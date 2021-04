Sécurité en ligne des enfants : la pandémie de Covid-19 a augmenté les risques d’exposition

Une nouvelle étude indépendante, commandée par Sophos Home et menée par Vanson Bourne, s’est concentrée sur plus de 1000 personnes basées aux États-Unis et ayant des enfants scolarisés de moins de 18 ans, dont 94% ont suivi l’enseignement à distance à un moment donné depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Nous avons interrogé des parents sur leurs problèmes en matière de sécurité en ligne pendant la pandémie et sur ce qu’ils ont fait pour protéger leur famille, notamment la méthode mise en œuvre pour sécuriser les appareils personnels, et ceux appartenant à l’école, comme les ordinateurs portables et de bureau, les tablettes et les smartphones utilisés par leurs enfants. L’enquête a été menée en février 2021.

Les résultats montrent comment les comportements et attitudes pré-pandémiques des parents à l’égard de la sécurité en ligne à domicile se sont transformés de manière massive en véritables craintes quant à la vulnérabilité de leur famille aux cybermenaces. En effet, beaucoup ont passé l’an dernier devant des écrans, connectés aux réseaux Wi-Fi domestiques. Plus important peut-être, les résultats fournissent de nouvelles informations sur les lacunes en matière de sécurité qui pourraient être comblées avant que les écoles n’ouvrent de nouveau leurs portes à tous les élèves, et à leurs appareils.

Les principaux constats sont les suivants :

2 parents sur 3 s’inquiètent des cyberattaques imminentes et plus de la moitié estiment être davantage en danger qu’auparavant.

Les deux tiers (67%) des parents craignent qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille ne soient la cible d’une attaque en ligne au cours des 12 prochains mois. En parallèle, plus de la moitié (51%) des parents estiment que les membres de leur famille sont plus susceptibles d’être visés aujourd’hui par une attaque qu’il y a 12 mois.

Les virus et les malwares figurent en tête de liste des préoccupations des parents; le vol d’identité, le piratage des réseaux sociaux et la fraude financière suivent de près.

Presque tous les parents (93%) s’inquiètent des cybermenaces qui touchent leur famille. Les problèmes les plus courants sont les virus et les malwares (54%), le vol d’identité (43%), le piratage des réseaux sociaux (42%) et la fraude financière (42%).

De bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne qui font défaut

Fait alarmant, 59% des parents ne créent pas de comptes utilisateur distincts sur les appareils que leurs enfants utilisent. De plus, 49% n’ont pas de mots de passe utilisateur configurés sur ces appareils, les laissant ainsi accessibles à tous et non sécurisés. Seulement la moitié (50%) des parents ont ajouté des contrôles parentaux sur les appareils que leurs enfants utilisent, et seulement 42% ont mis en place une navigation sécurisée ou un filtre de contenu Web.

On ne sait pas vraiment qui est responsable de la sécurité des appareils, en particulier ceux appartenant à l’école

‘À qui appartiennent les appareils ?‘ et ‘à quoi ils servent ?‘ n’est pas très bien défini, compliquant ainsi une bonne compréhension en matière de responsabilité de la sécurité et de niveau global d’exposition de ces derniers. Parmi ceux qui ont à la maison des appareils appartenant à l’école, près de quatre sur dix (38%) affirment que l’école est exclusivement responsable de la sécurité en ligne des appareils. Bien que cette hypothèse puisse sembler réaliste, elle soulève la question de savoir comment les écoles protègent réellement ces appareils, en particulier dans le contexte récent du passage soudain et rapide à l’enseignement à distance. De nombreux parents ne prennent pas de risques, 24% déclarant qu’il est de leur responsabilité en tant que parents de sécuriser les appareils appartenant à l’école, et 35% déclarant que c’est une responsabilité partagée avec l’école.

La bonne nouvelle est que la majorité (81%) des parents croient qu’ils ont la responsabilité de sécuriser les appareils personnels que leurs enfants utilisent, ou qu’ils la partagent en bonne intelligence avec l’école ou un autre membre de la famille. Cependant, il n’en demeure pas moins que 15% des parents ne croient pas qu’ils soient responsables de la sécurité en ligne des appareils personnels utilisés par leurs enfants.

Cinq conseils de sécurité pour les parents

Le côté positif est que malgré les turbulences de l’année passée, la plupart des familles n’ont pas mis de côté la sécurité en ligne. En fait, 55% des personnes interrogées affirment que la cybersécurité est toujours une priorité absolue.

Malgré ce constat, il y en a encore beaucoup trop qui ne prennent pas les précautions de base pour protéger leur famille contre les menaces en ligne. Voici quelques mesures simples et rapides que les parents peuvent prendre dès maintenant pour mieux sécuriser les appareils de leur foyer :

Installez un logiciel antivirus et activez les mises à jour automatiques. Créez des mots de passe au niveau des comptes utilisateur pour chaque appareil et configurez des comptes utilisateur distincts sur les appareils partagés. Mettez en œuvre des contrôles parentaux (par exemple, des filtres de navigation Web) sur les appareils utilisés par les enfants. Bloquez les applications de réseaux sociaux sur les appareils ou les comptes des enfants. Mettez à jour le système d’exploitation de l’appareil de votre enfant dès que de nouveaux correctifs de sécurité sont disponibles.

