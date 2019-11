Adobe : Fin du support pour Acrobat Reader et Acrobat 2015

Adobe met fin au support pour deux produits de la même famille : son logiciel gratuit Acrobat Reader 2015, qui permet d’ouvrir des documents PDF gratuitement et d’effectuer des modifications de base, et le logiciel commercial Acrobat 2015 permettant aux utilisateurs de créer, convertir, sécuriser et d’ajouter une interactivité supplémentaire à leurs PDF.

Adobe a commercialisé ces deux produits en 2015, avec Acrobat DC et Acrobat Reader DC. DC correspondant à Document Cloud, qui est le hub central d’Adobe basé dans le Cloud pour la gestion des documents.

La politique de l’entreprise concernant la durée du support ne prévoit que cinq années à compter de la date de première commercialisation du produit. Adobe stoppera donc le support à compter du 7 avril 2020, date du cinquième anniversaire pour les produits concernés.

À ce stade, les clients n’obtiendront plus de support technique pour leurs produits, signifiant ainsi que si vous appelez Adobe pour un problème, les opérateurs ne vous prendront plus en charge. Plus important encore, cette fin de support signifie aussi que vous ne recevrez plus de correctifs de sécurité pour les produits en question.

L’absence de nouvelles mises à jour de sécurité est un problème majeur, car les vulnérabilités affectant les versions ultérieures de ses logiciels concernent également souvent les éditions 2015. Par exemple, Adobe a publié en octobre un avis de sécurité présentant sept vulnérabilités “critiques” et trois “importantes“, qui concernaient toutes les versions 2015 d’Acrobat et d’Acrobat Reader.

Quoi faire ?

Si vous utilisez l’édition 2015, vous avez deux options.

Vous pouvez continuer d’utiliser votre logiciel existant, mais vous risquez que de nouvelles vulnérabilités apparaissent au sein de votre produit, vous rendant ainsi vulnérable.

Vous pouvez également passer à la dernière édition d’Acrobat DC et d’Acrobat Reader DC.

Vous aurez également deux options lors de la mise à niveau. Vous pouvez vous en tenir à l’option qui vous propose l’achat, en lien avec vos versions 2015, à savoir l’option de licence ‘Classique’. Vous aurez alors des produits logiciels mis à jour sur une base trimestrielle régulière avec des fonctionnalités supplémentaires minimales. En parallèle, vous aurez l’option ‘Continue’ d’Adobe, qui propose des mises à jour régulières et plus fréquentes, souvent silencieuses, avec davantage de fonctionnalités.

Cette option basée sur un abonnement est certainement celle qu’Adobe souhaite que vous preniez. Voici un extrait de son article knowledgebase :

Les abonnements constituent le meilleur moyen de tirer parti de tout ce qu’Acrobat DC peut offrir. Les nouveaux abonnements annuels et mensuels rendent Acrobat DC plus abordable que jamais, tout en vous donnant également accès aux services premium Adobe Document Cloud.

Si vous ne choisissez pas l’option de l’abonnement, vous n’aurez pas accès aux services basés sur Document Cloud, tels que le service de signature électronique Adobe Sign.

