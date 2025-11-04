Crea una defensa basada en la prevención: el kit de herramientas de ciberseguridad de Sophos

El ransomware sigue siendo una de las ciberamenazas más disruptivas en la actualidad, pero no es la única.

Los atacantes también están aprovechando los sistemas sin parches, lanzando campañas de phishing impulsadas por IA y utilizando credenciales robadas para infiltrarse en los sistemas y robar datos confidenciales. Estas tácticas están evolucionando rápidamente y los equipos de TI y seguridad están sintiendo la presión.

Según el informe de Sophos sobre el estado del ransomware en 2025 :

El 32 % de los ataques comenzaron con vulnerabilidades sin parches.

El 28 % de las víctimas sufrieron tanto el cifrado como el robo de datos.

El 49 % pagó el rescate para recuperar sus datos.

El 41 % de los equipos de TI informó de un aumento de la ansiedad o el estrés tras el ataque.

Estas cifras dejan una cosa clara: las organizaciones deben pasar de reaccionar a prevenir.

«La seguridad no consiste solo en detener los ataques, sino en recuperar el control», afirma Joe Levy, CEO de Sophos. «Esto comienza con la prevención. Cuanto antes actúes, más control tendrás sobre los resultados».

El kit de herramientas

El kit de herramientas gratuito de Sophos sobre las prácticas recomendadas en ciberseguridad reúne recursos prácticos que dan prioridad a la prevención para organizaciones de todos los tamaños. Cada uno de ellos está diseñado para ayudarte a prepararte, protegerte y practicar tu respuesta antes de que los atacantes actúen.

Planifica tu respuesta: Guía de planificación de la respuesta a incidentes

Crea un manual claro de respuesta a incidentes. Aprende a documentar las acciones, comunicarte con las partes interesadas y aprender de las revisiones posteriores al incidente: obtén consejos sobre documentación legal, plantillas de comunicación y orientación sobre el análisis forense.

Protege tu red: prácticas recomendadas de seguridad de red para prevenir el ransomware

Aplica prácticas recomendadas probadas para reforzar tu red contra el ransomware y otras amenazas. Aprende a reducir tu superficie de ataque, inspeccionar el tráfico cifrado e implementar el acceso a la red de confianza cero (ZTNA) para bloquear el movimiento lateral.

Preparación práctica: Guía de ejercicios de simulación

Esta guía te explica cómo realizar ejercicios de simulación realistas que simulan ataques como amenazas internas, ransomware y compromisos de la cadena de suministro, lo que ayuda a encontrar brechas antes que los atacantes y a mejorar la comunicación entre departamentos.

Como señala la guía, «repasar las respuestas en un incidente simulado permite a los participantes desarrollar fluidez con las acciones necesarias en un ataque real, lo que acelera la ejecución».

Por qué la prevención debe ser lo primero

Cada hora que se ahorra en detección o respuesta reduce el coste, el riesgo y el estrés de tu equipo. La prevención no es una filosofía, es una ventaja cuantificable.

El kit de herramientas describe cómo:

Realizar ejercicios de simulación con regularidad para comprobar la preparación.

Corregir rápidamente las vulnerabilidades, abordando la principal causa del ransomware en 2025.

Segmentar las redes para limitar el movimiento de los atacantes.

Sustituir las VPN por ZTNA para eliminar la confianza implícita.

Inspeccionar el tráfico cifrado para revelar amenazas ocultas.

Toma el control de tus defensas hoy mismo

Tanto si eres una pequeña empresa, una escuela o una empresa global, el kit de herramientas de ciberseguridad de Sophos te ofrece un camino claro hacia defensas más sólidas y un mayor control, antes de que los atacantes den el paso.