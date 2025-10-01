Informe: cómo abordar el desgaste por agotamiento en materia de ciberseguridad en 2025

En el acelerado mundo digital actual, la naturaleza implacable de las amenazas cibernéticas está afectando significativamente a las personas encargadas de defender nuestras empresas: los profesionales de la ciberseguridad.

Nuestro último informe, « El coste humano de la vigilancia: abordar el agotamiento en materia de ciberseguridad en 2025 », arroja luz sobre esta crisis creciente.

El informe examina el impacto humano directo de estas presiones, basándose en nuevos datos de investigación para revelar la prevalencia, los factores clave y las consecuencias del agotamiento, y subrayando en última instancia cómo las soluciones estratégicas pueden mitigar este problema crítico.

En el primer trimestre de 2025, se recopilaron datos a través de una encuesta independiente de proveedores a 5000 profesionales de TI y ciberseguridad de 17 países, en la que se preguntaba a los encuestados sobre sus experiencias con el agotamiento durante 2024.

Tensión generalizada y repercusiones extensas

Cuando se les preguntó sobre sus experiencias personales de fatiga o agotamiento cibernéticos, el 76 % de los encuestados informó haberlo experimentado de forma constante, frecuente u ocasional durante el último año.

Es más, el problema está empeorando, ya que el 69 % de los encuestados informó que la fatiga y el agotamiento cibernéticos aumentaron entre 2023 y 2024.

Las consecuencias del agotamiento

Como era de esperar, el agotamiento tiene importantes repercusiones negativas en las personas que lo sufren: casi la mitad (46 %) afirma sentir una mayor ansiedad por los ciberataques o las violaciones de seguridad, el 39 % admite haber reducido su productividad en el trabajo y un tercio afirma haber reducido su nivel de compromiso en el trabajo.

Estas cifras ponen de relieve un problema generalizado que socava directamente la eficacia y la sostenibilidad de las defensas de ciberseguridad.

Causas fundamentales del estrés

Los resultados revelan que el estrés relacionado con la ciberseguridad no es solo un problema técnico, sino también empresarial.

De media, los encuestados citaron tres factores distintos que contribuían a su agotamiento, lo que pone de relieve las múltiples presiones a las que se enfrentan los equipos de TI.

Más información