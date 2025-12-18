Computerworld reconoce a Sophos como una de las mejores empresas para trabajar en TI en 2026

Nos enorgullece compartir que Sophos ha recibido por segundo año consecutivo el reconocimiento de Computerworld como una de las mejores empresas para trabajar en TI. Este año, hemos obtenido el décimo puesto en la categoría «Grandes organizaciones», lo que pone de relieve la solidez y el impacto de nuestra organización de TI.

Impulsando la innovación y empoderando a las personas

Este reconocimiento refleja la continua evolución de la TI de Sophos durante el último año. Nuestros equipos han pasado a desempeñar funciones más estratégicas y analíticas, lo que ha permitido una innovación que repercute en toda la empresa. También hemos seguido fomentando una cultura de aprendizaje continuo y movilidad interna, respaldada por un moderno modelo operativo que da prioridad al teletrabajo y permite a los empleados tener éxito desde cualquier lugar.

Computerworld reconoció nuestro avance en las capacidades de inteligencia artificial y análisis, nuestra automatización de tareas manuales y nuestras mejoras que permiten a la organización moverse con mayor rapidez y eficiencia. Los jueces destacaron nuestro fuerte enfoque en las personas, incluidas las iniciativas que fomentan la conexión y el compromiso, proporcionan trayectorias profesionales claras y ofrecen oportunidades de desarrollo del liderazgo.

Tanto si los empleados resuelven retos técnicos complejos como si lideran la transformación a través del sector tecnológico, Sophos ofrece la oportunidad de realizar un trabajo significativo en un entorno de alta confianza y alto crecimiento.

Acerca de los mejores lugares para trabajar en TI

La lista de los mejores lugares para trabajar en TI es una clasificación anual de los mejores entornos de trabajo para los profesionales del sector tecnológico realizada por Foundry’s Computerworld. La lista se elabora a partir de un cuestionario exhaustivo sobre las ofertas de las empresas en categorías como beneficios, desarrollo profesional y formación, cultura del lugar de trabajo, modernización del lugar de trabajo, crecimiento de las TI y compromiso y retención de los empleados. Además, un panel de expertos del sector revisa y evalúa las clasificaciones.

«Está claro que la IA está teniendo un impacto disruptivo en las operaciones de TI y en el talento tecnológico», afirma Barbara Call, directora global de estrategia de contenidos de Foundry. «Los galardonados de este año demuestran cómo las organizaciones están evolucionando de forma proactiva sus estrategias de talento para cubrir las carencias de habilidades tan necesarias y reciclar al personal existente para que sea más resistente y responda mejor a las necesidades cambiantes».

Para obtener más información, consulta el informe especial de Computerworld .

Acerca de Computerworld

Computerworld es la marca líder en comunicación sobre tecnología que empodera a los usuarios empresariales y a sus gerentes, ayudándoles a crear ventajas comerciales mediante el uso hábil de las potentes aplicaciones web, móviles y de escritorio actuales.

Este reconocimiento es una prueba del compromiso, la colaboración y la innovación del equipo de TI de Sophos. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado y emocionados por seguir dando forma al futuro de las TI.