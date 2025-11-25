Mejora la ciberseguridad en entornos Microsoft

Nos complace compartir tres importantes novedades que mejoran la ciberseguridad de las organizaciones que utilizan tecnologías de Microsoft. Estos hitos amplían el alcance de la inteligencia sobre amenazas y las capacidades de detección y respuesta gestionadas (MDR) de Sophos, líderes en el sector, al ecosistema de Microsoft, lo que ayuda a los equipos de TI y ciberseguridad a reforzar la protección y acelerar la respuesta ante amenazas.

Sophos MDR para entornos Microsoft obtiene la verificación MISA

Sophos MDR para entornos Microsoft ha obtenido la certificación Microsoft Verified Small and Medium Business (SMB) Solution Status a través de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA).

Esta certificación valida la profundidad de la integración entre Sophos MDR y Microsoft Defender for Business y Defender for Endpoint, lo que demuestra que Sophos ofrece una detección y respuesta gestionadas de nivel empresarial optimizadas para entornos Microsoft.

Para los proveedores de servicios gestionados (MSP) y los clientes SMB, confirma que Sophos MDR reduce el riesgo cibernético, maximiza las inversiones en sector tecnológico y fortalece tus defensas contra los adversarios.

Sophos Intelix para Microsoft Security Copilot

Ahora disponible en la tienda Security Copilot, Sophos Intelix para Microsoft Security Copilot lleva la inteligencia global sobre amenazas de Sophos X-Ops directamente al asistente de IA generativa de Microsoft para equipos de seguridad.

Este agente permite a los usuarios enriquecer las alertas, analizar archivos sospechosos y acceder al contexto de las amenazas en tiempo real directamente desde Security Copilot, lo que convierte la inteligencia en una toma de decisiones más rápida y segura. Disponible sin coste alguno, el agente Intelix ofrece a todos los usuarios de Security Copilot acceso a la misma inteligencia que impulsa las operaciones MDR globales de Sophos.

Sophos Intelix para Microsoft 365 Copilot