d’autres services, l’équipe Sophos MTR va au-delà de la simple notification d’attaques ou de comportements suspects et lance des actions ciblées, en votre nom, pour neutraliser même les menaces les plus sophistiquées et complexes.

SE Labs n’est pas le seul à reconnaitre l’efficacité d’Intercept X. Vous pouvez consulter, sur notre site, une liste d’autres récompenses émanant du secteur de la sécurité IT.

N°1 pour la Protection des Entreprises

Sophos Intercept X a été le seul produit testé à atteindre un taux de précision globale de 100%, obtenant à nouveau, une note AAA de la part de SE Labs. Vous pouvez consulter, sur le site de SE Labs, les résultats complets des tests pour les entreprises.

N°1 pour la Protection des PME

Dans le rapport sur les PME, Sophos Intercept X a confirmé son statut de gagnant dans la catégorie Produit ‘Small Business Endpoint’ de SE Labs en 2020 et 2019. Comme il l’a fait dans le test pour les entreprises, Intercept X s’est également classé premier avec un taux de précision globale de 100%. Vous pouvez consulter, sur le site de SE Labs, les résultats complets des tests pour les SMB.

N°1 pour la Protection des Particuliers

Le même malware qui attaque les entreprises présentes dans le classement Fortune 500 attaque également les particuliers. Sophos Home utilise les mêmes fonctionnalités de sécurité, déjà récompensées, qui assurent la sécurité de ces entreprises. Vous pouvez consulter, sur le site de SE Labs, les résultats complets des tests pour les particuliers.

Essayez gratuitement Sophos Intercept X et Sophos Home

Tester les fonctionnalités puissantes d’Intercept X n’aura jamais été aussi simple. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours de notre solution de protection, déjà récompensée, ainsi que de notre fonctionnalité EDR, ou bien lancez une démo en ligne gratuite.

Vous recherchez une protection pour vos appareils domestiques ? Démarrez un essai gratuit de Sophos Home.

Billet inspiré de Clean Sweep! Sophos Intercept X ranks first in three new SE Labs reports, sur le Blog Sophos.