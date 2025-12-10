Presentamos Sophos Intelix para Microsoft 365 Copilot

Nos complace presentar Sophos Intelix para Microsoft 365 Copilot , una nueva y potente integración que lleva la inteligencia sobre amenazas de primer nivel de Sophos X-Ops directamente a tu flujo de trabajo diario para mejorar tus resultados en materia de ciberseguridad.

Los analistas de seguridad y los profesionales de TI pueden acceder, investigar y responder instantáneamente a las ciberamenazas emergentes directamente desde la interfaz de chat de Copilot, sin salir del entorno de Microsoft 365, lo que acelera la neutralización de los ataques. Esta experiencia fluida transforma la inteligencia sobre amenazas de un recurso independiente en un aliado siempre activo y práctico que acelera la toma de decisiones, refuerza la ciberresiliencia y fomenta una colaboración más eficaz entre los equipos.

Ventajas de Sophos Intelix para Microsoft Copilot

Acceso fluido a la inteligencia sobre amenazas : los administradores de seguridad y TI, los gestores de riesgos y los usuarios empresariales pueden interactuar con Sophos Intelix directamente utilizando lenguaje natural a través del chat de Copilot, enviando artefactos y recibiendo inteligencia sobre amenazas en tiempo real sin salir del ecosistema de Microsoft 365. Esto acelera la investigación y la respuesta a las amenazas, reduciendo su impacto.

Análisis exhaustivo de amenazas : Sophos Intelix aprovecha las búsquedas en la nube, el análisis estático y dinámico y la potencia de la inteligencia sobre amenazas de Sophos X-Ops para ofrecer veredictos detallados y explicables sobre archivos y URL. Esto permite a los usuarios comprender no solo si algo es malicioso, sino también por qué, lo que facilita una toma de decisiones más rápida e informada.

Acceso abierto: el agente está disponible para todos los usuarios de Microsoft 365 Copilot de forma gratuita, lo que democratiza el acceso a inteligencia sobre amenazas de primer nivel.

Cómo acceder a Sophos Intelix para Microsoft Copilot

El agente Sophos Intelix está disponible de forma gratuita a través de la tienda de agentes en Copilot Studio y Teams. El agente único aporta todas las capacidades de Sophos Intelix a Copilot, incluyendo:

Búsquedas en la nube

Análisis estático (archivos y web)

Análisis dinámico

Con la interfaz de chat, los usuarios pueden acceder directamente a la información detallada y en tiempo real sobre el panorama de amenazas de Sophos X-Ops. Superando con creces las integraciones tradicionales de chat-ops, el agente entiende las consultas en lenguaje natural y ofrece respuestas prácticas y basadas en la experiencia, de modo que los equipos de seguridad pueden anticiparse, adaptarse y neutralizar las amenazas más rápido que nunca.

Democratizar la ciberseguridad para todas las organizaciones

El lanzamiento de hoy marca un hito importante en la consecución de la visión más amplia de Sophos de hacer que los datos y servicios de Sophos X-Ops sean accesibles a través de marcos basados en agentes. Con una amplitud y profundidad de datos sin igual, que incluye la inteligencia de SophosLabs y el servicio de detección y respuesta gestionadas (MDR) de Sophos, Sophos X-Ops proporciona a los analistas del centro de operaciones de seguridad (SOC) una visibilidad más profunda de las amenazas, incluyendo los comportamientos de los adversarios, los metadatos de firmas e IOC, la atribución de los actores de las amenazas y la información sobre su prevalencia, todo ello de forma natural dentro de las herramientas que los analistas utilizan a diario. El resultado: analistas más capacitados, resolución más rápida de los ataques y reducción del riesgo cibernético.