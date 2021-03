Sophos ZTNA (Zero Trust Network Access) : lancement du programme d’accès anticipé (EAP)

L’équipe produit est heureuse d’annoncer le lancement du programme d’accès anticipé (EAP) pour Sophos ZTNA (Zero Trust Network Access).

Sophos ZTNA est notre nouveau produit Sophos Central, distribué et géré dans le Cloud, qui facilite la connexion sécurisée des utilisateurs aux applications. Sophos ZTNA offre une excellente alternative au VPN d’accès à distance, proposant un meilleur contrôle, une meilleure sécurité et une gestion plus facile.

Cette première phase du programme d’accès anticipé offre un accès sans client (clientless) aux applications basées sur un navigateur telles que Wikis, Jira, CRM, les systèmes de support et bien plus encore. Il inclut la prise en charge d’Azure Active Directory pour l’identité et une passerelle virtuelle VMware ESXi pour la protection des applications Web sur-site.

La phase suivante de l’EAP apportera des fonctionnalités supplémentaires, notamment la prise en charge du client Windows avec un déploiement intégré aux côtés d’Intercept X, Synchronized Security pour la santé des appareils, des fournisseurs d’identité supplémentaires et une passerelle pour AWS.

Si vous avez des questions sur Sophos ZTNA : de quoi s’agit-il ? Quels sont ses avantages et comment il se positionne par rapport aux autres technologies ? N’hésitez pas à consulter notre FAQ.

Comment bien démarrer ?

Rendez-vous sur Sophos.com/ZTNA pour vous inscrire et commencer dès aujourd’hui.

Après votre inscription, vous pourrez vous connecter à votre compte Sophos Central et rejoindre le programme d’accès anticipé de Sophos ZTNA. Vous pouvez y accéder via le menu en haut à droite sous le nom de connexion de votre compte.

Les notes de version complètes sont disponibles sur les forums et la documentation est accessible dans Sophos Central via le menu “Aide” dans le coin supérieur droit de la console.

Rendez-vous ensuite sur les forums de la communauté pour partager vos commentaires et discuter du produit avec le reste de la communauté ZTNA.

Si vous rencontrez des problèmes (ou bien si vous appréciez tout particulièrement certaines fonctionnalités), veuillez utiliser l’outil de feedback intégré au produit pour les consigner. Veuillez laisser autant de détails que possible pour aider l’équipe engineering à traiter et résoudre vos problèmes.

Encore une fois, rendez-vous sur Sophos.com/ZTNA pour bien démarrer. Merci pour votre soutien et pour avoir permis d’optimiser cette nouvelle version de produit !

Billet inspiré de The Sophos ZTNA early access program is now underway, sur le Blog Sophos.