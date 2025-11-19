Caso práctico: University of West England utiliza las soluciones de Sophos para proteger a miles de estudiantes en varios campus

En la University of West England (UWE Bristol), la ciberseguridad desempeña un papel fundamental para garantizar la continuidad de la educación de 38 000 estudiantes repartidos en varios campus.

Ante la limitada visibilidad y las crecientes ciberamenazas, la UWE sabía que tenía que pasar de una defensa reactiva a una protección resiliente. Esa transformación comenzó cuando la universidad adoptó Sophos Managed Detection and Response (MDR), que combina la tecnología de primera clase con supervisión experta 24/7.

Con más de 38 000 estudiantes y 4500 empleados, la UWE Bristol es una de las universidades más grandes y avanzadas digitalmente del Reino Unido. Al gestionar datos confidenciales en campus muy extensos, la universidad necesitaba una solución de ciberseguridad que pudiera seguir el ritmo de su escala, complejidad y misión.

De reactiva a resiliente

Antes de asociarse con Sophos, el equipo interno de ciberseguridad de la UWE se enfrentaba a retos habituales: visibilidad limitada, fatiga por alertas y falta de capacidad para supervisar los sistemas las 24 horas del día. No era viable gestionar un SOC interno completo, y el equipo se veía desbordado tratando de clasificar las alertas de baja prioridad y cumplir al mismo tiempo con las normativas en constante evolución.

En 2023, la UWE sustituyó su antigua solución antivirus, de alcance limitado y sin respuesta en tiempo real, por Sophos MDR, con lo que consiguió una supervisión experta 24/7 y una contención de amenazas 24/7.

«Antes de Sophos MDR, éramos reactivos y teníamos una visibilidad limitada. Ahora, contamos con supervisión 24/7, podemos responder rápidamente a las amenazas y hemos reducido significativamente nuestro riesgo cibernético», afirma Dom Leung, director de ciberseguridad de la UWE Bristol.

Según el informe Sophos 2025 State of Ransomware in Education , el 49 % de los ataques de ransomware en la educación superior se deben a vulnerabilidades desconocidas. Para la UWE, cerrar esas brechas significaba pasar de alertas fragmentadas a una visión unificada, de luchar por contener las amenazas a reducir el riesgo de forma proactiva.

Por qué MDR marcó la diferencia

Sophos MDR protege ahora más de 10 000 dispositivos en toda la red de la UWE. El servicio ofrece:

Búsqueda y respuesta ante amenazas 24/7, incluso durante los fines de semana y días festivos.

Clasificación diaria de alertas, filtrando el ruido y mostrando solo los incidentes validados y de alta prioridad.

Contención en tiempo real, con los analistas de Sophos MDR aislando máquinas y neutralizando amenazas.

Integración perfecta con la pila tecnológica existente de la UWE.

Esta asociación ha transformado la forma en que la UWE aborda la ciberseguridad. En lugar de apresurarse a perseguir alertas, el equipo ahora opera con claridad y confianza, centrándose en la reducción de riesgos a largo plazo y la planificación estratégica.

«Ahora podemos cuantificar nuestro riesgo cibernético estratégico y hemos demostrado una reducción en nuestro perfil de riesgo», afirma Leung.

Sophos MDR ahora funciona como una extensión del equipo de la UWE, proporcionando protección dirigida por expertos, búsqueda activa de amenazas y respuesta rápida que genera resiliencia a largo plazo.

«Definitivamente estamos viendo el retorno de la inversión y nuestra confianza crece cada vez más», afirma Leung.

Para la UWE Bristol, la defensa basada en la prevención ya no es una aspiración, sino una realidad operativa. Y con Sophos MDR, la universidad sigue marcando la pauta en materia de ciberseguridad resiliente y siempre activa en la educación superior.