Sophos Cloud Optix maintenant disponible sur AWS Marketplace

Alors que les entreprises modernes font évoluer leur utilisation du cloud public afin de pouvoir exploiter des services informatiques ainsi que des services de stockage et de réseau de plus en plus évolutifs, les cybercriminels adaptent leurs techniques pour utiliser les vulnérabilités cachées au sein de l’architecture réseau.

Votre sécurité informatique doit donc évoluer elle aussi pour s’adapter à ces nouvelles tactiques et menaces.

Sophos Cloud Optix permet à votre entreprise de visualiser et de sécuriser de manière précise et sécurisée l’infrastructure cloud de manière continue et en toute confiance. Notre solution cloud intelligente vous permet de visualiser de manière globale votre posture sécurité via les clusters Kubernetes, Amazon Web Services, Microsoft Azure, la plateforme Google Cloud et les environnements de type ‘infrastructure-as-code’.

Cloud Optix sur AWS Marketplace

Plus de 200 000 clients AWS Marketplace actifs peuvent désormais accéder facilement à Cloud Optix, sur une base horaire et par hôte concerné, pour un déploiement flexible, sans contrat avec une durée minimale fixée.

Les avantages de Cloud Optix sur AWS Marketplace vous permettent de :

Créer votre compte Cloud Optix directement via AWS Marketplace.

directement via AWS Marketplace. Payer simplement pour chaque actif dans le cloud, par heure, et sans contrat avec un engagement minimum demandé.

Bénéficier de la même expérience de gestion avec votre propre console Cloud Optix dédiée.

dédiée. Gérer les environnements AWS, Azure et GCP via cette même console.

Payer AWS pour les actifs protégés par Cloud Optix.

À propos de Cloud Optix

Notre sécurité cloud fournit une vue complète de la topologie de votre infrastructure cloud et, combinée à la puissance de l’IA (Intelligence Artificielle) et à l’automatisation, identifie et prévoit les menaces cachées sur le réseau virtuel.

Cloud Optix utilise l’analyse des causes racines, la priorisation en fonction des risques ainsi que le support de remédiation aux alertes de sécurité et de conformité afin que vous disposiez des outils nécessaires pour automatiser la sécurité et réduire les temps de réponse aux incidents.

L’intelligence artificielle permet la traçabilité des accès utilisateur inhabituels, des appels d’API et des modifications de configuration.

Les contrôles de sécurité intégrés identifient les vulnérabilités des modèles IAC qui automatisent le déploiement de la nouvelle infrastructure dans vos environnements cloud.

Les meilleures pratiques en matière de sécurité sont continuellement surveillées pour vous permettre de rester en conformité, et toute modification mal configurée peut être identifiée et corrigée rapidement.

Reconnue comme le leader ‘channel-first’ et ‘channel-best’ dans le développement de solutions innovantes telles que Cloud Optix, Sophos figure désormais en tête de liste des partenaires AWS Partner Network pour son engagement à aider les clients AWS à créer, commercialiser et développer avec succès des entreprises cloud, ce qui nous a valu d’être élus AWS Partner Network (APN) Technology Partner 2019.

