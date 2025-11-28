La UADY moderniza la seguridad de sus campus con Sophos

En la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la tecnología ha sido durante mucho tiempo fundamental para respaldar la excelencia académica.

A medida que la universidad se expandía para dar servicio a más de 20 000 estudiantes en cinco campus, su equipo de TI se enfrentaba a una presión cada vez mayor sobre una infraestructura de ciberseguridad obsoleta. Los parches manuales, el soporte limitado del firmware y el aumento de los costes dificultaban la defensa contra las amenazas en constante evolución, y aún más la ampliación de la protección de forma eficiente.

Para Wilbert Pérez Segura, jefe de seguridad informática de la UADY, el reto era claro.

«Nuestra solución de seguridad perimetral existente se había quedado obsoleta», afirmó. «Nos costaba mucho defendernos contra un panorama de amenazas en rápida evolución».

El departamento de TI se vio atrapado en un ciclo de mantenimiento reactivo, dedicando más tiempo a apagar incendios que a impulsar la innovación. Incluso sin una interrupción importante, el riesgo de depender de sistemas obsoletos generaba una creciente inquietud en toda la universidad. Pérez y su equipo sabían que tenían que modernizarse, no solo para detener los ataques, sino también para restaurar la confianza en su infraestructura.

De la complejidad al control

El objetivo de la UADY iba más allá de sustituir herramientas obsoletas. Se trataba de recuperar el control, reducir el riesgo y dar al equipo de TI la libertad de centrarse en lo que más importaba.

Tras evaluar varios proveedores, la universidad eligió a Sophos como su socio de ciberseguridad, una decisión basada tanto en la confianza como en la tecnología.

«Los productos de Sophos han sido fundamentales para reforzar nuestras capacidades de ciberseguridad y gestión tecnológica en la UADY», afirma Pérez.

El proceso de modernización comenzó con Sophos Firewall, que proporcionó la visibilidad y la eficiencia que tanto tiempo habían echado en falta.

«Con la implementación de Sophos Firewall en la infraestructura de TI de nuestra universidad, conseguimos modernizar nuestro entorno de ciberseguridad, obteniendo una solución más robusta y eficiente a un coste significativamente menor en comparación con nuestra solución anterior», afirma Pérez.

Por primera vez en años, el equipo de TI de la UADY podía ver claramente lo que ocurría en su red y actuar con rapidez sin añadir complejidad ni gastos.

Gestión unificada, seguridad simplificada

A continuación, la universidad implementó Sophos Central, lo que proporcionó al equipo de TI una plataforma unificada y basada en la nube para gestionar todas las capas de seguridad, desde los endpoints y los puntos de acceso hasta los switches y las defensas contra el phishing.

«La integración de los puntos de acceso y switches en la plataforma Sophos Central ha permitido una gestión centralizada, lo que facilita la detección temprana de fallos y reduce los tiempos de respuesta ante incidentes en la red inalámbrica de la universidad», afirmó Pérez.

Esta integración transformó las operaciones diarias. El equipo pasó de la resolución reactiva de problemas a la gestión proactiva, lo que supuso un ahorro de tiempo valioso y una mejora de la resiliencia.

Con Sophos Endpoint, lograron una protección consistente y ligera en todos los dispositivos, incluso en las estaciones de trabajo más antiguas. Y con Sophos Phish Threat, fomentaron una cultura de concienciación a través de simulaciones interactivas que ayudaron al personal a reconocer y evitar los intentos de phishing.

Hoy en día, la UADY opera sobre una base de ciberseguridad más sólida, que alinea las operaciones de seguridad con la misión académica más amplia de la universidad.

Los sistemas heredados o las defensas improvisadas ya no son una carga para el equipo de TI. En su lugar, gestionan una infraestructura moderna y unificada que evoluciona al ritmo de las amenazas emergentes.

Para Pérez, el cambio es tanto técnico como cultural.

«Con Sophos, hemos construido una infraestructura segura, eficiente y resistente, que respalda nuestra misión y protege nuestro futuro», afirma.

Gracias a que la arquitectura nativa de IA y gestionada en la nube de Sophos aprende y se adapta continuamente a las nuevas amenazas, la UADY ha obtenido una protección que evoluciona tan rápido como los riesgos a los que se enfrenta.

Descubre cómo la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) reforzó sus defensas y recuperó la confianza en su futuro digital con Sophos. Lee el caso práctico completo