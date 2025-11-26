Protege tu red durante las vacaciones

Es esa época del año en la que los administradores de red de muchas partes del mundo esperan poder pasar más tiempo con sus familiares y amigos y menos tiempo frente a sus consolas de gestión.

Por desgracia, este es también un periodo álgido para los ciberataques. Para ayudar a garantizar la seguridad óptima de tu red durante las vacaciones, aquí tienes algunas prácticas recomendadas rápidas y sencillas que puedes utilizar.

Para obtener una lista completa de prácticas recomendadas para proteger tu red contra el ransomware y otros ataques, descarga nuestro informe técnico sobre este tema .

Actualiza el firmware y apaga los sistemas innecesarios

Antes de salir de vacaciones, asegúrate de que toda tu infraestructura de red se haya actualizado con el firmware más reciente y de que cualquier infraestructura innecesaria se haya apagado y desconectado.

Cualquier sistema expuesto a Internet, ya sea directa o indirectamente (a través de NAT), representa una vulnerabilidad y un riesgo potenciales. Elimina la mayor parte posible de esa superficie de ataque desconectándola, y actualiza y bloquea el resto.

Las actualizaciones de firmware suelen contener importantes parches de seguridad para vulnerabilidades conocidas o mejoras de refuerzo que pueden mejorar tu postura de seguridad. Si eres cliente de Sophos Firewall, asegúrate de que estás ejecutando la última actualización de firmware para tu dispositivo y considera la posibilidad de inscribirte en el programa Early Access para Sophos Firewall v22 , que incluye muchas nuevas funciones de refuerzo de la seguridad y una nueva función de comprobación del estado para garantizar que tu firewall esté configurado de forma óptima.

Si tienes otra infraestructura conectada a Internet, como un concentrador VPN o un WAF, asegúrate de que estos sistemas también estén actualizados o apágalos.

Comprueba tu configuración con las prácticas recomendadas

Comprueba que todos los controles de acceso, portales, reglas NAT, aplicaciones en red, dispositivos IoT y sistemas de administración estén desactivados o bloqueados.

Como se ha mencionado anteriormente, si eres cliente de Sophos Firewall, considera la posibilidad de actualizar ahora al programa Early Access a la versión 22 para aprovechar todas las nuevas funciones de refuerzo de la seguridad y la nueva función Health Check del firewall, que evaluará tu configuración según las prácticas recomendadas para destacar cualquier área de riesgo.

Asegúrate de que todos los sistemas utilicen una autenticación sólida con MFA

Asegúrate de que todas las consolas de administración y los sistemas de acceso remoto estén apagados o protegidos contra ataques de fuerza bruta o el robo de credenciales con autenticación multifactorial.

Como es de esperar, Sophos Central, Sophos Firewall, ZTNA y nuestra línea completa de soluciones de seguridad de red aprovechan la MFA para ayudar a proteger tus sistemas contra inicios de sesión no autorizados. Sophos Firewall v22 también incluye nueva compatibilidad con MFA para el firewall de aplicaciones web, una de las muchas funciones más solicitadas en esta versión.

En cualquier caso, asegúrate de que la MFA esté habilitada para todos tus sistemas.

Si sufres un ataque, podemos ayudarte

Si sufres un incidente de emergencia durante las vacaciones (o en cualquier otro momento), puedes contratar nuestro servicio de respuesta rápida Sophos Rapid Response , con tarifa fija. Nuestro equipo de expertos en respuesta a incidentes te ayudará a clasificar, contener y eliminar las amenazas activas, así como a borrar todos los rastros de los atacantes de tu red.

Ya se trate de una infección, un compromiso o un acceso no autorizado que intente eludir tus controles de seguridad, lo hemos visto y detenido todo. Sophos Rapid Response está disponible 24/7, los 7 días de la semana, los 365 días del año, incluso durante el periodo vacacional.