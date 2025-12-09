Presentamos Sophos Intelix para Microsoft Security Copilot

Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo agente Sophos Intelix para Microsoft Security Copilot , ya disponible en la tienda de Security Copilot.

Esta integración lleva la potencia de la inteligencia y los servicios sobre amenazas de Sophos Intelix directamente al ecosistema de Security Copilot, accesible para todos los usuarios de Security Copilot. Sigue leyendo para descubrir cómo este nuevo agente puede mejorar tus operaciones de seguridad y optimizar tu respuesta ante amenazas.

Sophos Intelix para Microsoft Security Copilot

Sophos Intelix para Microsoft Security Copilot desbloquea la inteligencia avanzada sobre amenazas en Security Copilot, el asistente de IA generativa de Microsoft para equipos de SOC (centro de operaciones de seguridad) y TI. Security Copilot conecta datos de Microsoft Defender, Sentinel, Intune, Entra y Purview. El agente proporciona la inteligencia sobre amenazas completa y procesable de Sophos directamente a los equipos de seguridad, lo que mejora y acelera los flujos de trabajo diarios.

Sophos Intelix es conocido por ofrecer inteligencia sobre amenazas avanzada y nativa de la nube, que incluye la reputación de archivos, URL e IP, análisis profundo de malware y enriquecimiento contextual. Sophos X-Ops crea, selecciona y difunde inteligencia sobre amenazas a través de la plataforma Intelix, aprovechando los conocimientos obtenidos de su base de clientes global. Cada día, Sophos procesa más de 223 terabytes de telemetría en su plataforma Sophos Central, generando más de 34 millones de detecciones y bloqueando automáticamente más de 11 millones de amenazas. Con el nuevo agente, estas capacidades se integran ahora a la perfección en el ecosistema de Microsoft Security Copilot. Los usuarios de Security Copilot pueden ahora acceder a inteligencia sobre amenazas en tiempo real, análisis automatizados e información útil directamente desde sus procesos existentes.

Acceso al agente Sophos Intelix

Una característica distintiva de esta versión es su amplia disponibilidad. El agente Sophos Intelix es accesible para todos los usuarios de Security Copilot a través de la tienda Security Copilot sin coste alguno, solo se necesita una cuenta SophosID gratuita. Tanto si eres un cliente antiguo de Sophos como si eres nuevo en las soluciones de Sophos, ahora puedes aprovechar la inteligencia que impulsa las operaciones de seguridad globales de Sophos para mejorar tus ciberdefensas.

Ventajas de utilizar el agente Sophos Intelix

El agente Sophos Intelix para Microsoft Security Copilot acelera los resultados de ciberseguridad para todas las organizaciones, tanto si gestionas un gran centro de operaciones de seguridad (SOC) interno como si se trata de un equipo de TI multidisciplinar más pequeño. Las ventajas incluyen:

Detección más rápida de amenazas : enriquece al instante las alertas e incidentes con inteligencia sobre amenazas actualizada de Sophos Intelix, lo que mejora la precisión de la detección y los tiempos de respuesta.

Investigaciones aceleradas : el agente funciona de forma nativa dentro de Security Copilot, reuniéndose con los analistas donde se encuentren y permitiéndoles acceder a una rica inteligencia sobre amenazas sin salir de su entorno de seguridad principal.

Mayor impacto de los analistas : Sophos Intelix proporciona información útil, incluyendo el contexto detallado de las amenazas y las acciones de respuesta recomendadas para ayudar a priorizar y remediar las amenazas de forma más eficaz.

Acceso abierto: el agente está disponible para todos los usuarios de Security Copilot, democratizando el acceso a una inteligencia sobre amenazas de primer nivel.

Cómo funciona el agente Sophos Intelix

Una vez instalado desde la tienda de Security Copilot, el agente Sophos Intelix permite a los usuarios enviar archivos, URL e IP para su análisis directamente desde Security Copilot. Los resultados se obtienen en tiempo real, lo que proporciona información detallada y contexto para tomar decisiones de seguridad informadas. La integración está diseñada para ser sencilla y rápida, lo que garantiza que tu equipo pueda responder a las amenazas con confianza y eficacia. Mira el vídeo de demostración a continuación para ver cómo funciona.