Inspirando futuros: empoderamos a la próxima generación de chicas en el sector tecnológico

En Sophos, reconocemos la importancia de crear oportunidades tempranas para que las chicas exploren el sector tecnológico y desarrollen habilidades para el futuro. En el Día Internacional de la Niña, nos enorgullece apoyar iniciativas que ayudan a las jóvenes a desarrollar su confianza, conocer las carreras en el sector tecnológico y dar los primeros pasos hacia un futuro significativo en el sector.

A través de nuestra red Sophos Women in Technology (SWiT), nos comprometemos a empoderar a la próxima generación de mujeres en el sector tecnológico mediante el aprendizaje, la tutoría y la experiencia en el mundo real.

Evento de experiencia laboral para estudiantes, Abingdon

En el Reino Unido, nos complace organizar un programa de experiencia laboral de tres días para estudiantes de 9.º curso (de 13 a 14 años) en nuestra oficina de Abingdon. Los estudiantes rotarán por departamentos como marketing, TI, soporte, RR. HH., finanzas y ciberseguridad, lo que les permitirá conocer de primera mano una amplia gama de carreras profesionales en el sector tecnológico. Voluntarios de toda Sophos actuarán como mentores de los estudiantes, ayudándoles a explorar las posibilidades de trabajar en el sector tecnológico e inspirándoles a pensar en sus futuras carreras profesionales.

EmpowerHER: Navegando por la seguridad en línea para mujeres, Londres

Organizado por Rebecca Taylor, investigadora sénior de amenazas en Sophos, EmpowerHER es un evento presencial vespertino centrado en mejorar la seguridad en línea para las mujeres. Esta sesión es una valiosa oportunidad no solo para protegernos en línea, sino también para aprender cómo podemos transmitir esos conocimientos, ya sea a nuestras hijas, sobrinas, alumnas o a las niñas de nuestras comunidades en general.

El evento explorará los retos únicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas en Internet, y ofrecerá estrategias prácticas para navegar por los espacios digitales de forma segura y con confianza. Tanto si ya eres experta en tecnología como si estás empezando a familiarizarte con ella, este evento es para cualquiera que quiera ayudar a crear experiencias digitales más seguras para sí mismo y para los demás. Expertos de Sophos, National Crime Agency, Refuge, LoveSaid y The Cyber Helpline compartirán sus conocimientos, herramientas y experiencias de primera línea en la lucha contra el abuso en Internet.

Programa de desarrollo del liderazgo personal SWiT

Para celebrar el Día Internacional de la Niña, es importante destacar cómo el apoyo al crecimiento de las mujeres hoy en día ayuda a crear una cantera más sólida de mujeres líderes para el mañana.

El programa de desarrollo del liderazgo personal SWiT está diseñado para empoderar a las mujeres de Sophos para que identifiquen sus puntos fuertes, ganen confianza y amplíen su impacto, habilidades que son esenciales para inspirar y orientar a la próxima generación de niñas interesadas en carreras en el sector tecnológico. Al invertir en nuestras propias mujeres líderes, estamos ayudando a configurar un futuro en el que más niñas se vean a sí mismas triunfando en el sector tecnológico.

Red Sophos Women in Technology (SWiT)

SWiT es uno de nuestros grupos de recursos para empleados (ERG). Todos los empleados son bienvenidos a unirse, tanto si desean desarrollar su propia carrera, orientar a otros o apoyar un sector tecnológico más inclusivo.

Sigamos trabajando juntos para apoyar y animar a las niñas, asegurándonos de que tengan las herramientas, la confianza y las oportunidades para triunfar en el ámbito tecnológico y más allá.