5 raisons pour passer à Intercept X

Récemment, nous avons lancé des capacités EDR (Endpoint Detection and Response) renforcées qui permettent aux utilisateurs de poser des questions précises concernant la traque des menaces et les opérations IT dans le but d’obtenir rapidement des réponses afin de traiter leurs problèmes. Ces dernières s’ajoutent à d’autres nouvelles fonctionnalités telles que la technologie AMSI (Antimalware Scan Interface), qui excelle dans la détection de scripts malveillants obfusqués (par exemple PowerShell) et la fonctionnalité IPS (Intrusion Prevention System) de prévention des intrusions qui stoppe les attaques réseau (actuellement disponible via le Programme d’Accès Anticipé).

Mais il ne s’agit pas là des seuls avantages qui vont vous inciter à passer à Intercept X et Sophos Central, notre plateforme de gestion basée dans le Cloud. En effet, voici cinq raisons majeures qui vont vous décider à sauter le pas :

1. Bénéficiez d’une protection avancée pour stopper les menaces les plus récentes

Intercept X excelle dans le blocage des toutes dernières menaces telles que les ransomwares, les attaques sans fichier (fileless) basées sur des scripts, les malwares jamais vus auparavant ainsi que les adversaires qui tentent activement de compromettre vos systèmes. Les renseignements basés sur l’intelligence artificielle utilisant le deep learning, les capacités anti-ransomware ainsi que les techniques de mitigation d’exploits se combinent pour proposer ce niveau de sécurité inégalé.

2. Simplifiez vos activités de gestion

Intercept X est géré via la console Sophos Central basée dans le Cloud, qui vous permet de gérer toutes vos solutions Sophos en un seul endroit, à tout moment et de n’importe où. Tout est géré à partir d’une seule console avec la même présentation intuitive. Il est donc facile de passer d’un produit à un autre et d’activer, de manière transversale, de puissantes fonctionnalités entre plusieurs produits.

3. Dépensez moins et gagnez du temps

Avec la gestion Cloud, il n’est pas nécessaire de posséder des serveurs physiques sur site et de plus vous avez accès à une console de gestion unique, réduisant ainsi les temps d’administration.

4. Mettez en œuvre une sécurité qui évolue avec vos besoins

Sophos Central facilite l’extension de votre protection à mesure que votre entreprise se développe. Vous voulez essayer la nouvelle fonctionnalité EDR, à l’efficacité redoutable, qui vous aide à localiser, au niveau de l’ensemble de votre parc, les applications indésirables ou les utilisateurs qui ont cliqué sur un email de phishing ? Démarrez votre essai en quelques clics seulement.

5. Bénéficiez d’une protection plus intelligente et plus rapide

Les produits Sophos sont conçus dès le départ pour fonctionner efficacement ensemble. Par exemple, Intercept X et XG Firewall fonctionnent en tandem pour isoler un appareil compromis, le nettoyer et restaurer l’accès au réseau sans intervention de l’administrateur, et ce en quelques secondes seulement.

Même si vous n’êtes pas encore un utilisateur de Sophos Central, essayer Intercept X n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez soit démarrer un essai sans obligation, soit visionner la démo en ligne pour avoir une idée de l’interface et des fonctionnalités puissantes proposées.

Billet inspiré de Five reasons to upgrade to Intercept X, sur le Blog Sophos.