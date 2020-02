CRN : Sophos désignée comme l’une des Entreprises Cloud les plus Innovantes (Coolest Cloud Companies)

Nous rejoignons les acteurs les plus avancés en matière de technologie Cloud dans la liste 2020 du CRN concernant les 100 Entreprises Cloud les plus Innovantes (100 Coolest Cloud Companies).

CRN, une marque de The Channel Company, a récemment dévoilé les 100 Entreprises Cloud les plus Innovantes (100 Coolest Cloud Companies ) de 2020, et Sophos figure parmi les meilleurs éditeurs de sécurité Cloud.

Nous avons été sélectionnés pour notre innovation dans le développement de produits, la qualité de nos services et de nos programmes partenaires, et notre capacité à aider les clients à réduire leurs coûts et à maximiser l’impact de leur technologie de Cloud Computing.

Nous avons également été reconnus pour avoir permis aux entreprises de gérer une stratégie de sécurité à plusieurs niveaux au niveau de leurs bureaux, de leur centre de données et du Cloud, et ce à partir d’une seule et même console : Sophos Central.

Avec nos outils Cloud, vous pouvez protéger AWS, Azure, GCP, Kubernetes et les environnements de type ‘infrastructure as code’ contre les derniers malwares, ransomwares et vulnérabilités.

Nous fournissons une protection Next-Gen du workload des serveurs, toute une série de pare-feux virtuels ainsi que Sophos Cloud Optix, un outil puissant qui automatise et simplifie la détection et la réponse apportée aux vulnérabilités et aux problèmes de mauvaise configuration de sécurité Cloud afin de réduire l’exposition aux risques.

Parmi les nombreux éléments différenciant proposés par notre suite de sécurité Cloud public, l’IA est au cœur de Cloud Optix. Au lieu de submerger les équipes avec un grand nombre d’alertes indifférenciées, Cloud Optix utilise l’IA pour minimiser considérablement la désensibilisation aux alertes (alert fatigue) et réduire les délais de réponse et de résolution des incidents.

Pour ce faire, cette solution identifie les dangers potentiels grâce à une méthode de profilage des risques de sécurité et de conformité, avec des alertes contextuelles qui regroupent les ressources affectées, et permet d’identifier en détail les principales étapes de remédiation à mettre en œuvre, y compris des liens directs vers la console du fournisseur Cloud. Cette manière de fonctionner permet aux équipes de rester concentrer sur les vulnérabilités de sécurité les plus critiques et de les corriger rapidement.

De plus, Cloud Optix accélère et sécurise le développement de logiciels avec une architecture pilotée par API qui s’intègre de manière transparente aux outils et processus DevOps existants.

Il analyse les modèles de type ‘infrastructure as code’ à n’importe quelle étape du pipeline de développement, automatiquement ou à la demande, et garantit que les modèles n’introduisent pas de vulnérabilités qui pourraient être exploitées pour lancer une cyberattaque. Cette approche proactive aide les entreprises à respecter les normes de sécurité et de conformité.

Bob Skelley, CEO de The Channel Company, a déclaré à propos de cette récompense :

IT channel s’appuie sur les services Cloud comme base pour la création de solutions de transformation modernes. La liste annuelle du CRN des 100 entreprises Cloud les plus Innovantes (Coolest Cloud Companies) cherche à distinguer et à récompenser les meilleurs fournisseurs Cloud, dont la mission et les actions soutiennent l’innovation dans les technologies Cloud. Notre équipe félicite ces lauréats et les remercie de leur engagement qui vise à continuer d’orienter la technologie Cloud vers un changement positif.

Recevoir des félicitations de la part d’acteurs externes reconnus dans le domaine de la sécurité Cloud n’est pas nouveau pour nous. Le magazine Cloud Computing nous a récemment désigné comme lauréat du prix Cloud Computing Security Excellence Award 2019 et a récompensé Cloud Optix dans deux catégories : celle qui exploite le plus efficacement les plateformes Cloud pour assurer la sécurité du réseau et celle qui assure la sécurité des applications Cloud.

Billet inspiré de Sophos is named one of the ‘coolest cloud companies’, sur le Blog Sophos.