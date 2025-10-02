Te enfrentas a numerosos retos a la hora de proteger tu organización contra los ciberataques. El panorama de las amenazas sigue evolucionando, las superficies de ataque se amplían con la llegada de nuevas tecnologías, siguen surgiendo nuevas tácticas y técnicas de los adversarios, y cada vez se examina más de cerca lo que haces para proteger tu entorno.

No es fácil evaluar con precisión dónde eres vulnerable a las amenazas. Probar tus defensas es una forma eficaz y proactiva de medir la solidez de tu seguridad y establecer un plan para reducir el riesgo antes de que un agente malicioso ataque.

Pon a prueba tus defensas y determina tu riesgo

Presentamos los servicios de asesoramiento de Sophos, servicios de pruebas de seguridad proactivas que proporcionan una evaluación experta e independiente de tus ciberdefensas y recomendaciones para mejorarlas. Estos servicios respaldan un enfoque más estratégico de la ciberseguridad al identificar los puntos débiles de tu entorno, lo que te permite fortalecer tu resiliencia frente a posibles ataques.

Nos complace anunciar la disponibilidad general de cuatro servicios de pruebas de seguridad: pruebas de penetración externas, pruebas de penetración internas, pruebas de penetración en redes inalámbricas y evaluación de la seguridad de aplicaciones web.

Estos servicios…

Descubren los puntos débiles de tus defensas. Descubre las vulnerabilidades de tu entorno que los adversarios podrían explotar, basándote en la potente combinación de nuestra experiencia tras realizar miles de intervenciones y la información más reciente sobre amenazas de Sophos X-Ops.

Evalúan tu riesgo de sufrir una brecha de seguridad. Comprende tu riesgo real de verte afectado por un incidente cibernético antes de que un ataque golpee tu negocio.

Demuestran tus sólidas prácticas de seguridad a tus socios comerciales. Muestra el compromiso de tu organización con la ciberseguridad a tus clientes, socios, partes interesadas, reguladores y proveedores de seguros cibernéticos.

Fortalecen tu resiliencia cibernética. Haz que tus programas de seguridad sean más resistentes frente a las amenazas. Las pruebas se basan en información actual y relevante sobre amenazas proporcionada por nuestros equipos de investigación y pruebas.

¡Ya disponible!

Sophos ofrece ahora los siguientes servicios de pruebas y evaluación de seguridad:

Pruebas de penetración externas: evalúan tus defensas contra un adversario que intenta explotar tu entorno desde fuera del perímetro.

Pruebas de penetración internas: evalúan los controles dentro de tu perímetro para medir las defensas internas y protegerte contra las amenazas internas.

Pruebas de penetración en redes inalámbricas: evalúan la seguridad de tus redes inalámbricas y cómo los atacantes pueden intentar acceder a ellas.

Evaluación de la seguridad de las aplicaciones web: prueba tus aplicaciones web en busca de vulnerabilidades conocidas.

Los servicios de asesoramiento de Sophos los proporciona nuestro equipo de especialistas en ciberseguridad de primer nivel, respaldado por cientos de analistas de seguridad y expertos en investigación de amenazas.

Nuestros servicios no son pruebas genéricas de tipo «marcar la casilla» y «aprobado/suspenso». Nuestros expertos en seguridad se reúnen contigo antes de comenzar las pruebas para comprender tus retos y objetivos. Una vez finalizadas las pruebas, te proporcionamos un informe detallado para públicos técnicos y no técnicos, en el que se describen todos los pasos seguidos durante el proceso, nuestras conclusiones y recomendaciones prácticas que puedes utilizar para mejorar la postura de seguridad de tu organización.