Sophos nommée Leader dans le Forrester Wave Endpoint 2019

Sophos Intercept X, la meilleure protection au monde pour les systèmes endpoint, figurait parmi les”15 suites de sécurité les plus importantes” pour les systèmes endpoint. Forrester a souligné que “notre produit Intercept X fournissait une classification de type Apprentissage Automatique sur machine on-host ainsi qu’une télémétrie pour son outil cloud Intercept X EDR”.

Forrester a également déclaré que “les clients avaient très bien noté la protection contre les malwares et les exploits de Sophos”. Bien que nous apprécions être reconnus par les analystes et les tests tiers, les commentaires positifs de la part des clients que nous protégeons sont, pour nous, la plus belle reconnaissance de toutes.

Forrester a également reconnu Sophos pour sa stratégie Synchronized Security (Sécurité Synchronisée), notant qu’elle “offrait une parfaite intégration des couches de sécurité des systèmes endpoint, des réseaux et du cloud”.

Sophos a reçu le score le plus élevé possible dans les catégories suivantes : sécurité des données, mobile, roadmap produit, support du système d’exploitation, implication de la communauté de sécurité, écosystème de partenaires et base clients professionnels.

N’hésitez pas à télécharger le rapport complet.

Forrester Wave ™ : Endpoint Security Suites, Q3 2019, par Chris Sherman avec Stephanie Balaouras, Merritt Maxim, Matthew Flug et Peggy Dostie (le 23 septembre 2019).

Billet inspiré de Sophos named a Leader in the 2019 Endpoint Forrester Wave, sur le Blog Sophos.