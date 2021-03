Portal Encryption : la nouvelle fonctionnalité de Sophos Email est désormais disponible

Les entreprises doivent pouvoir envoyer des documents, des fichiers et des messages par email facilement et en toute sécurité, à n’importe qui et sur n’importe quel appareil. Ainsi, Sophos Email propose désormais trois façons de protéger les messages que les clients envoient et reçoivent : grâce à un portail Web, des pièce jointes (PDF, Office et ZIP) et un protocole TLS sécurisés.

Portal Encryption pour Sophos Email

Sophos Email Advanced Portal Encryption (vous le connaissez peut-être sous le nom d’encryption pull) est désormais disponible en tant que produit complémentaire de Sophos Email Advanced.

Portal Encryption permet aux expéditeurs d’envoyer en toute sécurité des emails chiffrés à un portail Web. Le destinataire de l’email est alors invité à se connecter au portail Web afin de lire l’email chiffré et d’y répondre.

Cette amélioration permet aux entreprises utilisant Sophos Email Advanced de choisir parmi les méthodes de chiffrement des emails suivantes :

Envoi via TLS (inclus dans Email Advanced) : cette possibilité empêche les indiscrétions et la falsification du message en transit et utilise le chiffrement push des emails avec AES 256 pendant le transport de ces derniers. Les utilisateurs gèrent leurs emails chiffrés avec leur client de messagerie habituel.

: cette possibilité empêche les indiscrétions et la falsification du message en transit et utilise le chiffrement push des emails avec AES 256 pendant le transport de ces derniers. Les utilisateurs gèrent leurs emails chiffrés avec leur client de messagerie habituel. Push Encryption (inclus dans Email Advanced) : cette méthode convertit les emails en fichiers PDF chiffrés et chiffre nativement les pièces jointes. Celles-ci sont envoyées au client de messagerie de l’utilisateur, au niveau duquel il peut choisir de répondre via un portail sécurisé. Pour en savoir plus.

: cette méthode convertit les emails en fichiers PDF chiffrés et chiffre nativement les pièces jointes. Celles-ci sont envoyées au client de messagerie de l’utilisateur, au niveau duquel il peut choisir de répondre via un portail sécurisé. Pour en savoir plus. Portal Encryption (nouvelle fonctionnalité/add-on) : cette nouvelle option permet d’envoyer des emails chiffrés au portail Sophos Secure Message où les destinataires peuvent gérer, lire et répondre à leurs messages chiffrés. Portal Encryption est uniquement disponible avec un module complémentaire (add-on) Central Portal Encryption pour la licence Email Advanced.

Portal Encryption : présentation des fonctionnalités proposées

Le contrôle de politique flexible permet aux entreprises de chiffrer tous les messages sortants envoyés à une liste définie d’adresses et de domaines de destinataires.

L’envoi rapide de messages sécurisés à l’aide des boutons intégrés dans O365 pour PC et Mac, ou en ajoutant au message un marqueur personnalisé propre à l’entreprise au niveau de la ligne d’objet, par exemple “Sécurisé: ***“.

La gestion des messages chiffrés à partir du portail Sophos Secure Message, permettant aux destinataires d’afficher, de répondre et d’ajouter des pièces jointes en toute sécurité.

Les nouveaux destinataires reçoivent un email de notification contenant un lien vers le portail Sophos Secure Message au niveau duquel ils pourront rapidement configurer un compte.

Le compte ne peut être utilisé que pour les emails en provenance de la région d’origine de l’email chiffré. Si les utilisateurs reçoivent un email chiffré d’une autre région, ils doivent créer un autre compte.

Pour protéger votre entreprise contre les spams, le phishing et les dernières menaces transmises par email, rendez-vous sur Sophos.com/Email pour tester Sophos Email gratuitement pendant 30 jours.

Billet inspiré de Portal Encryption is now available for Sophos Email, sur le Blog Sophos.