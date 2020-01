Voici les histoires les plus marquantes de la décennie en matière de cybersécurité, et les leçons à en tirer …

Voici donc les histoires les incroyables et les grandes leçons que nous avons pu en tirer en matière de cybersécurité, de 2010 à 2019.

Un canular totalement inventé qui a choqué le monde entier, une application de réseau social qui promettait ce qu’elle ne pouvait pas offrir, ou encore une cyber-célébrité charismatique qui a été la cible d’une vaste opération de police visant à le neutraliser …

… voici, selon nous, les évènements les plus marquants de la dernière décennie en matière de cybersécurité. Des plus bizarres aux plus folles en passant par celles complètement incroyables, nous avons encore beaucoup à apprendre de toutes ces histoires.

2010 – PROFILS FACEBOOK

Want to see who has viewed your Facebook profile? Take care…

Ce genre de scam reste un problème de cybersécurité majeur. Les cybercriminels vous offrent un moyen d’accéder à des fonctionnalités “non autorisées” au niveau de vos applications ou de vos réseaux sociaux préférés, mais pour cela vous devez vous inscrire, transmettre de nombreuses données personnelles, ou encore installer au préalable une application douteuse.

2011 – DES CANULARS (HOAXES) EN LIGNE

Facebook to start charging this summer? Hoax spreads across social network

De nouveaux canulars apparaissent tous les jours, et d’anciens reviennent quant à eux régulièrement. Le problème est que les internautes les partagent juste au cas où ils seraient vraiment authentiques, et ce même quand ils ne le sont clairement pas, et ce comportement malheureusement leur permet de continuer à exister, …

2012 – LA FIN BRUTALE DE MEGAUPLOAD

Kim Dotcom now a “real life James Bond villain” in latest Megaupload bombshell

L’entrepreneur néo-zélandais charismatique Kim Dotcom dirigeait le plus grand site de partage de fichiers au monde, Megaupload. Les autorités n’ont pas aimé cette notoriété et ont lancé une vaste opération de police visant à l’arrêter. Dotcom continue de se battre pour éviter une extradition vers les États-Unis : mais voilà comment la saga a commencé.

2013 – LES SELFIES SNAPCHAT QUI NE DISPARAISSENT PAS

Snapchat images that have “disappeared forever” stay right on your phone…

Quelle bonne idée ! Un réseau social où vos selfies les plus osés, et quelque peu risqués, s’autodétruisent après quelques secondes : un plaisir maximal sans aucune gêne. Il s’avère que la suppression véritable de vos données est beaucoup plus compliquée que vous ne le pensez.

2014 – TALKING ANGELA

The Talking Angela witch hunt – what on eartvh is going on?

Un chat de bande dessinée qui peut discuter avec vous. Un plaisir innocent ? Ou bien une couverture dissimulant de la maltraitance infantile ? Après des années de rumeurs, des millions de personnes ont commencé à accuser ouvertement cette application de servir de relais à des activités pédophiles, et ce même si aucune preuve formelle, pouvant confirmer ces accusations, n’a été trouvée dans toutes ces déclarations.

2015 – SE FAIRE ARRÊTER SUR LE DARK WEB

3 ways to get busted on the Dark Web

En 2015, la tristement célèbre Silk Road (Route de la soie) sur le Dark Web avait été fermé et son opérateur, Ross Ulbricht, condamné à la prison à vie. Mais comment cela a-t-il pu arriver étant donné que le Dark Web est censé être anonyme et secret ?

2016 – RANSOMWARE LOCKY

Ransomware “Locky” : ce que vous devez savoir !

Les attaques de ransomware ont sérieusement commencé en 2013, avec le ransomware Cryptolocker. “Locky” est l’un des tout premiers noms de ransomware dont tout le monde se souvient, et à l’époque de l’omniprésence de Locky, il était déjà assez clair que les ransomwares étaient une menace qui n’était pas prête de disparaître …

2017 – ASSISTANTS VOCAUX

Data Privacy Day : les risques des appareils domotiques

Des assistants vocaux comme Alexa et Google Home ont fait irruption sur la scène, largement plébiscités par le public, à juste titre d’ailleurs. Mais améliorent-ils vraiment votre vie quotidienne ou menacent-ils plutôt votre vie privée ? Nous vous dévoilons ce que vous devez absolument savoir.

2018 – SEXTORTION

Sextorsion : attention votre adresse email peut facilement être imitée et usurpée !

Nous les avons tous déjà reçus : les cybercriminels envoient un email disant qu’ils ont une vidéo de vous regardant du contenu pornographique, et qu’ils veulent de l’argent en échange de la suppression de cette dernière. Même si cette accusation est fausse, les cybercriminels prétendent tout de même qu’ils ont installé des malwares sur votre ordinateur, et ils vous envoient d’ailleurs un de vos véritables mots de passe pour vous le “prouver”. Que pouvez-vous faire ?

2019 – FAILLES ZERO-DAY

Faille zero-day sérieuse dans Chrome : Google vous conseille de mettre à jour dès maintenant !

Jusqu’à présent, l’histoire la plus marquante de cette année ne concerne pas une violation de données, ni une attaque de ransomware, ni un énorme cybercrime … mais à un bug de sécurité dans Chrome que Google a même jugé suffisamment grave pour en alerter ses utilisateurs : “Comme d’habitude, mettez soigneusement à jour vos systèmes Chrome … immédiatement et sans plus attendre”.

Billet inspiré de What a decade! Our baddest stories and biggest lessons, year by year…, sur Sophos nakedsecurity.