Innovación sin límites: Sophos Endpoint ahora está integrado con Taegis MDR y XDR

Sophos Endpoint + Taegis: lo mejor de ambos mundos

Me complace anunciar que Sophos Endpoint ahora está integrado de forma nativa y se incluye automáticamente en todas las suscripciones a Taegis™ Extended Detection and Response (XDR) y Taegis Managed Detection and Response (MDR).

Los clientes disponen de capacidades combinadas de prevención, detección y respuesta en una única plataforma, al tiempo que reducen los costes y simplifican las operaciones. La integración se produce tras la adquisición de Secureworks por parte de Sophos en febrero de 2025 y representa un hito importante en la combinación de las fortalezas de ambas empresas para ayudar a los clientes a derrotar los ciberataques con un mayor retorno de la inversión.

La protección de endpoints sigue siendo una de las capas de defensa más importantes contra las ciberamenazas actuales, ya que ofrece tanto prevención de primera línea como telemetría vital para la detección y la respuesta. Con Sophos Endpoint incluido en todas las suscripciones nuevas y existentes a Taegis XDR y MDR, los clientes pueden beneficiarse de unas defensas contra el ransomware y unas capacidades de mitigación de adversarios sin igual, que se despliegan automáticamente en caso de ataque. La integración permite a las organizaciones reforzar la protección al tiempo que reducen los costes de licencia, disminuyen los gastos generales de gestión gracias a la integración nativa y aceleran la mitigación de amenazas con acciones de respuesta ampliadas.

Taegis sigue siendo una plataforma totalmente abierta, lo que garantiza que los clientes sigan obteniendo el máximo valor de sus inversiones actuales en ciberseguridad y mantengan la libertad de utilizar la solución de protección de endpoints que elijan. Esto garantiza que los clientes maximicen el retorno de la inversión, al tiempo que les permite disponer de margen en su presupuesto para otras prioridades de ciberseguridad.

Mira este vídeo de 2 minutos para obtener más información sobre la integración.

Las organizaciones necesitan una protección superior

Demasiadas organizaciones siguen tratando la protección de endpoints como un producto básico, y ese es precisamente el error con el que cuentan los atacantes. La realidad es que no todos los productos endpoint están diseñados para detener los ataques manuales actuales.

Las capacidades de prevención de Sophos Endpoint, como la protección antiransomware CryptoGuard y la protección adaptativa contra ataques, detienen los ataques antes de que puedan escalar, lo que supone un verdadero cambio para las empresas que gestionan miles de dispositivos.

Además, al simplificar la implementación y la gestión de políticas, ayudamos a las organizaciones a adelantarse a las amenazas, reducir su coste total de propiedad y maximizar el retorno de sus inversiones en seguridad.

Ventajas clave para los clientes de Taegis

Menores costes y mayor retorno de la inversión: Sophos Endpoint ahora se incluye automáticamente con todas las suscripciones a Taegis XDR y Taegis MDR, lo que elimina la necesidad de adquirir una solución de seguridad para endpoints por separado.

Elección del proveedor permitida: Taegis sigue siendo una plataforma abierta, lo que permite a las organizaciones seguir utilizando su solución para endpoints preferida.

Protección líder en el sector: Sophos Endpoint, líder en 16 ocasiones en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para plataformas de protección de endpoints, proporciona una defensa inigualable contra el ransomware y otras amenazas avanzadas, con funciones como CryptoGuard y Adaptive Attack Protection, accesibles directamente desde la consola de Taegis.

Continuidad del flujo de trabajo: la telemetría y las detecciones de Sophos Endpoint se incorporan a la plataforma Taegis, lo que te permite conservar los flujos de trabajo de detección y respuesta existentes.

Gestión simplificada: los clientes pueden descargar, instalar y gestionar Sophos Endpoint directamente desde Taegis.

Nos adaptamos a vuestras necesidades

Para dar soporte a una amplia gama de entornos, ahora podéis elegir entre tres opciones de implementación para la protección de endpoinst:

Sophos Endpoint : integrado de forma nativa para una prevención, detección y respuesta completas en un único agente.

Integraciones nativas no Sophos : la ingesta de telemetría garantiza una visibilidad completa de productos como CrowdStrike, Microsoft Defender, SentinelOne y Carbon Black by Broadcom.

Otras soluciones de seguridad para endpoint no Sophos: compatibles a través de una opción de implementación de sensores solo para detección.

Experiencia de implementación de Sophos optimizada para los usuarios de Taegis

La actualización a Sophos Endpoint es un proceso fácil y sin complicaciones para los usuarios de Taegis.

Podéis descargar los instaladores de endpoint de Sophos directamente desde la plataforma Taegis, sin necesidad de licencias adicionales.

La documentación y las instrucciones de actualización están en la página de endpoint de Sophos en la documentación de Secureworks.

Podéis mantener vuestros flujos de trabajo de detección y respuesta existentes, ya que la telemetría y las detecciones de endpoint de Sophos ahora se ingestan directamente en la plataforma Taegis.

Ahora hay disponibles capacidades de respuesta adicionales con la funcionalidad Live Response para Sophos Endpoint, directamente desde la consola Taegis. Esto permite a los equipos de seguridad ejecutar comandos para terminar procesos sospechosos, reiniciar endpoints y servidores, eliminar archivos y mucho más, con acceso completo y seguro al shell. (Nota: un endpoint debe ejecutar Sophos Endpoint para utilizar Live Response, ya sea el agente completo o el sensor).

