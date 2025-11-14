El informe KuppingerCole 2025 Leadership Compass nombra a Sophos líder en seguridad del correo electrónico

Nos complace anunciar que el informe KuppingerCole Leadership Compass for Email Security 2025 ha nombrado líder a Sophos en las cuatro categorías de evaluación (general, producto, innovación y mercado).

Esto supone un avance significativo con respecto al informe anterior de 2023, en el que Sophos alcanzó el liderazgo en dos categorías.

En un dura competencia con otros 13 proveedores, Sophos Email también obtuvo una de las puntuaciones más altas en la categoría de Producto. En conjunto, estos reconocimientos reflejan el flujo constante de innovación y las sólidas capacidades de Sophos Email para proteger a las organizaciones contra la creciente amenaza de los ataques basados en el correo electrónico.

Lee el informe completo KuppingerCole 2025 Leadership Compass for Email Security .

Protección contra phishing y BEC mejorada con IA

El informe destaca a Sophos por su IA y aprendizaje automático para detectar y bloquear ataques de phishing y BEC, en particular a través del procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el análisis del comportamiento.

Además, KuppingerCole destaca el enfoque innovador de Sophos para integrar múltiples capas de defensa, como la autenticación del remitente, la protección de UR y el sandboxing, en una plataforma cohesionada y nativa de la nube. Estas capacidades trabajan en conjunto para mantener los correos electrónicos maliciosos fuera de las bandejas de entrada.

Conocido por sus sólidas defensas de IA y ML, [Sophos Email] protege eficazmente contra amenazas como los ataques BEC y de phishing… El innovador procesamiento del lenguaje natural basado en IA mejora la capacidad del sistema para frustrar los ataques de ingeniería social, lo que lo hace especialmente eficaz contra el BEC.

– Martin Kuppinger, analista principal y cofundador de KuppingerCole Analysts AG

Seguridad del correo electrónico optimizada para MDR

Además de sus sólidas capacidades como solución independiente, Sophos Email ocupa una posición única en el mercado de la seguridad del correo electrónico, ya que es la sola solución de seguridad del correo electrónico optimizada para MDR.

KuppingerCole también destaca la integración de Sophos Email en Sophos MDR como una característica verdaderamente «destacada». Esta integración permite responder a las amenazas en tiempo real y aplicar políticas dinámicas, capacidades que son cada vez más críticas en un mundo en el que los atacantes aprovechan la IA generativa para crear amenazas más convincentes.

El aspecto más destacado de Sophos Email radica en su integración con Sophos MDR, lo que permite obtener resultados de seguridad superiores gracias a la respuesta a las amenazas en tiempo real. Esto incluye la recuperación manual de mensajes y la capacidad de ajustar las configuraciones de forma dinámica durante una amenaza activa.

– Martin Kuppinger, analista principal y cofundador de KuppingerCole Analysts AG

La innovación continua impulsa los resultados

Creemos que ser líderes en las cuatro categorías de liderazgo del Leadership Compass de KuppingerCole es un hito importante para Sophos Email, que ha logrado grandes avances como solución integral de seguridad del correo electrónico en los últimos años.

Más información sobre las recientes mejoras de Sophos Email , incluidos Sophos Email Monitoring Service (EMS) y Sophos DMARC Manager.

Próximamente