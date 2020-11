Migrez vers Sophos Central pour la gestion de vos pare-feu

Si vous faites partie des nombreuses entreprises qui gèrent déjà leur réseau via Sophos Central, vous connaissez parfaitement les avantages que cette plateforme offre pour faciliter la gestion et la création de rapports.

Sophos Central facilite la gestion de groupe de pare-feu et la création de rapports centralisés.

Si vous gérez toujours les réseaux de vos clients XG Firewall via Sophos Firewall Manager (SFM) ou si vous utilisez iView pour la création de rapports centralisés, vous avez probablement remarqué que ces plateformes vieillissent, ont du mal à rester à jour et sont difficiles à comprendre et à utiliser.

Ces plateformes héritées sont en cours de retrait en raison d’une fin de vie imminente. En effet, ces plateformes vieillissantes ne sont pas évolutives, ne répondent pas à nos normes de sécurité et sont difficiles et coûteuses à entretenir.

SFM et iView arrivent en fin de vie.

Il est maintenant temps de passer à Sophos Central pour tous vos besoins en matière de gestion de pare-feu et de création de rapports. Sophos Central offre une plateforme entièrement moderne avec le nec plus ultra en matière de sécurité, d’évolutivité et de performances, tout en nous permettant d’accélérer le développement des fonctionnalités afin de vous faire gagner, à vous et votre équipe, énormément de temps.

Pourquoi Sophos Central ?

Découvrez toutes les excellentes fonctionnalités de gestion centralisée dans cette courte vidéo :

Pourquoi les clients aiment Sophos Central :

Une meilleure convivialité : les flux de travail sont plus intuitifs, rationalisés, efficaces et axés sur les tâches.

: les flux de travail sont plus intuitifs, rationalisés, efficaces et axés sur les tâches. Une meilleure accessibilité : une vérification de votre réseau est effectuée, quel que soit l’endroit, et ce à tout moment.

: une vérification de votre réseau est effectuée, quel que soit l’endroit, et ce à tout moment. De meilleures fonctionnalités : grâce à une plateforme de développement et à une architecture modernes, nous pouvons accélérer notre roadmap afin d’offrir plus de fonctionnalités et ce plus rapidement.

: grâce à une plateforme de développement et à une architecture modernes, nous pouvons accélérer notre roadmap afin d’offrir plus de fonctionnalités et ce plus rapidement. Une meilleure intégration : vous pouvez non seulement gérer de manière centralisée vos pare-feu, mais également tous vos autres produits Sophos à partir d’une interface commune, et cette intégration est essentielle pour Synchronized Security, XDR, MTR, ZTNA ainsi que pour l’avenir de la cybersécurité en général.

Fonctionnalités et capacités dont vous bénéficiez aujourd’hui avec Sophos Central :

Gestion de groupe de pare-feu : la gestion de plusieurs pare-feu est facilitée, notamment la prise en charge récente des paires HA.

: la gestion de plusieurs pare-feu est facilitée, notamment la prise en charge récente des paires HA. Déploiement zero-touch : cette fonctionnalité vous fait gagner du temps et de l’argent en déployant de nouveaux dispositifs de pare-feu.

: cette fonctionnalité vous fait gagner du temps et de l’argent en déployant de nouveaux dispositifs de pare-feu. Gestion des sauvegardes : un référentiel central est désormais proposé pour toutes vos sauvegardes de pare-feu.

: un référentiel central est désormais proposé pour toutes vos sauvegardes de pare-feu. Inventaire centralisé : vous pouvez visualiser d’un seul coup d’œil tous vos dispositifs de pare-feu gérés.

: vous pouvez visualiser d’un seul coup d’œil tous vos dispositifs de pare-feu gérés. Accès centralisé et sécurisé : grâce à un contrôle total, vous pouvez savoir quels sont les administrateurs qui ont accès à quels pare-feu, afin que vous n’ayez pas à exposer votre accès Webadmin au WAN.

: grâce à un contrôle total, vous pouvez savoir quels sont les administrateurs qui ont accès à quels pare-feu, afin que vous n’ayez pas à exposer votre accès Webadmin au WAN. Mises à jour du firmware et planification : elles sont facilitées grâce à un seul clic avec de nouvelles options de planification.

: elles sont facilitées grâce à un seul clic avec de nouvelles options de planification. Journalisation et suivi d’audit : un historique complet des logs de modifications ainsi qu’un état de la synchronisation sont à présent disponibles.

: un historique complet des logs de modifications ainsi qu’un état de la synchronisation sont à présent disponibles. Gestion de la haute disponibilité : cette option est prise en charge à partir de la v18 MR3 pour gérer ensemble les paires HA.

: cette option est prise en charge à partir de la v18 MR3 pour gérer ensemble les paires HA. Central Firewall Reporting (CFR) : cette fonctionnalité propose des rapports intégrés utiles, des outils flexibles de création de rapports personnalisés, des options d’exportation et de planification ainsi que des rapports multi-pare-feu.

Et après ?

Planification des mises à jour du firmware : la planification des mises à jour est déjà incluse dans Sophos Central, mais la v18 MR3 doit être exécutée sur vos pare-feu pour pouvoir en profiter, la rendant ainsi utile pour la prochaine mise à jour du firmware.

Orchestration SD-WAN : cette fonctionnalité vous offre des options de type point-and-click afin d’établir plusieurs réseaux VPN de site à site.

Ci-dessous, vous pouvez découvrir une liste complète des fonctionnalités actuelles de Sophos Central, celles à venir, et les comparer avec les anciennes plateformes SFM/CFM. Sophos Central inclut déjà des fonctionnalités très demandées qui manquent aujourd’hui au niveau des plateformes héritées, sans oublier les autres améliorations qui seront bientôt disponibles.

Comparaison de la plateforme de gestion centralisée, avec des fonctionnalités ‘vertes’ nouvelles ou améliorées dans les semaines et les mois à venir.

Migrez vers Sophos Central

Si vous ne l’avez pas déjà fait, le moment est venu de changer. La migration de la gestion et des rapports de vos produits XG Firewall vers Sophos Central est très simple …

Enregistrez votre pare-feu dans Sophos Central. Activez la gestion et la création de rapports. Approuvez la gestion dans Sophos Central.

Découvrez ici les instructions détaillées.

L’activation de Sophos Central Management est très simple : activez le commutateur au niveau de votre pare-feu, entrez vos identifiants (si vous ne l’avez pas déjà fait) et enfin approuvez le processus dans Sophos Central.

Si vous avez de nombreux pare-feu à faire migrer, un outil open source est disponible pour vous aider à automatiser le processus.

Si vous avez besoin d’aide pour cette migration, votre partenaire Sophos habituel peut vous fournir toute l’aide dont vous avez besoin, ou bien vous pouvez contacter l’équipe Sophos Professional Services.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Sophos Central et découvrir les fonctionnalités et options qu’il propose, consultez notre site Web pour obtenir plus d’informations.

Billet inspiré de Switching to Sophos Central for your firewall management, sur le Blog Sophos.