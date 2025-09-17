Sophos apoya a la fundación Objective-See para promover la seguridad de macOS y la educación inclusiva en ciberseguridad

Dedicados a crear una comunidad de seguridad de Apple más fuerte e inclusiva a través de herramientas de seguridad de código abierto

Sophos se enorgullece de ser un amigo de oro de la Fundación Objective-See , apoyando su misión de ampliar el acceso a la educación en ciberseguridad y fomentar la investigación innovadora sobre la seguridad de macOS impulsada por la comunidad.

A medida que macOS se convierte en un objetivo cada vez más importante para los ciberdelincuentes, organizaciones como Objective-See son fundamentales para ayudar a la comunidad de seguridad a mantenerse a la vanguardia. En los últimos tres años, la cuota de mercado de los ciberdelincuentes que atacan dispositivos macOS ha aumentado más de un 60 % , y el precio de herramientas como Atomic macOS Stealer (AMOS) se triplicó en 2024, una clara señal de que los dispositivos Apple ya no pasan desapercibidos.

La fundación se dedica a crear herramientas gratuitas y de código abierto para macOS y a promover la educación y la inclusión en materia de ciberseguridad. Sophos tiene el honor de apoyar esta misión, reforzando nuestro compromiso con la innovación impulsada por la comunidad y centrada en la prevención.

Nuestra contribución repercute directamente en las iniciativas fundamentales de la organización:

Objective by the Sea (#OBTS) , la única conferencia sobre seguridad centrada en Apple del mundo, que reúne a los mejores investigadores de seguridad de Apple. El porcentaje de mujeres ponentes en #OBTS ha pasado del 10 % en su primer año a más del 30 % en su octava edición, lo que demuestra el impacto de la Fundación.

Objective for the We (#OFTW) , el evento comunitario e inclusivo de Objective-See que ofrece formación gratuita, charlas, sesiones de preguntas y respuestas y vías de acceso a la seguridad de Apple para estudiantes. A través de #OFTW, más de 310 estudiantes han recibido formación, con más de 400 solicitudes hasta la fecha.

Becas: que ofrecen a los estudiantes, especialmente a las mujeres y a los pertenecientes a grupos infrarrepresentados, la oportunidad de obtener certificaciones en ciberseguridad y unirse a la próxima generación de defensores. En las últimas cuatro ediciones de «#OBTS», la organización sin ánimo de lucro ha concedido becas completas (que cubren los vuelos, el alojamiento, la formación y las entradas a la conferencia) a 29 estudiantes, 19 de los cuales eran mujeres, para que asistieran a Objective for the We. Tres de los beneficiarios han pasado a ser ponentes en la conferencia.

«Al fomentar la diversidad, apoyar a los jóvenes e inspirar a más mujeres a entrar en el mundo de la ciberseguridad, Objective-See está dando forma al futuro de nuestro sector. Sophos se enorgullece de apoyar esta importante labor, que se ajusta a nuestro compromiso con la innovación inclusiva y el avance de la investigación en materia de seguridad de macOS», afirmó Simon Reed, director de investigación de Sophos.

Al apoyar la misión de Objective-See, Sophos refuerza nuestra convicción de que la colaboración abierta y la inversión en la comunidad son fundamentales para adelantarse a las amenazas en constante evolución y garantizar que todo el mundo pueda dar forma al futuro de la ciberseguridad.

«Estamos muy agradecidos por el generoso apoyo de Sophos, que nos permite ampliar estas iniciativas, llegar a más personas en todo el mundo y seguir construyendo una comunidad de seguridad de Apple más fuerte y diversa», afirma Patrick Wardle, fundador de Objective-See.