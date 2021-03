Travail à distance ? Offrez à vos employés une connectivité sécurisée depuis n’importe quel endroit

Deuxième article d’une série de cinq sur la nouvelle approche Anywhere Organization (travail à distance), et comment permettre à vos employés de travailler en toute sécurité depuis n’importe quel endroit, sur n’importe quel appareil, tout en accédant à toutes les ressources nécessaires.

La pandémie a clairement entraîné une augmentation massive du travail à distance. En mai 2020, 62% des employés américains travaillaient à domicile (WFH), contre seulement 7% avant le COVID.

Cependant, le travail à distance était déjà une tendance avant cette pandémie, et de nombreux employés travaillant habituellement dans des bureaux effectuaient déjà la transition vers le travail à domicile quelques jours par semaine. Au Royaume-Uni, le travail à distance a grimpé pour atteindre 74% au cours de la dernière décennie, tandis qu’en Australie, environ un tiers des employés travaillent régulièrement depuis chez eux.

En parallèle, les cybercriminels se sont bien évidement attaqués à ces travailleurs distants, les utilisant comme backdoor, gagnant ainsi de multiples points d’entrée et pénétrant rapidement dans les entreprises.

Sécuriser les employés où qu’ils se trouvent

Le travail à distance est une solution gagnant-gagnant pour les entreprises et le personnel. Les employés économisent du temps et des frais de déplacement tout en bénéficiant de plus de flexibilité et d’une meilleure productivité. En parallèle, les entreprises ont réduit les coûts opérationnels et le turnover.

Mais pour les équipes IT, le travail à distance sur le long terme crée des défis supplémentaires en matière de sécurité. Que les employés se connectent depuis leur salon, se rendent chez un client ou dégustent un café près d’un point d’accès Wi-Fi, votre réseau et vos données doivent être protégés à tout moment.

Avec Sophos, vos utilisateurs peuvent se connecter et travailler rapidement, efficacement et en toute sécurité depuis n’importe où. Nous proposons à la fois des options traditionnelles à base de VPN et d’autres de type ZTNA (Zero-Trust Network Access).

VPN Sophos

À l’heure actuelle, la grande majorité des travailleurs à distance se connectent au siège et aux ressources Cloud (SaaS ou Public Cloud) via un VPN. Chez Sophos, nous permettons depuis longtemps des connexions sécurisées distantes via un VPN avec Sophos Firewall. En fait, nous avons deux options :

La première est Sophos Connect, un client VPN gratuit et facile à utiliser que vous utilisez sur vos appareils. Simple à déployer et à configurer, Sophos Connect offre à vos utilisateurs distants un accès sécurisé aux ressources du réseau de l’entreprise ou du Cloud public à partir d’appareils Windows et macOS. Il est également extrêmement populaire et nous avons actuellement plus de 1,4 million de clients actifs. Il existe également SD-RED, un périphérique Ethernet distant plug-and-play qui connecte les succursales, les sites distants et les individus au réseau principal (physique ou Cloud). C’est le nec plus ultra en matière de protection pour les petits bureaux/bureaux à domicile avec un VPN permanent, dédié ou à tunnel partagé, facile à déployer et à gérer avec diverses options flexibles. Il se transporte aussi très facilement, de la taille d’un ancien lecteur DVD, c’est la solution idéale pour tous ceux qui ont besoin d’accéder à une connexion sécurisée à tout moment et de n’importe quel endroit.

Cliquez pour agrandir l’image

Sophos ZTNA : le futur de la connectivité sécurisée

De nombreuses entreprises ont des besoins qui vont au-delà de ce qu’un VPN peut offrir de par sa conception, c’est là qu’intervient Sophos Zero Trust Network Access (ZTNA), notre nouvelle solution d’accès à distance. Comme son nom l’indique, le ZTNA élimine le concept de confiance implicite dans un individu, accordée sur le simple fait d’être présent sur le réseau.

Sophos ZTNA est une excellente alternative au VPN, permettant aux utilisateurs de se connecter aux ressources de l’entreprise depuis n’importe quel endroit de manière simple et transparente. De plus, il augmente la protection et minimise le risque de mouvement latéral au sein du réseau en évaluant en permanence l’identité et l’état de santé de l’appareil avant d’autoriser l’accès.

Sophos ZTNA s’assure que l’appareil est enrôlé, à jour, correctement protégé et que le chiffrement soit automatiquement activé. Il utilise ensuite ces informations pour prendre des décisions basées sur des politiques personnalisables afin de déterminer l’accès et les privilèges des utilisateurs au niveau de vos applications réseau critiques.

Sophos ZTNA protège toute application en réseau, qu’elle soit hébergée sur le réseau sur-site d’une entreprise, dans le Cloud public ou sur tout autre site d’hébergement. Il couvre tout, de l’accès RDP (Remote Desktop Protocol) aux partages de fichiers réseau en passant par les applications telles que Jira, les wikis, les référentiels de code source, les applications de support et de ticketing, et bien plus encore.

Sophos ZTNA comprend trois composants principaux :

Le client ZTNA est installé sur les appareils des utilisateurs, offrant une expérience utilisateur transparente qui intègre la santé de l’appareil et l’identité de l’utilisateur. Il est facile à déployer, parallèlement à notre solution endpoint Intercept X, en se déployant efficacement en tant qu’agent unique pour les clients utilisant nos deux produits. Mais il peut également fonctionner avec n’importe quelle solution endpoint. Il prend en charge Windows pour commencer, le support pour Mac et les appareils mobiles sera proposé prochainement. Sophos Central est votre plateforme de gestion Cloud pour tous les produits Sophos, notamment Sophos ZTNA. Utilisez Sophos Central pour le déploiement et la définition des contrôles de politique granulaires concernant qui peut accéder à quelles applications et dans quelles conditions, et enfin pour la création de rapports pertinents. La passerelle ZTNA est basée sur des logiciels et des machines virtuelles pour les déploiements de Cloud public et d’environnement virtuel sur-site. Elle vérifie et valide en permanence l’identité de l’utilisateur et la santé de l’appareil pour fournir un accès sécurisé aux applications et aux données en fonction de la politique, et partage les données de log et d’événement avec Sophos Central. Les utilisateurs peuvent également se connecter à la passerelle ZTNA pour voir et lancer facilement toutes les applications auxquelles ils sont autorisés à accéder.

Cliquez pour agrandir l’image

Pour obtenir plus d’informations sur Sophos ZTNA et pour rejoindre le programme d’accès anticipé, visitez www.sophos.com/ztna.

Pour en savoir plus sur la manière avec laquelle Sophos peut vous aider à travailler à distance en toute sécurité, parcourez la présentation de notre solution : Sécuriser le travail à distance.

Billet inspiré de Remote workforce? Offer secure connectivity from any location, sur le Blog Sophos.