IDC MarketScape™ nombra líder a Sophos en el informe Software de detección y respuesta extendida (XDR) a nivel mundial 2025

Nos enorgullece anunciar que Sophos ha sido nombrada líder en el IDC MarketScape™: Software de detección y respuesta extendida (XDR) a nivel mundial 2025.

Creemos que este reconocimiento refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones de seguridad inteligentes, integradas y escalables que ayudan a las organizaciones a adelantarse a las amenazas.

El informe IDC MarketScape para la detección y respuesta ampliadas cita las capacidades de protección de Sophos como uno de sus puntos fuertes y señala: «Sophos goza de una buena reputación en cuanto a las protecciones que ofrece. Las tecnologías de protección clave incluidas como características estándar en el endpoint son el firewall basado en host y el IDS/IPS, el control de dispositivos, el DLP, los análisis antimalware y el cifrado».

El informe también destaca las capacidades de defensa proactiva de Sophos, afirmando que «conocida coloquialmente como «Shields Up», la protección adaptativa contra ataques de Sophos se introdujo en 2023. La protección adaptativa contra ataques aplica automáticamente ciertas protecciones si hay pruebas de un ataque hands-on-keyboard».

«Aunque Sophos ha estado trabajando en muchas de estas tecnologías a nivel interno, la integración de la plataforma Taegis XDR añade peso a las capacidades existentes y da un impulso a los ciclos de ingeniería para nuevas iniciativas».

— Chris Kissel, IDC

Al destacar cuándo considerar Sophos, el informe señala: «Sophos tiene presencia internacional y su ecosistema está diseñado para empoderar a empresas de todos los tamaños y tipos. Tanto los principiantes en ciberseguridad como los usuarios intermedios y los expertos obtendrán valor de la plataforma Sophos XDR».

Sophos XDR: innovación que impulsa los resultados

Sophos Extended Detection and Response (XDR) proporciona potentes herramientas e inteligencia sobre amenazas que le permiten detectar, investigar y neutralizar amenazas en todo su ecosistema de TI, a través de la plataforma abierta y adaptativa nativa de IA de Sophos.

Comienza con la defensa más sólida : las organizaciones pueden centrar sus investigaciones deteniendo más infracciones antes de que se produzcan. Sophos XDR incluye la protección sin igual de Sophos Endpoint para detener rápidamente las amenazas avanzadas antes de que se intensifiquen.

Acelera las operaciones de seguridad con IA: las herramientas de IA incluidas en Sophos XDR ayudan a agilizar las investigaciones al proporcionar información en tiempo real, contextualizar los datos sobre amenazas y ofrecer recomendaciones basadas en el lenguaje natural. Diseñado en colaboración con nuestros analistas de seguridad de primera línea, Sophos AI Assistant permite a su equipo interno beneficiarse de los flujos de trabajo del mundo real y de la experiencia de los expertos de Sophos.

Protección de identidad integrada : Sophos ofrece una visibilidad profunda en todas las capas de identidad y entornos de nube. Con ITDR, supervisión de Kubernetes e integraciones con Microsoft Entra ID y O365, protegemos todo, desde los endpoints hasta las cargas de trabajo en la nube.

Defensas automatizadas y adaptativas : Sophos dispone de un amplio conjunto de respuestas automatizadas, desde el aislamiento de los endpoints hasta la aplicación de MFA y la reversión de los daños causados por el ransomware. Nuestra funcionalidad de defensas adaptativas activa las protecciones durante los ataques activos, minimizando el impacto y permitiendo una rápida recuperación.

Flexibilidad del ecosistema : con un amplio ecosistema de integraciones, Sophos XDR se adapta perfectamente a diversas pilas de TI. Tanto si los clientes utilizan firewalls, plataformas de correo electrónico o endpoints de terceros, Sophos mejora las inversiones existentes sin interrupciones.

Una plataforma abierta diseñada para optimizar y unificar: aprovecha las ventajas de una vista única de todo tu ecosistema de TI en una plataforma unificada de detección y respuesta, y centra tus esfuerzos de investigación en los elementos de alta prioridad en lugar de en alertas ruidosas e inútiles. Nuestra arquitectura abierta y extensible proporciona visibilidad de toda la superficie de ataque al integrar la información sobre amenazas de sus inversiones en seguridad actuales y futuras.

La integración de Secureworks supone un cambio revolucionario

Tras nuestra adquisición de Secureworks en febrero de 2025 , Sophos Endpoint ahora está integrado de forma nativa y se incluye automáticamente con las suscripciones a Taegis XDR y MDR. Este hito ofrece prevención, detección y respuesta combinadas en una única plataforma con menores costes de licencia y operaciones simplificadas.

Esta integración refuerza la protección, acelera la mitigación de amenazas y garantiza que los clientes maximicen el retorno de la inversión al tiempo que mantienen la flexibilidad.

Validación del sector

Sophos XDR no solo es líder en innovación, sino que se está ganando la confianza de todos. Desde los analistas hasta los usuarios finales, el reconocimiento es claro:

Esta validación constante refuerza a Sophos como el socio de referencia para las organizaciones que buscan resultados de seguridad probados y de gran impacto.

Próximos pasos: construir el futuro de XDR

Creemos que ser nombrados líderes en IDC MarketScape™ es un hito que refleja nuestro progreso. También marca el comienzo de nuestro próximo capítulo: la integración completa de Taegis XDR en la plataforma Sophos Central.

Lee un extracto del IDC MarketScape™: Software de detección y respuesta extendida (XDR) a nivel mundial 2025 aquí .

Acerca de IDC MarketScape:

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que se pueden comparar de forma significativa las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores de tecnología. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.