Caso práctico: cómo Advance2000 mantiene la seguridad de más de 10 000 usuarios con Sophos

Como proveedor fiable de servicios gestionados (MSP) que da soporte a más de 10 000 usuarios y sigue creciendo, Advance2000 se ha labrado una reputación por ofrecer soluciones de TI seguras, escalables y fiables.
En el centro de su estrategia de ciberseguridad se encuentra Sophos, una alianza que potencia su capacidad para proteger miles de endpoints con precisión y fiabilidad.
Desde la protección de endpoint hasta la supervisión 24/7 de Sophos Managed Detection and Response (MDR), Advance2000 ha integrado Sophos en todas las capas de su oferta de servicios. Esto permite a este MSP familiar con sede en Nueva York proporcionar una protección perfecta a cientos de miles de endpoints en todo el país.
Sophos MDR ofrece cobertura las 24 horas del día a empresas de todos los tamaños, supervisando las ciberamenazas y procesando esas alertas mediante defensas basadas en inteligencia artificial y un equipo de expertos en ciberseguridad global.
Por qué Sophos MDR no es opcional
Advance2000 no solo recomienda Sophos MDR, sino que prácticamente lo exige a todos sus clientes. Respaldado por un equipo global de expertos en inteligencia sobre amenazas de Sophos, Sophos MDR se ha convertido en la piedra angular de sus servicios gestionados.
A finales de 2024 y principios de 2025, algunos clientes de Advance2000 que inicialmente habían decidido no implementar Sophos MDR sufrieron intrusiones en la red. Una vez resueltos los problemas inmediatos, Advance2000 orientó a esas organizaciones hacia la adopción de MDR para reforzar sus defensas de cara al futuro.
Como explicó Charles Harrington, director de servicios y asistencia de Advance2000: «No estamos aquí para decir: ‘Te lo dijimos’. Nuestra prioridad es garantizar la protección de nuestros clientes y MDR proporciona el nivel de defensa que podría haber evitado esos incidentes».
Rapidez, control y confianza
La infraestructura de nube privada de Advance2000 les permite gestionar todo internamente, desde entornos de PC virtualizados hasta su propio centro de operaciones de red (NOC). Sophos Central les ofrece un «panel único» para supervisar el tiempo de actividad, las vulnerabilidades y las amenazas en tiempo real.
Gracias a la temprana adopción por parte de Sophos del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, los tiempos de detección son más rápidos que nunca.
«Tienes un margen de 15 minutos para apagar algo antes de que se cifre», afirma Harrington. «Elimina la amenaza potencial, por lo que el tiempo de inactividad se reduce de días, meses o semanas a horas».
Una asociación que crece
Advance2000 lleva trabajando con Sophos desde 2012 y la relación sigue creciendo. Son uno de los principales distribuidores de Sophos y uno de los partners mejor formados, y aprovechan Sophos Academy para mantenerse a la vanguardia.
Tus clientes confían en ellos: la empresa cuenta con una tasa de satisfacción de los usuarios finales del 96 %.
«¿Quieres lo mejor? Esto es lo que hay que hacer para tener lo mejor», afirma Harrington. «Sophos es siempre nuestra primera opción para garantizar la seguridad».
¿Quieres saber más sobre Advance2000 y cómo han utilizado Sophos para impulsar su negocio de MSP? Lee el caso práctico completo y obtén más información sobre el programa Sophos MSP Elevate.