XG Firewall v18 : le programme Early Access est maintenant disponible

Nous sommes ravis de lancer le programme Early Access (EAP) de XG Firewall v18 pour tous les clients et partenaires de Sophos. Cette version offre une multitude de nouvelles fonctionnalités et innovations :

L’architecture Xstream offre de nouveaux niveaux élevés de visibilité, de protection et de performance.

L'analyse de renseignement sur les menaces stoppe les menaces zero-day avant qu'elles n'arrivent sur votre réseau.

Les fonctionnalités les plus demandées et les améliorations innovantes rendent XG Firewall plus facile à déployer et à gérer.

Architecture Xstream

L’un des points forts de la v18 est sa nouvelle architecture de traitement de paquet Xstream. Elle offre une sécurité de niveau supérieur et très réactive vis à vis des dernières menaces, une visibilité véritablement inflexible concernant les flux de trafic chiffrés, et enfin des performances très élevées concernant votre trafic le plus critique.

La nouvelle architecture comporte trois composants principaux :

Le moteur Xstream DPI : une protection en profondeur contre les menaces visant les paquets et concernant les inspections de type AV, IPS, Web, App Control et SSL au sein d’un unique moteur de streaming dépourvu de proxy. L’inspection SSL Xstream : une performance, une flexibilité et une transparence, inégalées dans son secteur, concernant l’intégralité du trafic chiffré SSL/TLS, y compris la prise en charge du protocole TLS 1.3 au niveau de tous les ports et de toutes les applications. Xstream Network Flow FastPath : un allègement automatique et intelligent du traitement du trafic approuvé, sur la base de politiques, permettant ainsi de fonctionner à la vitesse réelle du réseau et de s’assurer que votre trafic critique et approuvé emprunte toujours la voie la plus rapide.

L’une des nouvelles fonctionnalités de la v18 est le nouveau widget d’inspection SSL Xstream au niveau du Control Center, qui permet d’obtenir un aperçu rapide de votre trafic réseau chiffré.

L’Analyse de renseignement sur les menaces

L’analyse de renseignement sur les menaces (Threat Intelligence Analysis) s’appuie sur les SophosLabs et sur notre technologie deep learning, leader dans son secteur. En utilisant toute une gamme de techniques de modélisation des menaces pour analyser les fichiers téléchargés ou arrivant par email, cette fonctionnalité identifie et stoppe les dernières menaces “zero-day” avant qu’elles n’atteignent le réseau.

Pour découvrir les types de fichiers entrant sur votre réseau, vous pouvez obtenir un aperçu rapide sous la forme d’un “Threatometer” visuel (comme indiqué ci-dessous), ainsi qu’un rapport complet et détaillé.

Threatometer concernant une nouvelle analyse de renseignement sur les menaces

Les principales fonctionnalités demandées

Vous avez demandé l’ajout de certaines fonctionnalités et nous vous avons écouté : en effet, XG Firewall v18 inclut les fonctionnalités les plus demandées ainsi que de nombreuses autres améliorations liées à SD-WAN, NAT, aux réseaux, à la gestion des règles du pare-feu, aux notifications et aux alertes, et bien plus encore. Découvrez la liste complète des fonctionnalités et leurs descriptifs détaillés.

Aidez-nous à améliorer encore davantage XG Firewall

Pour participer aux tests, rendez-vous sur les forums de notre communauté pour obtenir le dernier firmware bêta, rencontrer d’autres bêta-testeurs ainsi que les équipes Sophos et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Nous avons hâte de vous retrouver sur les forums !

