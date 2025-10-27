Nueva evolución de nuestra cartera de operaciones de seguridad

Acabamos de anunciar importantes mejoras en nuestra cartera de operaciones de seguridad, en la que ya confían 75 000 organizaciones de todo el mundo a través de las ofertas Sophos XDR y Sophos MDR . Esto supone un hito importante en nuestro proceso de integración tras la adquisición de Secureworks en febrero de 2025.

En los meses transcurridos desde la adquisición de Secureworks por 859 millones de dólares , hemos logrado avances transformadores, unificando tecnologías, experiencia y servicios de toda nuestra organización ampliada para mejorar aún más las defensas y los resultados de ciberseguridad de nuestros clientes en todo el mundo.

Como muestra de este impulso, recientemente hemos lanzado Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) , la última de una serie de avances que aprovechan las capacidades de Secureworks para ampliar nuestras ofertas de operaciones de seguridad.

Sophos Identity Threat Detection and Response (ITDR) : la última incorporación, que ofrece a las organizaciones una visibilidad más rápida de los riesgos de identidad y proporciona una protección más sólida contra los ataques basados en la identidad. ( VÍDEO )

Sophos Advisory Services : anunciado a principios de este mes , proporciona pruebas de penetración y evaluaciones de seguridad avanzadas basadas en la inteligencia de Sophos X-Ops para mitigar el riesgo cibernético. ( VÍDEO )

Integración de la experiencia en amenazas : la Counter Threat Unit (CTU) , integrada a través de la adquisición de Secureworks, se ha unido a Sophos X-Ops, el grupo de trabajo conjunto de la organización, que reúne a varios equipos de especialistas. La integración amplía la profunda experiencia de Sophos en materia de amenazas con un seguimiento de adversarios de primer nivel, inteligencia de la web oscura y colaboración con las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales de todo el mundo. La inteligencia combinada de Sophos X-Ops impulsa directamente todos los productos y servicios de Sophos, proporcionando una defensa inigualable contra las amenazas cibernéticas, incluyendo el ransomware, los ataques patrocinados por Estados y las intrusiones basadas en la identidad.

Integración de Sophos Endpoint con Secureworks Taegis MDR y XDR: anunciado en septiembre , Sophos Endpoint ahora está integrado de forma nativa con Taegis MDR y Taegis XDR y se incluye automáticamente en todas las suscripciones, lo que proporciona prevención, detección y respuesta unificadas, al tiempo que reduce la complejidad y el coste.

En conjunto, estos avances refuerzan nuestra capacidad para ayudar a organizaciones de todos los tamaños a defenderse de las amenazas en constante evolución, combinando sector tecnológico avanzado con la experiencia humana de confianza.

Con estos cambios, estamos redefiniendo lo que significa ser un socio de seguridad de confianza. Nuestra estrategia consiste en acompañar a las organizaciones en cualquier etapa de su trayectoria en materia de ciberseguridad, uniendo defensas avanzadas con una profunda experiencia humana para superar a los adversarios. Con la escala global, la visibilidad y la inteligencia de Sophos X-Ops, ofrecemos resultados más sólidos hoy en día y garantizamos que las organizaciones puedan mantener sus negocios funcionando de forma segura frente a las amenazas del mañana. En conjunto, estas innovaciones reflejan nuestro compromiso de combinar tecnología y experiencia para ofrecer resultados de seguridad medibles.

Expansión del mercado

Con el lanzamiento de Sophos ITDR y la reciente introducción de Sophos Advisory Services, estamos ampliando aún más nuestra cartera de operaciones de seguridad de confianza. Basado en la probada solución Taegis IDR de Secureworks, Sophos ITDR ofrece a las organizaciones una visibilidad más rápida de los riesgos de identidad y una protección más sólida contra los ataques basados en la identidad, uno de los vectores de amenazas de más rápido crecimiento a nivel mundial.

Sophos Advisory Services , basado en la inteligencia sobre amenazas de Sophos X-Ops y prestado por expertos en ciberseguridad, ofrece pruebas de penetración y evaluaciones de seguridad avanzadas para ayudar a las organizaciones a identificar brechas, reforzar las defensas y reducir el riesgo. En conjunto, estas ofertas amplían la cartera de soluciones que nuestros partners pueden ofrecer a los clientes, al tiempo que crean nuevas oportunidades de crecimiento y les ayudan a diferenciar sus ofertas.

Avances en la cartera de productos de seguridad para endpoint, IA y MDR

Cartera de productos de seguridad para endpoint actualizada: incluye un nivel de licencia simplificado de Sophos EDR que facilita a las organizaciones de todos los tamaños el acceso a una protección de nivel empresarial, al tiempo que ofrece a los partners formas optimizadas de ofrecer y vender las soluciones de Sophos.

Avances en IA: i ncluye la incorporación de nuevos asistentes de IA para el análisis de seguridad y la búsqueda de amenazas que admiten flujos de trabajo de investigación y búsqueda proactiva en Sophos XDR y Sophos MDR. Basados en la experiencia de los analistas de Sophos MDR, que han protegido a más de 35 000 organizaciones de amenazas avanzadas dirigidas por humanos, los asistentes de IA de Sophos ayudan a los equipos de seguridad a identificar rápidamente los riesgos, enriquecer las investigaciones con inteligencia sobre amenazas y tomar medidas correctivas más rápidas.

Mejora de las integraciones de XDR y MDR: para acelerar la detección y la respuesta a las amenazas en todo el entorno de la organización, estamos facilitando a los clientes la conexión de sus tecnologías de TI y ciberseguridad con la plataforma abierta Sophos Central. A partir de noviembre de 2025, todas las suscripciones a Sophos MDR y Sophos XDR incluirán integraciones de tecnologías de terceros que abarcan soluciones para endpoint, firewall, redes, nube, correo electrónico, identidad, copias de seguridad y productividad, sin coste adicional. Esta mayor visibilidad permite a los analistas identificar, investigar y neutralizar las amenazas más rápidamente, al tiempo que ayuda a los clientes a maximizar el rendimiento de sus inversiones en TI existentes.

En conjunto, estas mejoras de la cartera, que abarcan la protección de la identidad, los servicios de asesoramiento, la innovación en los endpoint, la IA, el MDR y la experiencia humana, ejemplifican cómo estamos ofreciendo resultados de seguridad cuantificables a escala global.

Más de 75 000 organizaciones de todo el mundo confían en nuestra cartera de operaciones de seguridad, incluidos 35 000 clientes de Sophos MDR respaldados por una presencia de operaciones de seguridad distribuida a nivel mundial, con analistas que proporcionan protección continua y visibilidad del comportamiento de los atacantes. Cada día, procesamos más de 223 terabytes de telemetría en Sophos Central, lo que genera más de 34 millones de detecciones y bloquea automáticamente más de 11 millones de amenazas. Esta escala de información sobre los clientes también garantiza que nuestras detecciones se prueben y mejoren para proporcionar una protección continua, al tiempo que se ofrecen resultados más sólidos a organizaciones de todo el mundo.