Ya está disponible la región EAU en Sophos Central

¡Nos complace anunciar que la región de Sophos Central en los Emiratos Árabes Unidos ya está disponible!

Alojado en Amazon Web Services (AWS) dentro de los Emiratos Árabes Unidos, este nuevo centro de datos acerca el poder de Sophos Central y nuestros servicios de ciberseguridad a los clientes y partners de Oriente Medio.

La región de EAU supone la última expansión de nuestra infraestructura global de centros de datos Sophos Central, que ahora abarca diez puntos de presencia en América, EMEA y Asia-Pacífico.

Ventajas para partners y clientes

La nueva región EAU permite a las organizaciones:

Mantener sus datos íntegramente dentro de los EAU , lo que ayuda a cumplir los requisitos normativos locales y específicos del sector.

Disfrutar de un rendimiento más rápido y una menor latencia para Sophos Central y los servicios conectados.

Obtener la resiliencia y fiabilidad que se espera para las operaciones de misión crítica.

El centro de datos de los EAU es especialmente valioso para las organizaciones del sector público, la sanidad y los servicios financieros, donde la residencia de los datos y el cumplimiento normativo son prioridades absolutas.

Aceleración del crecimiento regional

Los partners de Sophos en Oriente Medio ahora pueden ofrecer Sophos Managed Detection and Response (MDR), Sophos XDR y otros productos y servicios de Sophos en una plataforma en la nube residente en los EAU. Esto se traduce en una incorporación más fluida, un cumplimiento más sencillo y una mayor confianza de los clientes.

«Este lanzamiento refleja nuestra misión de defender a organizaciones de todos los tamaños contra los inevitables ciberataques con una experiencia y unas defensas adaptativas sin igual», afirma Gerard Allison, vicepresidente sénior de ventas para EMEA de Sophos. «Al llevar la infraestructura local a los EAU, estamos cumpliendo nuestra visión de permitir que todas las organizaciones logren resultados superiores en materia de ciberseguridad. Esta expansión respalda nuestra estrategia de democratizar, aprovechar la IA y la automatización, y capacitar a nuestros socios para que puedan escalar de forma segura».

Disponible a partir de hoy

Si estás creando una nueva cuenta de Sophos Central, ahora puedes seleccionar la región de EAU como parte del proceso de incorporación. Los clientes y partners existentes que deseen migrar al nuevo centro de datos de los EAU deben ponerse en contacto con su representante de Sophos para obtener más detalles.