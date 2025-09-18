Sophos encabeza los informes de otoño de 2025 de G2: n.º 1 en MDR y firewall

G2 ha publicado sus informes de otoño de 2025 y, una vez más, los clientes han situado a Sophos en lo más alto. Sophos ocupa el primer puesto en detección y respuesta gestionadas (MDR) y en software de firewall. Como prueba del poder de nuestra plataforma, Sophos ha sido nombrada líder por 13.ª vez consecutiva en todas las tablas generales de G2 que definen las operaciones de seguridad modernas: plataformas de protección de endpoint , detección y respuesta de endpoint (EDR) , detección y respuesta ampliadas (XDR) , software de firewall y detección y respuesta gestionadas (MDR) .

Estos reconocimientos provienen de revisiones verificadas y reflejan lo que más valoran los equipos de seguridad: resultados más rápidos, operaciones más sencillas y la confianza de una plataforma que se adapta desde la prevención hasta la respuesta gestionada.

Detección y respuesta gestionadas

Además de ocupar el primer puesto en la clasificación general entre las soluciones MDR, Sophos MDR también ha sido calificada como la mejor solución en cinco segmentos del informe para la categoría, incluidas las cuadrículas Enterprise y Mid-Market. Sophos MDR también obtuvo las distinciones de mejores resultados y mejor usabilidad entre los clientes empresariales.

Endpoint

Sophos EDR/XDR aparece como líder en ocho segmentos diferentes en los informes de otoño de 2025, incluidas la clasificación general, empresas, medianas empresas y pequeñas empresas. La plataforma Sophos XDR obtuvo las distinciones de mejor usabilidad, mejores resultados y mejor relación, lo que refuerza sus resultados de seguridad líderes en el sector.

Firewall

Los informes G2 del otoño de 2025 marcan la undécima clasificación consecutiva de Sophos Firewall como el n.º 1 en general en la clasificación de firewall. Pero, por primera vez, Sophos Firewall también fue calificado unánimemente como la solución de firewall n.º 1 por todos los segmentos de clientes en los informes G2 del otoño de 2025 (usuarios de empresas, medianas empresas y pequeñas empresas). Además, Sophos Firewall obtuvo las distinciones de mejores resultados generales, mejor usabilidad y mejor relación.

Qué dicen los clientes de Sophos

«El nivel de comodidad y seguridad que nos ha proporcionado Sophos MDR es inconmensurable», afirmó un ingeniero jefe de infraestructura del segmento de medianas empresas .

«[Sophos MDR] es una combinación de potente automatización y experiencia humana real que se ofrece a través de ecosistemas de seguridad estrechamente integrados», afirmó un usuario del segmento empresarial .

«Sophos Firewall destaca porque combina una protección sólida con una interfaz fácil de usar», afirmó un ingeniero de soporte técnico del segmento de pequeñas empresas.

«[Sophos Firewall] ofrece un sólido conjunto de funciones, que incluyen protección avanzada contra amenazas, informes fáciles de usar y una integración perfecta con la seguridad de los endpoints», afirmó un gerente del segmento de medianas empresas.

«Lo que más me gusta de Sophos endpoint es su capacidad para proporcionar una protección potente sin dejar de ser fácil de gestionar y casi invisible para los usuarios finales», afirmó un ingeniero técnico del segmento de pequeñas empresas .

Gracias a la detección avanzada de amenazas basada en el aprendizaje profundo y el análisis del comportamiento, [Sophos Endpoint] identifica y neutraliza rápidamente incluso las amenazas más sofisticadas», afirma un director de TI del segmento de medianas empresas .