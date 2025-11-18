Sophos Firewall v22: las funciones más solicitadas

En los últimos artículos sobre el tema de nuestra última versión de Sophos Firewall, hemos hablado de muchas de las importantes mejoras de Secure by Design en Sophos Firewall v22. Te encantará saber que esta versión también incluye muchas de las funciones más solicitadas, como…

Notificaciones web instantáneas para el sector educativo

Sophos Firewall es muy popular en el sector educativo, ya que ofrece muchas funciones que ayudan a los centros escolares a proteger sus entornos y salvaguardar a los alumnos de instituciones de educación infantil, primaria y secundaria.

Una de las principales preocupaciones del sector educativo es la supervisión y el control del contenido web. Sophos Firewall incluye políticas de filtrado web completas pero sencillas, con la opción de bloquear, permitir, advertir o proporcionar excepciones de acceso controladas por el instructor. Con Sophos Firewall v22, el filtrado web se ha mejorado a petición de muchos de vosotros para ofrecer ahora alertas instantáneas.

Las organizaciones pueden ahora configurar alertas instantáneas para categorías web restringidas, lo que resulta especialmente útil para las instituciones educativas que lo necesitan. Se enviarán correos electrónicos cada 5 minutos, con nuevas alertas que incluyen un informe completo con la fecha, la hora, el usuario, la categoría, el dominio y mucho más. Esta nueva función se encuentra en Web > Categorías.

Mayor visibilidad y responsabilidad

Muchos de vosotros habéis solicitado mejoras en el registro de auditoría para obtener una mejor visibilidad de los cambios que se realizan en la configuración del firewall.

Sophos Firewall v22 incluye ahora registros de auditoría completos con seguimiento antes y después que cumplen con los últimos estándares del NIST. En esta primera fase, se admite el registro de auditoría detallado para las reglas, los objetos y las interfaces del firewall, y los registros de auditoría se pueden descargar desde Diagnósticos > Registros. Se utiliza XML para resaltar los cambios antes y después. En fases futuras se mostrará el cambio delta dentro del visor de registros.

Muchas organizaciones también han solicitado la supervisión del hardware a través de SNMP y la supervisión sFlow para obtener datos de la interfaz en tiempo real. Ambas funciones se incluyen ahora en Sophos Firewall v22.

La supervisión de hardware a través de SNMP ofrece un archivo MIB descargable desde la interfaz de usuario de SFOS y admite métricas como la temperatura de la CPU, la temperatura de la NPU, la velocidad de los ventiladores, el estado de la fuente de alimentación (en XGS 2100 y superior) y mediciones PoE para todos los modelos XGS con soporte PoE, excepto XGS 116(w).

La supervisión sFlow proporciona datos en tiempo real basados en la frecuencia de muestreo establecida (400 por defecto, con una frecuencia mínima de 10) y funciona en cualquier interfaz física, incluidas las subinterfaces (alias, VLAN, etc.) con un máximo de 5 colectores. Ten en cuenta que FastPath se desactivará para la interfaz de supervisión.

Autenticación más sólida

Muchos de vostros buscáis formas de reforzar la infraestructura de seguridad y, como sabéis, nosotros lo apoyamos y respaldamos plenamente. Por ello, nos complace abordar un par de características muy solicitadas para la seguridad de la autenticación con esta versión.

La compatibilidad con SHA 256 y 512 para tokens OTP ha sido una solicitud muy popular entre nuestros clientes de SG UTM y ahora es una opción en Sophos Firewall para Google y las aplicaciones de Sophos, así como para los usuarios administradores.

La compatibilidad con MFA para WAF aporta la autenticación multifactorial al firewall de aplicaciones web integrado (autenticación basada en formularios) en Sophos Firewall para proporcionar mayor seguridad y paridad de funciones también en esta área.

Experiencia de usuario y rendimiento

Muchos de nuestros apasionados clientes y administradores de red siempre nos proporcionan excelentes comentarios sobre la interfaz de usuario, en particular sobre el rendimiento de la interfaz de usuario al gestionar redes complejas.

Nos complace anunciar que esta versión incluye una mejora significativa de la experiencia de usuario con un simple cambio que agiliza considerablemente la navegación por el producto, especialmente para aquellos que gestionan redes complejas.

Ahora, en lugar de tener que esperar a que la pestaña en cuestión se rellene completamente con entradas de datos, puedes cambiar a otra entrada del menú o pestaña sin tener que esperar. Esto hace que la interfaz de usuario responda mucho mejor a tus entradas.

Además, par los que gestionan un gran número de interfaces XFRM encontrarán que la compatibilidad con la paginación, así como las nuevas opciones de búsqueda y filtrado, son una agradable adición al producto en la versión 22.

Empieza hoy mismo