El CIS lanza Commercial Cloud MDR, con tecnología de Sophos, para proteger a las organizaciones gubernamentales

Las organizaciones gubernamentales estatales, locales, tribales y territoriales (SLTT) se enfrentan a ciberamenazas cada vez mayores, pero a menudo carecen de la escala, el presupuesto o el personal necesarios para responder de manera eficaz.

Para abordar esta brecha, el Center for Internet Security (CIS) ofrece ahora su servicio comercial de detección y respuesta gestionadas (MDR) alojado en la nube, respaldado por Sophos Endpoint con tecnología Intercept X, que proporciona una protección sólida para los endpoints 24/7, diseñada específicamente para estas entidades.

Protección flexible basada en la nube y diseñada para las necesidades de las SLTT

CIS MDR se implementa directamente en dispositivos endpoint, estaciones de trabajo, servidores y otros equipos para detectar, responder y remediar amenazas conocidas (basadas en firmas) y desconocidas (basadas en el comportamiento). Lo que distingue a la opción comercial en la nube es su infraestructura escalable alojada por Sophos, diseñada para satisfacer las estrictas necesidades operativas y de cumplimiento de las SLTT.

Sophos aporta su protección de endpoint líder en el sector al núcleo de CIS MDR, ofreciendo una estrategia de defensa en profundidad que detiene las amenazas conocidas y desconocidas. El elemento central de esta protección es Sophos Endpoint con tecnología Intercept X, una solución de última generación que detiene el ransomware y otras amenazas avanzadas en su origen mediante la prevención de exploits y la detección basada en el aprendizaje profundo.

Sophos Endpoint detiene las amenazas antes de que puedan interrumpir la mepresa, bloqueando los ataques de forma temprana, ya provengan de sitios web maliciosos, aplicaciones inseguras o técnicas avanzadas de los adversarios. Sophos ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo, proteger los datos confidenciales y mantener a los equipos centrados en lo que más importa.

Con capacidades de detección y respuesta integradas, los equipos de seguridad pueden investigar los incidentes en tiempo real, neutralizar rápidamente las amenazas activas y prevenir ataques recurrentes. Este enfoque continuo y preventivo proporciona a los analistas la información, la rapidez y la confianza necesarias para adelantarse a los riesgos cibernéticos en constante evolución.

Con este enfoque adaptativo y por capas de la seguridad de los endpoint, en el que confían más de 300 000 organizaciones en todo el mundo, Sophos proporciona la protección flexible, escalable e inteligente que convierte a CIS MDR en una solución de defensa fundamental para el sector público.

Cada implementación comercial en la nube incluye supervisión las 24 horas del día por parte del SOC de CIS. Actuando como una extensión de los equipos de TI locales, el SOC filtra los falsos positivos, solo escalando las alertas que requieren acción, y mejora las defensas de los endpoints con inteligencia sobre amenazas, análisis personalizados y soporte de respuesta de expertos. Las organizaciones también pueden activar el equipo de respuesta a incidentes cibernéticos (CIRT) de CIS para realizar análisis forenses y gestionar incidentes cuando sea necesario.

Defensa unificada, proporcionada por expertos

Al combinar los servicios SOC de confianza de CIS con la tecnología probada para endpoint de Sophos, la oferta MDR en la nube comercial aúna flexibilidad operativa, cumplimiento normativo y capacidades de seguridad avanzadas para crear una solución potente y escalable para las entidades gubernamentales encargadas de proteger los datos confidenciales y los servicios públicos.