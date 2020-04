XG Virtual Firewall gratuit pendant 90 jours

L’étendue et la gravité du coronavirus (COVID-19) continuent de mettre à rude épreuve de nombreuses entreprises, et ce sur divers fronts. Pour beaucoup d’entre elles, il s’agit de la nécessité de permettre à leurs employés de faire du télétravail en attendant de pouvoir réintégrer leurs bureaux en toute sécurité.

Il existe des solutions pour le travail à distance, mais elles peuvent être coûteuses et complexes à mettre en œuvre. De plus, elles peuvent ne pas offrir le niveau de sécurité dont vous avez besoin.

Si vous recherchez une solution qui résout chacun de vos problèmes, Sophos peut vous aider. Vous pouvez essayer gratuitement XG Virtual Firewall pendant 90 jours pour connecter vos employés en toute sécurité depuis leur domicile.

XG Virtual Firewall est disponible sur vos plateformes virtuelles préférées, notamment VMware, Hyper-V, Citrix XenApp et KVM. Il offre une multitude de fonctionnalités en matière de connectivité et de sécurité et il est facile à configurer. Rendez-vous simplement sur la page dédiée pour un essai gratuit, remplissez le formulaire et vous pourrez commencer immédiatement.

Connectivité sécurisée pour les travailleurs distants

Un aspect intéressant de cet essai gratuit est son support multi-plateforme. Vous pouvez également sélectionner le matériel sur lequel vous souhaitez l’installer, rendant ainsi le processus plus pratique.

XG Virtual Firewall inclut une licence de base qui offre des options de connectivité à distance pour les utilisateurs, y compris IPsec via le client Sophos Connect et VPN SSL. Ces deux options offrent des méthodes sécurisées pour se connecter du domicile au siège de l’entreprise et accéder ainsi à des ressources telles que les emails, les applications et les documents.

Votre essai gratuit comprend également un pack de sécurité FullGuard qui protège votre pare-feu et vos appareils connectés contre les menaces telles que les ransomwares, les violations, les emails de phishing, etc.

Vous pouvez même ajouter des services supplémentaires tels que Sophos Intercept X pour profiter de notre fonctionnalité de Sécurité Synchronisée (Synchronized Security), qui partage des données de télémétrie sur l’état de santé de chaque appareil connecté en plus d’isoler chaque système endpoint infecté afin que l’infection ne puisse pas se propager latéralement à d’autres hôtes.

Configuration de votre essai gratuit de XG Virtual Firewall

Maintenir le bon fonctionnement de votre entreprise peut être difficile même en temps normal. A présent que nous passons à un modèle de “travail à domicile” jusqu’à ce qu’il soit possible de retourner au bureau en toute sécurité, avoir une solution qui répond à vos besoins en matière de connectivité à distance et de sécurité peut véritablement vous simplifier la vie. De plus, une mise en œuvre rapide n’est pas forcément synonyme de complexité.

Nous sommes là pour simplifier le déploiement et la configuration de votre essai gratuit de XG Virtual Firewall afin que vos employés distants puissent se connecter et rester productifs. Voici quelques ressources pour vous aider à bien démarrer.

Si vous avez des questions pendant votre essai gratuit, veuillez visiter notre base de connaissances (knowledgebase), consulter nos tutoriels vidéo, parcourir notre documentation ou tout simplement nous contacter.

Après les 90 jours

Si vous souhaitez continuer à utiliser XG Firewall une fois l’essai gratuit de 90 jours terminé, nous pouvons vous aider à passer à une instance matérielle, virtuelle ou Cloud de XG Firewall. N’hésitez pas à contacter votre représentant Sophos pour lui faire part de vos besoins.

Billet inspiré de XG Virtual Firewall free for 90 days, sur le Blog Sophos.